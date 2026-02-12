আসরে সেই নিশিকান্ত, রাহুল গান্ধির সাংসদ পদ বাতিলের নোটিশ বিজেপি'র
লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধির সঙ্গে ভারত-বিরোধী সংস্থার যোগসাজশ রয়েছে ৷ তাই তাঁর সাংসদ পদ বাতিল করা হোক, নোটিশ দিলেন বিজেপি সাংসদ ৷
By PTI
Published : February 12, 2026 at 1:47 PM IST
নয়াদিল্লি, 12 ফেব্রুয়ারি: ট্রাম্প প্রশাসনের সঙ্গে অন্তর্বর্তী বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে গতকালই মোদি সরকারকে বেলাগাম আক্রমণ করেছেন বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি ৷ তার পরদিনই লোকসভার বিরোধী দলনেতার সাংসদ পদ খারিজের দাবিতে নোটিশ দিলেন বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দুবে ৷
এই বিজেপি সাংসদই 2023 সালে তৃণমূলের লোকসভা সাংসদ মহুয়া মৈত্রর সদস্য পদ বাতিলের নোটিশ দিয়েছিলেন ৷ পরে 'ক্যাশ ফর কোয়েরি' মামলায় মহুয়ার সাংসদ পদ হারান ৷ বৃহস্পতিবার রাহুল গান্ধির সাংসদ পদ বাতিলের আবেদনের পাশাপাশি তিনি যেন জীবনে কখনও সংসদীয় নির্বাচনে লড়তে না-পারেন, সেই দাবিও জানিয়েছেন নিশিকান্ত ৷
VIDEO | Parliament Session: When asked for his response over Parliamentary Affairs Minister Kiren Rijiju's remark that a notice for privilege motion will be brought against Leader of Opposition in Lok Sabha, Rahul Gandhi, for misleading the House and making " baseless statements",… pic.twitter.com/GUZVXK61mP— Press Trust of India (@PTI_News) February 12, 2026
এই প্রসঙ্গে বোন সাংসদ প্রিয়াঙ্কা গান্ধি অবশ্য বলেন, "আর কী কী করবে ? এফআইআর করবে ? করতে দিন ৷ এতে রাহুলজির কিছু যায় আসে না ৷" গতকাল বাজেট অধিবেশনে ভারত-মার্কিন অন্তর্বর্তী বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে কেন্দ্রের মোদি সরকারকে কার্যত তুলোধনা করেন ৷
VIDEO | Congress MP Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) on day-long strike by trade unions, says, " whatever they are doing is completely wrong. they are betraying the farmers. the kind of trade deal they have signed will result is sufferings for farmers. we are supporting the… pic.twitter.com/OQ9mjNfZyh— Press Trust of India (@PTI_News) February 12, 2026
এরপর কেন্দ্রীয় সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেণ রিজিজু সাংবাদিক বৈঠক করে জানিয়েছিলেন, রাহুল গান্ধির বিরুদ্ধে স্বাধিকার ভঙ্গের নোটিশ আনা হবে ৷ কিন্তু এদিন বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দুবে বলেন, "কোনও স্বাধিকার ভঙ্গের নোটিশ দেওয়া হয়নি ৷ আমি সাবস্টেনশিভ মোশন জমা দিয়েছি ৷ সেখানে উল্লেখ করেছি, তাঁর বিরুদ্ধে সোরস ফাউন্ডেশন থেকে ফোর্ড ফাউন্ডেশন, ইউএসএআইডি দুর্নীতিতে জড়িত থাকার অভিযোগ রয়েছে ৷ তিনি থাইল্যান্ড, কাম্বোডিয়া, ভিয়েতনাম এবং আমেরিকায় ঘুরে বেড়ান এবং কীভাবে ভারত-বিরোধী শিবিরের সঙ্গে যুক্ত ৷ আমি তাঁর সদস্যপদ খারিজের দাবি জানিয়েছি এবং তাঁকে যেন জীবনে কখনও নির্বাচনে লড়তে না-দেওয়া হয় ৷"
VIDEO | Parliament Budget Session: BJP MP Nishikant Dubey on Union Minister Kiren Rijiju's remark that the government will move a privilege motion against Lok Sabha Leader of Opposition Rahul Gandhi says, " there is no privilege motion. i have submitted a substantive motion… pic.twitter.com/AdriKwXMEo— Press Trust of India (@PTI_News) February 12, 2026
দুবের দাবি, বিরোধী দলনেতার সঙ্গে সোরস ফাউন্ডেশন-সহ ইউএসএআইডি ও ফোর্ড ফাউন্ডেশন-এর মতো ভারতী বিরোধী সংস্থার সঙ্গে হাত মিলিয়ে বিদেশ ভ্রমণ করেছেন ৷ এদিকে রাহুল গান্ধি সংসদে এলে তাঁকে ঘিরে ধরেন সাংবাদিকরা ৷ কিন্তু পাল্টা সাংবাদিকদেরই তুলোধনা করে বলেন, "আপনাদের সবাইকে তো আর বিজেপি নিয়োগ করেনি ? এটা অত্যন্ত লজ্জার ৷ আপনারা সাংবাদিক ৷ আপনাদের দায়িত্ব বোধ আছে ৷ ওরা একটা কোনও শব্দ বলল আর আপনারা সেটা নিয়ে হইচই শুরু করে দিলেন ! আপনাদের পুরো শো'টা ওই শব্দটাকে কেন্দ্র করে চালিয়ে যাবেন ৷ আপনারা দেশের প্রতি অবিচার করছেন, নয় কি ?" তাঁর বিরুদ্ধে বিজেপির আনা নোটিশ নিয়ে কোনও মন্তব্য করেননি কংগ্রেস সাংসদ ৷
VIDEO | Parliament Session: Responding to a question regarding the government bringing a privilege motion against him, Congress MP and Leader of Opposition in Lok Sabha Rahul Gandhi (@RahulGandhi) says, " you are not totally employed by the bjp. at least try and do little bit of… pic.twitter.com/Qdxzl4F5TM— Press Trust of India (@PTI_News) February 12, 2026