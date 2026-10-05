রাজ্যসভার প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করল বিজেপি, নাম বাদ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরীর

রাজ্যসভার প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করল বিজেপি, নাম বাদ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরীর
BJP candidates UP Rajya Sabha polls: তালিকায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ধরম পাল সিং-এর নাম থাকলেও, বাদ গিয়েছে মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরীর নাম ৷
By PTI
Published : October 5, 2026 at 8:29 PM IST
নয়াদিল্লি, 5 অক্টোবর: বিজেপির রাজ্যসভার প্রার্থী তালিকায় নাম নেই কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরীর ৷ সোমবার বিজেপি উত্তরপ্রদেশে আসন্ন রাজ্যসভা নির্বাচনের জন্য আটজন প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেছে ৷ সেই তালিকায় মন্ত্রী ধরম পাল সিং-এর নাম থাকলেও, বাদ গিয়েছে হরদীপ সিং পুরীর নাম ৷ বিজেপির তরফে জারি করা এক বিবৃতিতে প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করা হয়েছে ৷ সেখানেই দেখা গিয়েছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ধরম পাল সিং-এর নাম রয়েছে ৷ বাকি সাতজন প্রার্থী হলেন রাধাকান্ত ওঝা, প্রকাশ পাল, বিদ্যাসাগর সোনকার, গোপী কৃষ্ণ পাণ্ডে, প্রিয়াঙ্কা সিং রাওয়াত, রাম প্রতাপ সিং চৌহান এবং শ্রুতি গঙ্গওয়ার।
বিজেপির ওই বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, এই আটজন প্রার্থীর নাম বিজেপির কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিটি অনুমোদন করেছে। রাজ্যসভা থেকে অবসর নিতে চলা বিজেপি সাংসদদের মধ্যে রয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরীও ৷ যদিও তাৎপর্যপূর্ণভাবে এবারের প্রার্থী তালিকায় তাঁর নাম নেই। বিজেপি সূত্রের খবর, সামাজিক, আঞ্চলিক এবং জাতিগত সমীকরণের ভারসাম্য বজায় রাখার বিষয়টি মাথায় রেখেই দল এই আটজন প্রার্থীর নাম অনুমোদন করেছে।
এক বিজেপি নেতা পিটিআই-কে বলেছেন, "এই তালিকায় উচ্চবর্ণের তিনজন প্রার্থী রয়েছেন— যাঁদের মধ্যে রাধাকান্ত ওঝা ও গোপী কৃষ্ণ পাণ্ডে দুজনেই ব্রাহ্মণ। এছাড়া প্রার্থীদের মধ্যে দু'জন মহিলা, তিনজন 'অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণি' (ওবিসি) এবং দু'জন 'তপশিলি জাতি' (এসসি) সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি।" উত্তরপ্রদেশ, উত্তরাখণ্ড এবং পশ্চিমবঙ্গ মিলিয়ে মোট 12টি রাজ্যসভা আসনে 16 অক্টোবর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।
এর মধ্যে রয়েছে উত্তরপ্রদেশের 10টি ও উত্তরাখণ্ডের একটি আসন এবং পশ্চিমবঙ্গের একটি আসনে উপনির্বাচন। উত্তরপ্রদেশ ও উত্তরাখণ্ডের বর্তমান সদস্যদের মেয়াদ 25 নভেম্বর শেষ হচ্ছে। উত্তরপ্রদেশ থেকে অবসর নিতে চলা রাজ্যসভা সদস্যদের মধ্যে রয়েছেন বিজেপি নেতা হরদীপ পুরী, অরুণ সিং, গীতা শাক্য, নীরজ শেখর, ব্রিজলাল, বিএল ভার্মা ও সীমা দ্বিবেদী; সমাজবাদী পার্টির নেতা রাম গোপাল যাদব এবং বিএসপি-র রামজি গৌতম।
এছাড়া উত্তরপ্রদেশের প্রাক্তন উপ-মুখ্যমন্ত্রী দীনেশ শর্মার রাজ্যসভা আসনটিও 11 সেপ্টেম্বর থেকে শূন্য রয়েছে; আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের লেফটেন্যান্ট গভর্নর হিসেবে নিয়োগের পর তাঁর পদত্যাগপত্র কার্যকর হওয়ায় আসনটি খালি হয়।