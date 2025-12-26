কেরলে ইতিহাস, তিরুঅনন্তপুরমে বিজেপির প্রথম মেয়র

কেরলে ইতিহাস, তিরুঅনন্তপুরমে বিজেপির প্রথম মেয়র
লোকসভা নির্বাচনে একটি আসনে জয়ী হয়েছে বিজেপি ৷ এবার পুরসভা নির্বাচনে বিপুল জয় পেয়েছে গেরুয়া শিবির ৷ রাজ্যের প্রথম বিজেপি মেয়র পেল তিরুঅনন্তপুরম ৷
তিরুঅনন্তপুরম , 26 ডিসেম্বর: পুর-নির্বাচনে ইতিহাস গড়ল তিরুঅনন্তপুরম পুরনিগম ৷ এই প্রথম তিরুঅনন্তপুরমের মেয়র হলেন এক বিজেপি নেতা ৷ শুক্রবার মেয়র নির্বাচিত হলেন বিজেপি নেতা ভিভি রাজেশ ৷ কেরলের কোনও পুরনিগম এই প্রথম বিজেপিমেয়র ৷
প্রায় চার দশক ধরে এই পুরনিগম দখলে রেখেছিল এলডিএফ (লেফট ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট) ৷ কিন্তু এবারের পুরনির্বাচনে বাকি সবাইকে ধূলিসাৎ করে বিপুল জয় পেয়েছে বিজেপি ৷
ভিভি রাজেশকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন রাজ্য বিজেপির সভাপতি রাজীব চন্দ্রশেখের, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুরেশ গোপী, প্রাক্তন বিজেপি রাজ্য সভাপতি সিকে পদ্মনাভন, ভি মুরলীধরন, কুম্মানাম রাজাশেখরন, কে সুরেন্দ্রন এবং যুব মোর্চা রাজ্য সভাপতি ৷ এদিন কেরলের কোচি, ত্রিশূর, কন্নুর, কোল্লাম, তিরুঅনন্তপুরম এবং কোঝিকোড়- এই ছ'টি পুরনিগমের নব-নির্বাচিত মেয়ররা শপথ নিয়েছেন ৷
মেয়র নির্বাচনের ভোটাভুটিতে ভিভি রাজেশ 51টি ভোট পেয়েছেন ৷ একজন নির্দল কাউন্সিলরও তাঁর পক্ষেই ভোট দিয়েছেন ৷ এলডিএফ-এর আরপি শিবাজি 29টি ভোট, ইউডিএফ-এর কেএস সবরিনাথন 17টি ভোট পেয়েছেন ৷ পুরনিগমের মেয়র নির্বাচনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি তথা প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রাজীব চন্দ্রশেখর ৷ তিনি জানান, এই দিনটি কেরল বিজেপির জন্য একটি ঐতিহাসিক দিন ৷ এছাড়া শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুরেশ গোপীও ৷ মেয়র নির্বাচিত হয়ে ভিভি রাজেশ জানিয়েছেন, তিনি তিরুঅনন্তপুরম পুরনিগমের 101টি ওয়ার্ডকে একটি ইউনিট হিসাবেই দেখবেন ৷ তাঁর কথায়, "আমাদের লক্ষ্য, উন্নয়নের দিক দিয়ে তিরুঅনন্তপুরম যেন দেশের প্রথম তিনটি শহরের মধ্যে থাকে ৷ এর জন্য সকলের সহযোগিতা দরকার ৷"
মেয়র নির্বাচনের দৌড়ে ছিলেন ডিজিপি আর শ্রীলেখা ৷ তাঁকে মেয়র নির্বাচিত না-করায় বিতর্ক তৈরি হয়েছে ৷ কিন্তু বিজেপি নেতা রাজেশ জানান, দল তাঁকে মেয়র হিসাবে বেছে নিয়েছে ৷ আগামী বছর বিধানসভা নির্বাচন কেরলে ৷ পুরনির্বাচনে জয় কি বিজেপির রাজধানী জয়ের ইঙ্গিত দিচ্ছে ? এর জবাবে সুরেশ গোপী জানান, অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে ধাপে ধাপে দল উন্নতি করবে ৷
কোল্লাম পুরনিগমে মেয়র নির্বাচিত হয়েছেন ইউডিএফ-এর একে হাফিজ, কোচিতে ইউডিএফ-এর ভিকে মিনিমল মেয়র নির্বাচিত হয়েছেন ৷ তিনিও চারবারের কাউন্সিলর ৷ ত্রিশূর পুরনিগমে ইউডিএফ-এরই ডাঃ নিজি জাস্টিন মেয়র হয়েছেন ৷ কোঝিকোড়ে বেশির ভাগ ওয়ার্ডেই জয়ী হয়েছে এলডিএফ ৷ এদিকে কান্নুর পুরনিগমে আধিপত্য দেখা গিয়েছে ইউডিএফের ৷
পালা পুরসভার চেয়ারপার্সন হয়েছেন দিয়া বিনু পুলিক্কানকানদাম ৷ তাঁর বয়স মাত্র 21 বছর ৷ ইউডিএফ তাঁকে সমর্থন করেছে ৷ কেরলে সর্বকনিষ্ঠ পুরসভার চেয়ারপার্সন হয়ে রেকর্ড গড়েছেন তিনি ৷ বিনু, তাঁর বাবা এবং তাঁর কাকা, তিনজনই নির্দল প্রার্থী হিসাবে পুরসভা নির্বাচনে প্রার্থী হয়েছিলেন ৷ পরে তাঁরা ইউডিএফকে সমর্থন জানান ৷ ফরে কেরলে কংগ্রেসের শক্তিশালী ঘাঁটি পালা হাতছাড়া হয় ৷
তরুণী দিয়া জানিয়েছেন, পালায় উন্নয়নের স্বার্থে তিনি সব কাউন্সিলরদের সঙ্গে সহযোগিতা করবেন ৷ তাঁর কথায়, "এটা একটা দায়িত্বপূর্ণ কাজ ৷ আমি আমার সবচেয়ে ভালোটা দেওয়ার চেষ্টা করব ৷ মানুষের উন্নয়নে কাউন্সিল ও আমি মিলে প্রতিটি সিদ্ধান্ত নেব ৷"