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ককরোচদের থেকে শিক্ষা, ডিজিটাল মাধ্যমে তরুণদের মন জয়ে আরও বেশি প্রচারে বিজেপি

এক্স হ্যান্ডেলের ক্ষুদ্র বিক্ষোভের স্ফুলিঙ্গ থেকে বিশাল আন্দোলনের পর সোশাল মিডিয়ার প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে তরুণদের কাছে পৌঁছতে চাইছে বিজেপি নেতা, মন্ত্রীরা ৷

Protest in Jantar Mantar
ছাত্র আন্দোলনে পুলিশি প্রতিরোধ (ছবি: পিটিআই)
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By PTI

Published : July 28, 2026 at 3:53 PM IST

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নয়াদিল্লি, 28 জুলাই: ভার্চুয়াল মাধ্যমে জন্ম নেওয়া তরুণ প্রজন্মের বিক্ষোভের সামনে যে সরকার মাথা নত করবে, তা বোধহয় আরশোলারা নিজেরাও ভাবেনি ৷ আর ভেবে উঠতে পারেনি কেন্দ্রের মোদি সরকার ৷ জেন Z-দের আন্দোলনের জেরে কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রীর ইস্তফার পর দলের মন্ত্রী, নেতা, কর্মীদের ডিজিটাল মাধ্যমের গুরুত্বপূর্ণ প্ল্যাটফর্মগুলিতে আরও বেশি করে তরুণ প্রজন্মের কাছে পৌঁছতে নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷

তাঁর এই নির্দেশের পর তৎপর হয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এবং দলের তাবড় নেতারা ৷ তরুণ প্রজন্মের মন ছুঁতে রিল বানিয়ে ইনস্টায় পোস্ট করছেন তাঁরা ৷ চলতি বছরের মে মাসে দেশের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত বেকার যুবক-যুবতীদের আরোশোলা বলে কটাক্ষ করেন ৷ তাঁর এহেন মন্তব্যের জবাবে এক্স (পূর্বতন টুইটার) হ্যান্ডেলে 'ককরোচ জনতা পার্টি'র (সিজেপি) সূচনা করেন অভিজিৎ দীপকে ৷ তখন তিনি আমেরিকার বস্টনে ৷ সিজেপি'র আত্মপ্রকাশের 48 ঘণ্টার মধ্যে 40 হাজারেরও বেশি সদস্য যোগ দেয় ককরোচের সঙ্গে ৷

ওই সময়েই সর্বভারতীয় মেডিক্যাল প্রবেশিকা নিট পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা ঘটে ৷ এর বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফা চেয়ে একের পর এক পোস্ট করতে থাকে সিজেপি ৷ আরশোলার এই দাবিকে সমর্থন জানিয়ে এক্স ও ইনস্টায় হুহু করে বাড়তে থাকে তাদের ফলোয়ারের সংখ্যা ৷ এখনও পর্যন্ত ইনস্টাগ্রামে আরশোলাদের ফলোয়ারের সংখ্যা 26 মিলিয়নেরও বেশি ৷

যন্তর মন্তরের বিক্ষোভ মঞ্চে পরিবেশকর্মী সোনম ওয়াংচুকের অনশন, 20 তারিখ সংসদ চলো অভিযানের পুলিশের লাঠি চার্জের পর এই নিট প্রশ্নপত্র ফাঁস বিরোধী আন্দোলন আরও বড় আকার ধারণ করে ৷ এরপর গত 23 জুলাই নিজে সেলফি রিল পোস্ট করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ তিনি বিক্ষোভকারীদের 'ফ্রেন্ডস' বলে সম্বোধন করেন ৷ আশ্বাস দেন, নিটের মতো আর কোনও পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস যাতে না হয়, তার জন্য কঠোর ব্যবস্থা নেবেন ৷

2014 সালে প্রথমবার প্রধানমন্ত্রী হওয়ার বছর থেকে ইনস্টাগ্রামে অ্যাকাউন্ট খুলেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদি ৷ ওই দিন সেলফি ভিডিয়ো পোস্ট করার পর তাঁর ফলোয়ারের সংখ্যা পৌঁছয় প্রায় 105 মিলিয়নে ৷ বিজেপি-র নিজস্ব ইনস্টা অ্যাকাউন্টের ফলোয়ারের সংখ্যা 9.5 মিলিয়ন ৷ দেশে এই বিপুল সংখ্যক ফলোয়ার আর কোনও রাজনৈতিক দলের নেই ৷

নিট প্রশ্নপত্র ফাঁস নিয়ে আন্দোলনের আবহেই পঞ্জাবে প্রশ্নপত্র ফাঁসের খবর সামনে এসেছে ৷ এই নিয়ে সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করছে বিজেপি ৷ এছাড়া সংসদে প্রশ্নপত্র ফাঁসে জড়িতদের শাস্তি সম্পর্কিত 'দ্য পাবলিক এগজামিনেশনস (প্রিভেনশন অফ আনফেয়ার মিনস) বিল' পেশ হয়েছে এবং আলোচনা চলছে ৷

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