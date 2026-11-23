ভোটে জিততে ইন্দিরার খরচ 113 কোটি টাকা ! আইবি রিপোর্ট উল্লেখ করে দাবি নিশিকান্তের
BJP MP Nishikant Dubey on Gandhi Family: বিজেপি সাংসদের অভিযোগ, বিড়লা গ্রুপ লাইসেন্স পাওয়ার বিনিময়ে 20 বছর ক্রমাগত কংগ্রেস দলকে অর্থ প্রদান করত ।
By ANI
Published : November 23, 2026 at 4:58 PM IST
নয়াদিল্লি, 23 নভেম্বর: নেহরু ও গান্ধি পরিবারের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দুবের ৷ 1978 সালের ইন্টেলিজেন্স ব্যুরোর একটি রিপোর্ট উল্লেখ করে তিনি এই দুই পরিবারকে কটাক্ষ করেন ৷
তাঁর অভিযোগ, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধি 1977 সালের লোকসভা নির্বাচনে লড়াই করার জন্য 113 কোটি টাকা (যার বর্তমান মূল্য অনুযায়ী প্রায় 25 হাজার কোটি টাকা) ব্যয় করেছিলেন । তিনি দলের প্রতিটি প্রার্থীকে 2 লক্ষ টাকা এবং দু'টি করে জিপ গাড়ি দিয়েছিলেন ।
कांग्रेस का काला अध्याय, चैप्टर - 251 251. 22 नवंबर 1957 दिल्ली के लालक़िले संग्रहालय में मौजूद बाबर के तलवार,युद्ध के कपड़े सहित लगभग 31 वस्तुओं को भारत के राजदूत ने अफ़ग़ानिस्तान के राजा ज़हीर शाह को सौंपा ।इसके ठीक बाद 1958 में अफ़ग़ानिस्तान के राजा ने जनवरी 1958 में भारत का दौरा किया तथा विशेष तौर पर वे बाबरी मस्जिद अयोध्या देखने पहुँचे ।बाबरी और बाबर से नेहरु गांधी जी के प्रेम की कहानी यह है कि इस परिवार ने अफ़ग़ानिस्तान का दौरा किया तथा विशेषकर बाबर की मज़ार पर फूल चढ़ाए ।नेहरु जी सितंबर 1959 में गए,इंदिरा गांधी जी 1968-69 में गईं,राजीव गांधी जी 1976 में गए और राहुल गांधी जी 2005 में गए।राम मंदिर देखने आजतक ना सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी ,प्रियंका गांधी जी पहुँचे लेकिन बाबर की मज़ार पर फूल चढ़ाने सभी परिवार गया,यह रिश्ता क्या कहलाता है? #CongressDarkHistory— Dr Nishikant Dubey (@nishikant_dubey) November 22, 2026
এক্স পোস্টে 'কংগ্রেসের অন্ধকার অধ্যায়' (Congress’s Dark Chapter) শীর্ষক সিরিজের 252তম পর্বে, বিজেপি সাংসদ একটি জাতীয় দৈনিকের পুরনো রিপোর্ট শেয়ার করেন । সেখানে বলা হয়েছে, 1978 সালের 23 নভেম্বর সংসদ ও সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত আইবি-র একটি রিপোর্টে 'ভারতীয় রাজনীতিতে ব্যবসায়ীদের সঙ্গে ইন্দিরা গান্ধির আঁতাতের আসল রূপ' উন্মোচিত হয়েছিল ।
তিনি বলেন, "1978 সালের 23 নভেম্বর ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো (আইবি)-র একটি রিপোর্ট ভারতীয় সংসদ ও সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হয় । এটি ভারতীয় রাজনীতিতে ব্যবসায়ীদের সঙ্গে ইন্দিরা গান্ধির আঁতাতের আসল রূপ সামনে নিয়ে আসে । প্রতিবেদন অনুযায়ী, 1977 সালের নির্বাচনে জয়ী হওয়ার জন্য ইন্দিরা গান্ধি 113 কোটি টাকা ব্যয় করেছিলেন ৷ যা বর্তমান মূল্য অনুযায়ী প্রায় 25 হাজার কোটি টাকার সমান । লোকসভার প্রতিটি প্রার্থীকে 2 লক্ষ টাকা এবং দু'টি করে জিপ গাড়ি দেওয়া হয়েছিল ।"
