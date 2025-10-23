লালুর সাড়ে 32 বছরের জেল, তেজস্বীর 'জমি নাও, চাকরি দাও' দুর্নীতি নিয়ে আক্রমণ বিজেপির

লালুর সাড়ে 32 বছরের জেল, তেজস্বীর 'জমি নাও, চাকরি দাও' দুর্নীতি নিয়ে আক্রমণ বিজেপির
বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী লালু প্রসাদ যাদব, পুত্র তেজস্বী, পরিবারের অন্য সদস্যরা দুর্নীতিতে ডুবে রয়েছেন ৷ সাংবাদিক বৈঠকে আক্রমণ শানাল বিজেপি, জেডি(ইউ) ৷
পটনা, 23 অক্টোবর: মহাগঠবন্ধনের মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী তেজস্বী যাদবের নাম ঘোষণা হতেই লালু ও তাঁর পরিবারের দুর্নীতির মামলা নিয়ে মাঠে নেমেছে বিজেপি ৷ বৃহস্পতিবার ইন্ডিয়া শিবিরের সাংবাদিক বৈঠকে রাজ্যের প্রাক্তন উপ-মুখ্য়মন্ত্রী তেজস্বী দাবি করেন, তারা সরকার গড়লে দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ করবে ৷ তাঁর এহেন মন্তব্যের প্রেক্ষিতে পাল্টা সাংবাদিক বৈঠক করেন পটনার বিজেপি সাংসদ রবিশঙ্কর প্রসাদ ৷
এদিন তিনি প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী লালুপ্রসাদ যাদব, তাঁর স্ত্রী রাবড়ি দেবী এবং পুত্র তেজস্বীর সাম্প্রতিক আইআরসিটিসি দুর্নীতির কথা উত্থাপন করেন ৷ গত 13 অক্টোবর আইআরসিটিসি হোটেল দুর্নীতি মামলায় তিন জনের বিরুদ্ধে চার্জ গঠনের নির্দেশ দিয়েছে দিল্লির রাউস অ্যাভেনিউ আদালত ৷ ভারতীয় দণ্ডবিধির (আইপিসি) 420 (প্রতারণা) এবং 120বি (প্রতারণা) ধারা এবং দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের আওতায় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে চার্জ গঠন করা যাবে, নির্দেশে আদালতের ৷
এই নির্দেশ উল্লেখ করে প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রবিশঙ্কর বলেন, "দিল্লি হাইকোর্ট দু'টি নির্দেশ দিয়েছে ৷ আইআরসিটিসি হোটেল দুর্নীতি মামলায় 27 অক্টোবর থেকে বিচার পর্ব শুরু হবে ৷ তিনি (লালুপ্রসাদ যাদব) যখন রেলমন্ত্রী ছিলেন, এই ঘটনা সেই সময়ের ৷ সেই সময় 10 বছর কোনও তদন্ত হয়নি ৷ এরপর 2017-18 সাল থেকে তদন্ত শুরু হয় ৷ এবার চার্জশিট ফাইল হয়েছে ৷"
এই দুর্নীতি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে রবিশঙ্কর বলেন, "তেজস্বী যাদবের বাবা লালুপ্রসাদ রেলমন্ত্রী ছিলেন (2004 সাল থেকে 2009) ৷ তাঁর আমলে রেলের দু'টি হোটেলকে নিয়ম বহির্ভূতভাবে পটনার দু'জন হোটেল মালিকের হাতে তুলে দেন ৷ এর বদলে পটনায় সাড়ে তিন একর জমি পেয়েছিলেন তিনি ৷ যার বাজার মূল্য আনুমানিক 55 কোটি ৷ প্রথমে ডিলাইট কোম্পানির মালিকের স্ত্রীর নামে এই জমি খুব কম দামে দেওয়া হয়েছিল ৷ পরে এই জমি লালু প্রসাদের পরিবারের হাতে হস্তান্তর করা হয় ৷ আদালত পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখে ঘোষণা করেছে যে, আইআরসিটিসি হোটেল দুর্নীতি একটি গুরুতর দুর্নীতির মামলা ৷ তেজস্বী যাদব ভারতীয় দণ্ডবিধির 420 ধারায় অভিযুক্ত ৷ দোষী প্রমাণিত হলে সাত বছরের জেল হবে ৷ তাই আপনি যখন বলছেন, আমি দুর্নীতি সহ্য করব না, তখন এর জবাবটা দেওয়া জরুরি ৷"
