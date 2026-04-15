বাজল না জাতীয় সঙ্গীত ! শপথবাক্য পাঠে হোঁচট, বিহারের নয়া মুখ্যমন্ত্রী সম্রাট

শপথ নিয়েছিলেন নীতীশকে ক্ষমতাচ্যুত না-করা পর্যন্ত পাগড়ি খুলবেন না ৷ এবার তিনিই হলেন বিহারের নয়া 'সম্রাট' ৷

মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ নিলেন সম্রাট (ছবি:পিটিআই)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 15, 2026 at 3:30 PM IST

পটনা, 15 এপ্রিল: বিহারের মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ নিলেন সম্রাট চৌধুরি ৷ আনষ্ঠানিকভাবে বুধবার মগধ তাঁর নয়া 'সম্রাট' পেল ৷ 2022 সালে নীতীশ কুমার বিজেপিকে ছেড়ে লালুদের হাত ধরার পর একাধিকবার সম্রাট বলেছিলেন, জেডিইউ প্রধানকে ক্ষমতাচ্যুত না-করা পর্যন্ত পাগড়ি খুলবেন না ৷ এদিন অবশ্য পাগড়ি না-পরেই মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ নিলেন সম্রাট ৷ তবে শপথবাক্য পাঠ করতে গিয়ে বারবার হোঁচট খেলেন নয়া মুখ্যমন্ত্রী ৷ আর তা নিয়ে কটাক্ষ করেছে বিহারের বিরোধী দল আরজেডি ৷ এদিন সম্রাটের পাশাপাশি দুই জেডিইউ নেতাও মন্ত্রী পদে শপথ নিয়েছেন ৷ তবে শপথ অনুষ্ঠানে প্রথা মেনে বাজল না জাতীয় সঙ্গীত ৷

গত কয়েক দশকে বারবার বিহার সরকারের অংশ থাকলেও আগে কখনও মুখ্যমন্ত্রীর পদ পাননি বিজেপির কোনও নেতা ৷ সেদিক থেকে দেখলে কংগ্রেসের পর একমাত্র দল হিসেবে পরপর তিনটি লোকসভা নির্বাচনে জিতে সরকার গঠন করা এবং দেশে 21টা রাজ্যে সরকার চালানো বিজেপির পক্ষে এ এক উল্লেখযোগ্য প্রাপ্তি ৷

দায়িত্বভার নিলেন বিহারের নয়া মুখ্যমন্ত্রী (ছবি:পিটিআই)

তবে দেশের সংসদের দু'টি কক্ষের সদস্য হওয়ার স্বপ্নপূরণ করতে মুখ্য়মন্ত্রীর পদ ছেড়ে রাজ্যসভায় যাওয়া নীতীশের পুত্র নিশান্তকে অবশ্য মন্ত্রিসভার সদস্য করা হয়নি ৷ অনেকেই মনে করেছিলেন এতদিন উপমুখ্যমন্ত্রী থাকা সম্রাটের উত্তরসূরি হবেন নীতীশ-তনয় ৷ কিন্তু তা হল না ৷ তবে আগামিদিনে সেই সম্ভাবনা যে একদম নেই, তা নয় ৷ সূত্রের খবর, নয়া মুখ্যমন্ত্রী কিছুদিনের মধ্যে মন্ত্রিসভায় রদবদল করবেন ৷ এদিনের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জেপি নাড্ডা থেকে শুরু করে চিরাগ পাসোয়ান-সহ এনডিএ-র সমস্ত শরিক দলের নেতারাই হাজির ছিলেন ৷ ছিলেন নীতীশও ৷

প্রাাক্তন ও বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী এক ফ্রেমে (ছবি:পিটিআই)

দীর্ঘ 20 বছরের যাত্রা শেষ করে মঙ্গলবার সকালে বিহারের প্রশাসনিক প্রধানের পদ ছাড়েন নীতীশ ৷ বিকেলে জানা যায় নীতীশের ছেড়ে আসা কুর্সিতে বসবেন সম্রাট ৷ দলীয় সতীর্থ নিত্যানন্দ রাইয়ের পাশাপাশি আরও কয়েকজনকে পিছনে ফেললেন তিনি ৷ বিজেপি'র অন্দরে দীর্ঘ আলোচনার পর শেষমেশ 'সম্রাট' পেল পাটলিপুত্র ৷ রাজনৈতিক জীবন শুরু করেছিলেন লালু-তেজস্বির দল আরজেডি'র সদস্য হয়ে ৷ পরে চলে যান নীতীশের দল জেডিইউ-তে ৷ বিজেপিতে যোগ দেন 2017 সালে ৷

তবে নীতীশের বদলে সম্রাটের মুখ্যমন্ত্রী হওয়ায় রাজনৈতিক মহলে মিশ্র প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়েছে ৷ নারী নির্যাতন থেকে শুরু করে একাধিক অপরাধ মূলক কর্মকাণ্ডের অভিযুক্ত সম্রাটকে কেন বেছে নেওয়া হল সেই প্রশ্নও উঠতে শুরু করেছে ৷ তবে বিহার বিজেপির একটি অংশের দাবি বেশিরভাগ বিধায়ক চেযেছিলেন বলেই সম্রাটকে প্রশাসনিক প্রধান করা হয়েছে ৷

বিরোধী আরজেডি অবশ্য এখন থেকেই তাঁকে নিশানা করতে শুরু করেছে নয়া মুখ্যমন্ত্রীকে ৷ তাদের হাতিয়ার মুখ্যমন্ত্রী শপথবাক্য পাঠের সময় বারবার হোঁচট খাওয়া ৷ 9 সেকেন্ডের একটি ভিডিয়ো পোস্ট করে লালু-তেজস্বির দলের দাবি, শপথবাক্য পাঠ করতে গিয়ে তিনতিন বার সাধারণ কয়েকটি শব্দও উচ্চারণ করতে পারেনি সম্রাট ৷

নয়া মুখ্যমন্ত্রীকে অভিনন্দন জানিয়েও কটাক্ষ করেছেন তেজস্বাী ৷ সেই পাগড়ি প্রসঙ্গের সরাসরি উল্লেখ না করলেও এক্স হ্যান্ডেলের পোস্টে সে দিকেই ইঙ্গিত করেছেন লালু-তনয় ৷ তিনি লেখেন, নয়া মুখ্যমন্ত্রী প্রতিজ্ঞা করেছিলেন নির্বাচিত মুখ্য়মন্ত্রীকে সরাবেন ৷ সেই কথা তিনি রেখছেন ৷ আর তিনি নিজে মনোনীত মুখ্যমন্ত্রী হলেন ৷ এই কারণে তাঁকে অভিনন্দন জানাই ৷