তিনি আরও জানান, প্রতিবেদন অনুযায়ী, আরপিজি (RPG) কোম্পানির মালিক আরপি গোয়েঙ্কা সবচেয়ে বড় অনুদান দেওয়ার অভিযোগে আয়কর দফতরের অন্তত 40টি অভিযানের মুখে পড়েছিলেন । বিড়লা গ্রুপ লাইসেন্স পাওয়ার বিনিময়ে 1957 থেকে 1977 সাল পর্যন্ত ক্রমাগত কংগ্রেসকে টাকা দিত ।
कांग्रेस का काला अध्याय,चैप्टर -252 252. 23 नवंबर 1978 इंटेलिजेंस ब्यूरो / IB की एक रिपोर्ट भारतीय संसद और मीडिया में प्रकाशित हुई उसने भारतीय राजनीति में इंदिरा गांधी जी के व्यापारियों के साथ साठगांठ का असली चेहरा उजागर किया ।रिपोर्ट के मुताबिक़ 1977 का चुनाव जीतने के लिए इंदिरा गांधी जी ने 113 करोड़ रुपये यानि आजके मूल्य पर लगभग 25 हजार करोड़ रुपये खर्च किए ।प्रत्येक लोकसभा के उम्मीदवार को 2 लाख रुपए और 2 जीप दिए गए ।सबसे ज़्यादा चंदा देने का आरोप RPG कम्पनी के मालिक RP Goenka पर लगा,उन्हें 3 अक्टूबर 1977 को इसी काले धन के आरोप में गिरफ़्तार किया गया,कुल 40 बार इनकम टैक्स,ईडी का छापा पड़ा ।सरकार कमीशन और हजारी कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक़ बिड़ला ग्रुप ने लगातार 1957 से 1977 तक काँग्रेस को पैसे देकर लाइसेंस लिए ।विदेशी कंपनियों कोकाकोला और IBM ने भी पैसे दिए ।भारतीय राजनीति में कमीशन खोरी, चंदा चोरी का यह इतिहास नेहरु गांधी परिवार का है ।इस घोटाले को दबाने के लिए इंदिरा गांधी जी ने जनता पार्टी को साम दाम दंड भेद से तोड़ा। 1978 में अमेरिका के तत्कालीन राजदूत मोनिहान की किताब के अनुसार CIA ने कॉंग्रेस को चंदा दिया तथा विपक्षी पार्टियों को तोड़ने का काम किया । #CongressDarkHistory— Dr Nishikant Dubey (@nishikant_dubey) November 23, 2026
নিশিকান্তের কথায়, "আরপিজি কোম্পানির মালিক আরপি গোয়েঙ্কাকে সবচেয়ে বড় অনুদান দেওয়ার জন্য অভিযুক্ত করা হয়েছিল । এই কালো টাকা ব্যবহারের অভিযোগে 1977 সালের 3 অক্টোবর তাঁকে গ্রেফতার করা হয় এবং আয়কর দফতর ও ইডি (ED)-এর পক্ষ থেকে তাঁর বিরুদ্ধে মোট 40টি অভিযান চালানো হয়েছিল । শাহ কমিশন ও হাজারি কমিশনের প্রতিবেদন অনুযায়ী, 1957 থেকে 1977 সাল পর্যন্ত বিড়লা গ্রুপ কংগ্রেসকে ক্রমাগত অর্থ প্রদানের মাধ্যমে লাইসেন্স পেয়েছিল । কোকাকোলা ও আইবিএম-এর মতো বিদেশি কোম্পানিগুলিও অর্থ দিয়েছিল ৷"
বিজেপি সাংসদ নেহরু-গান্ধি পরিবারের বিরুদ্ধে ভারতীয় রাজনীতিতে ঘুষ লেনদেন ও অবৈধভাবে তহবিল সংগ্রহের বিষয়টিকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার অভিযোগ আনেন । তিনি দাবি করেন, আর্থিক অনিয়ম ধামাচাপা দেওয়ার জন্য পরবর্তীকালে গান্ধি পরিবার 'প্ররোচনা, ঘুষ, শাস্তি ও বিভাজনের' কৌশল অবলম্বন করে জনতা পার্টির সরকারকে ভেঙে দিয়েছিল ।
নিশিকান্ত বলেন, "ভারতীয় রাজনীতিতে ঘুষ ও অবৈধ তহবিল সংগ্রহের এই ইতিহাস নেহরু-গান্ধি পরিবারের সঙ্গে যুক্ত । এই কেলেঙ্কারি আড়াল করতে ইন্দিরা গান্ধি প্ররোচনা, ঘুষ, শাস্তি ও বিভাজনের পথ বেছে নিয়ে জনতা পার্টিকে ভেঙে দিয়েছিলেন । তৎকালীন মার্কিন রাষ্ট্রদূত ময়নিহানের লেখা একটি বই অনুযায়ী, 1978 সালে সিআইএ (CIA) কংগ্রেসকে অর্থ দিয়েছিল, বিরোধী দলগুলোকে ভেঙে দেওয়ার কাজে সহায়তা করেছিল ৷"