তিনি আরও জানান, চতুর্থ শ্রেণির চাকরির বদলে তেজস্বী যাদব, রাবড়ি দেবী এবং তাঁদের পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের জমি দেওয়া হয়েছে ৷ এই মামলারও বিচার পর্ব চলছে ৷ রবিশঙ্করের কথায়, "এই যে তিনি বলছেন, আমি চাকরি দেব ৷ সময় তাঁদের যে পরীক্ষা নিয়েছে, সেই মডেলটি খুব পরিষ্কার ৷ হোটেল নাও, জমি দাও ৷ চাকরি নাও, জমি দাও ৷"
ভোটের প্রচারে তেজস্বী যাদব বিহারের প্রতিটি পরিবারের একজন সদস্যকে সরকারি চাকরি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ৷ এছাড়া গতকালই তিনি সরকারের বিভিন্ন বিভাগের অস্থায়ী কর্মীদের চাকরি স্থায়ী করে দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ৷ জীবিকা দিদিদেরও স্থায়ী সরকারি কর্মীর মর্যাদা দেওয়ার কথা দিয়েছেন রাজ্যের প্রাক্তন উপ-মুখ্যমন্ত্রী ৷ তিনি মিথ্যা ও অবাস্তব প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন বলে দাবি করে জেডি(ইউ) ও বিজেপি ৷
এই প্রসঙ্গে রবিশঙ্করের বক্তব্য, "বিহারবাসী, আপনারা সাবধান হোন ! বিহারের 2 কোটি 60 লক্ষ মানুষকে স্থায়ী চাকরি দেওয়ার কথা বলছেন তেজস্বী যাদব ৷ এঁদের নেপথ্যে যে কাহিনি রয়েছে, তা আপনাদের সারা জীবনকে সমস্যাপূর্ণ করে তুলবে ৷ এঁদের কোনও কাজ দুর্নীতি ছাড়া হয় না ৷ এর প্রমাণ আমি দিচ্ছি ৷"
এদিন মহাগঠবন্ধনের সাংবাদিক বৈঠকের পোস্টার বা ব্যানারে কোথাও লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধির ছবি ছিল না ৷ এনিয়ে প্রশ্ন তোলেন প্রবীণ সাংসদ রবিশঙ্কর ৷ তিনি বলেন, "আজ দেখলাম, সাংবাদিক বৈঠকে রাহুল গান্ধির ছবি নেই ৷ প্রত্যেক পার্টির চিহ্নি রয়েছে, কিন্তু তাঁর ছবি কোথায় ? এটা কী ধরনের জোট ? 243টি আসনের মধ্যে জোটের সদস্যরা 255টি আসনে লড়ছে ৷ গৌরব বাউরাম বিধানসভা আসন থেকে মুখ্যমন্ত্রী ও উপ-মুখ্যমন্ত্রী মুখ দু'জনেই লড়ছেন ৷ এটা কোন ধরনের মহাগঠবন্ধন ৷ খুব দুর্বল গঠবন্ধন ৷"
নীতীশ কুমারের সঙ্গে তেজস্বী যাদবের ছাড়াছাড়ির প্রসঙ্গে বিজেপি সাংসদ বলেন, "তেজস্বী যাদবের দুর্নীতি দেখে নীতীশ কুমার ওঁর থেকে আলাদা হয়ে গিয়েছিলেন ৷ এদিকে তিনি বলছেন, দুর্নীতিতে জিরো টলারেন্স নীতি নিয়েছেন ৷ তাঁর বাবা লালুপ্রসাদ যাদব চারটি দুর্নীতির মামলায় সাজা পেয়েছেন ৷ এই শাস্তি সাড়ে 32 বছরের ৷"
বিহারে বিধানসভা নির্বাচন দু'দফায় 6 ও 11 নভেম্বর ৷ ফল ঘোষণা 14 নভেম্বর ৷ এনডিএ শিবিরের বিজেপি ও জেডি(ইউ) একই সংখ্যক 101টি আসনে প্রার্থী দিয়েছে ৷ বিহারের রাজনীতিতে এই প্রথম দুই দল সমান সংখ্যক আসনে লড়ছে ৷ এদিকে 'ইন্ডিয়া' শিবিরের আসন বণ্টন নিয়ে কোনও সমাধান প্রকাশ্যে আসেনি ৷ মহাগঠবন্ধন তেজস্বীকে মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী ঘোষণা করলেও কংগ্রেস ও আরজেডি দুই দল পাঁচ থেকে সাতটি আসনে একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বী ৷ সময়ই বলবে সরকার কে গড়বে- এনডিএ নাকি ইন্ডিয়া নাকি বিজেপি সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতায় ফিরবে ৷