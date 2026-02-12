ETV Bharat / bharat

আসরে সেই নিশিকান্ত, রাহুল গান্ধির সাংসদ পদ বাতিলের নোটিশ বিজেপি'র

লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধির সঙ্গে ভারত-বিরোধী সংস্থার যোগসাজশ রয়েছে ৷ তাই তাঁর সাংসদ পদ বাতিল করা হোক, নোটিশ দিলেন বিজেপি সাংসদ ৷

Rahul Gandhi in Parliamentary Session
লোকসভা অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রী মোদিকে আক্রমণ বিরোধী দলনেতা রাহুলের (ছবি: পিটিআই)
Published : February 12, 2026 at 1:47 PM IST

নয়াদিল্লি, 12 ফেব্রুয়ারি: ট্রাম্প প্রশাসনের সঙ্গে অন্তর্বর্তী বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে গতকালই মোদি সরকারকে বেলাগাম আক্রমণ করেছেন বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি ৷ তার পরদিনই লোকসভার বিরোধী দলনেতার সাংসদ পদ খারিজের দাবিতে নোটিশ দিলেন বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দুবে ৷

এই বিজেপি সাংসদই 2023 সালে তৃণমূলের লোকসভা সাংসদ মহুয়া মৈত্রর সদস্য পদ বাতিলের নোটিশ দিয়েছিলেন ৷ পরে 'ক্যাশ ফর কোয়েরি' মামলায় মহুয়ার সাংসদ পদ হারান ৷ বৃহস্পতিবার রাহুল গান্ধির সাংসদ পদ বাতিলের আবেদনের পাশাপাশি তিনি যেন জীবনে কখনও সংসদীয় নির্বাচনে লড়তে না-পারেন, সেই দাবিও জানিয়েছেন নিশিকান্ত ৷

এই প্রসঙ্গে বোন সাংসদ প্রিয়াঙ্কা গান্ধি অবশ্য বলেন, "আর কী কী করবে ? এফআইআর করবে ? করতে দিন ৷ এতে রাহুলজির কিছু যায় আসে না ৷" গতকাল বাজেট অধিবেশনে ভারত-মার্কিন অন্তর্বর্তী বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে কেন্দ্রের মোদি সরকারকে কার্যত তুলোধনা করেন ৷

এরপর কেন্দ্রীয় সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেণ রিজিজু সাংবাদিক বৈঠক করে জানিয়েছিলেন, রাহুল গান্ধির বিরুদ্ধে স্বাধিকার ভঙ্গের নোটিশ আনা হবে ৷ কিন্তু এদিন বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দুবে বলেন, "কোনও স্বাধিকার ভঙ্গের নোটিশ দেওয়া হয়নি ৷ আমি সাবস্টেনশিভ মোশন জমা দিয়েছি ৷ সেখানে উল্লেখ করেছি, তাঁর বিরুদ্ধে সোরস ফাউন্ডেশন থেকে ফোর্ড ফাউন্ডেশন, ইউএসএআইডি দুর্নীতিতে জড়িত থাকার অভিযোগ রয়েছে ৷ তিনি থাইল্যান্ড, কাম্বোডিয়া, ভিয়েতনাম এবং আমেরিকায় ঘুরে বেড়ান এবং কীভাবে ভারত-বিরোধী শিবিরের সঙ্গে যুক্ত ৷ আমি তাঁর সদস্যপদ খারিজের দাবি জানিয়েছি এবং তাঁকে যেন জীবনে কখনও নির্বাচনে লড়তে না-দেওয়া হয় ৷"

দুবের দাবি, বিরোধী দলনেতার সঙ্গে সোরস ফাউন্ডেশন-সহ ইউএসএআইডি ও ফোর্ড ফাউন্ডেশন-এর মতো ভারতী বিরোধী সংস্থার সঙ্গে হাত মিলিয়ে বিদেশ ভ্রমণ করেছেন ৷ এদিকে রাহুল গান্ধি সংসদে এলে তাঁকে ঘিরে ধরেন সাংবাদিকরা ৷ কিন্তু পাল্টা সাংবাদিকদেরই তুলোধনা করে বলেন, "আপনাদের সবাইকে তো আর বিজেপি নিয়োগ করেনি ? এটা অত্যন্ত লজ্জার ৷ আপনারা সাংবাদিক ৷ আপনাদের দায়িত্ব বোধ আছে ৷ ওরা একটা কোনও শব্দ বলল আর আপনারা সেটা নিয়ে হইচই শুরু করে দিলেন ! আপনাদের পুরো শো'টা ওই শব্দটাকে কেন্দ্র করে চালিয়ে যাবেন ৷ আপনারা দেশের প্রতি অবিচার করছেন, নয় কি ?" তাঁর বিরুদ্ধে বিজেপির আনা নোটিশ নিয়ে কোনও মন্তব্য করেননি কংগ্রেস সাংসদ ৷

