বাজল না জাতীয় সঙ্গীত ! শপথবাক্য পাঠে হোঁচট, বিহারের নয়া মুখ্যমন্ত্রী সম্রাট

বাজল না জাতীয় সঙ্গীত ! শপথবাক্য পাঠে হোঁচট, বিহারের নয়া মুখ্যমন্ত্রী সম্রাট
শপথ নিয়েছিলেন নীতীশকে ক্ষমতাচ্যুত না-করা পর্যন্ত পাগড়ি খুলবেন না ৷ এবার তিনিই হলেন বিহারের নয়া 'সম্রাট' ৷
Published : April 15, 2026 at 3:30 PM IST
পটনা, 15 এপ্রিল: বিহারের মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ নিলেন সম্রাট চৌধুরি ৷ আনষ্ঠানিকভাবে বুধবার মগধ তাঁর নয়া 'সম্রাট' পেল ৷ 2022 সালে নীতীশ কুমার বিজেপিকে ছেড়ে লালুদের হাত ধরার পর একাধিকবার সম্রাট বলেছিলেন, জেডিইউ প্রধানকে ক্ষমতাচ্যুত না-করা পর্যন্ত পাগড়ি খুলবেন না ৷ এদিন অবশ্য পাগড়ি না-পরেই মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ নিলেন সম্রাট ৷ তবে শপথবাক্য পাঠ করতে গিয়ে বারবার হোঁচট খেলেন নয়া মুখ্যমন্ত্রী ৷ আর তা নিয়ে কটাক্ষ করেছে বিহারের বিরোধী দল আরজেডি ৷ এদিন সম্রাটের পাশাপাশি দুই জেডিইউ নেতাও মন্ত্রী পদে শপথ নিয়েছেন ৷ তবে শপথ অনুষ্ঠানে প্রথা মেনে বাজল না জাতীয় সঙ্গীত ৷
গত কয়েক দশকে বারবার বিহার সরকারের অংশ থাকলেও আগে কখনও মুখ্যমন্ত্রীর পদ পাননি বিজেপির কোনও নেতা ৷ সেদিক থেকে দেখলে কংগ্রেসের পর একমাত্র দল হিসেবে পরপর তিনটি লোকসভা নির্বাচনে জিতে সরকার গঠন করা এবং দেশে 21টা রাজ্যে সরকার চালানো বিজেপির পক্ষে এ এক উল্লেখযোগ্য প্রাপ্তি ৷
তবে দেশের সংসদের দু'টি কক্ষের সদস্য হওয়ার স্বপ্নপূরণ করতে মুখ্য়মন্ত্রীর পদ ছেড়ে রাজ্যসভায় যাওয়া নীতীশের পুত্র নিশান্তকে অবশ্য মন্ত্রিসভার সদস্য করা হয়নি ৷ অনেকেই মনে করেছিলেন এতদিন উপমুখ্যমন্ত্রী থাকা সম্রাটের উত্তরসূরি হবেন নীতীশ-তনয় ৷ কিন্তু তা হল না ৷ তবে আগামিদিনে সেই সম্ভাবনা যে একদম নেই, তা নয় ৷ সূত্রের খবর, নয়া মুখ্যমন্ত্রী কিছুদিনের মধ্যে মন্ত্রিসভায় রদবদল করবেন ৷ এদিনের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জেপি নাড্ডা থেকে শুরু করে চিরাগ পাসোয়ান-সহ এনডিএ-র সমস্ত শরিক দলের নেতারাই হাজির ছিলেন ৷ ছিলেন নীতীশও ৷
দীর্ঘ 20 বছরের যাত্রা শেষ করে মঙ্গলবার সকালে বিহারের প্রশাসনিক প্রধানের পদ ছাড়েন নীতীশ ৷ বিকেলে জানা যায় নীতীশের ছেড়ে আসা কুর্সিতে বসবেন সম্রাট ৷ দলীয় সতীর্থ নিত্যানন্দ রাইয়ের পাশাপাশি আরও কয়েকজনকে পিছনে ফেললেন তিনি ৷ বিজেপি'র অন্দরে দীর্ঘ আলোচনার পর শেষমেশ 'সম্রাট' পেল পাটলিপুত্র ৷ রাজনৈতিক জীবন শুরু করেছিলেন লালু-তেজস্বির দল আরজেডি'র সদস্য হয়ে ৷ পরে চলে যান নীতীশের দল জেডিইউ-তে ৷ বিজেপিতে যোগ দেন 2017 সালে ৷
তবে নীতীশের বদলে সম্রাটের মুখ্যমন্ত্রী হওয়ায় রাজনৈতিক মহলে মিশ্র প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়েছে ৷ নারী নির্যাতন থেকে শুরু করে একাধিক অপরাধ মূলক কর্মকাণ্ডের অভিযুক্ত সম্রাটকে কেন বেছে নেওয়া হল সেই প্রশ্নও উঠতে শুরু করেছে ৷ তবে বিহার বিজেপির একটি অংশের দাবি বেশিরভাগ বিধায়ক চেযেছিলেন বলেই সম্রাটকে প্রশাসনিক প্রধান করা হয়েছে ৷
बिहार के नए मुख्यमंत्री जी शपथ भी सही ढंग से नहीं पढ़ पाए।— Rashtriya Janata Dal (@RJDforIndia) April 15, 2026
ऐसे लोग जिन्होंने सदा दूसरों के परिवारवाद, अपराध, शिक्षा को लेकर अपनी सहूलियत के हिसाब से मनगढ़ंत आरोप लगाए, आज उन्हें यह सब एक ही पैकेज और एक ही व्यक्ति में मिल गया।
कहाँ है बिहार के तथाकथित प्रगतिशील, शिक्षित, उच्च… pic.twitter.com/3WE0SwZkMI
বিরোধী আরজেডি অবশ্য এখন থেকেই তাঁকে নিশানা করতে শুরু করেছে নয়া মুখ্যমন্ত্রীকে ৷ তাদের হাতিয়ার মুখ্যমন্ত্রী শপথবাক্য পাঠের সময় বারবার হোঁচট খাওয়া ৷ 9 সেকেন্ডের একটি ভিডিয়ো পোস্ট করে লালু-তেজস্বির দলের দাবি, শপথবাক্য পাঠ করতে গিয়ে তিনতিন বার সাধারণ কয়েকটি শব্দও উচ্চারণ করতে পারেনি সম্রাট ৷
নয়া মুখ্যমন্ত্রীকে অভিনন্দন জানিয়েও কটাক্ষ করেছেন তেজস্বাী ৷ সেই পাগড়ি প্রসঙ্গের সরাসরি উল্লেখ না করলেও এক্স হ্যান্ডেলের পোস্টে সে দিকেই ইঙ্গিত করেছেন লালু-তনয় ৷ তিনি লেখেন, নয়া মুখ্যমন্ত্রী প্রতিজ্ঞা করেছিলেন নির্বাচিত মুখ্য়মন্ত্রীকে সরাবেন ৷ সেই কথা তিনি রেখছেন ৷ আর তিনি নিজে মনোনীত মুখ্যমন্ত্রী হলেন ৷ এই কারণে তাঁকে অভিনন্দন জানাই ৷