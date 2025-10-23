ETV Bharat / bharat

লালুর সাড়ে 32 বছরের জেল, তেজস্বীর 'জমি নাও, চাকরি দাও' দুর্নীতি নিয়ে আক্রমণ বিজেপির

বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী লালু প্রসাদ যাদব, পুত্র তেজস্বী, পরিবারের অন্য সদস্যরা দুর্নীতিতে ডুবে রয়েছেন ৷ সাংবাদিক বৈঠকে আক্রমণ শানাল বিজেপি, জেডি(ইউ) ৷

Bihar Election
বিজেপি সাংসদ রবি শঙ্কর প্রসাদের সাংবাদিক বৈঠক (ছবি: এএনআই ভিডিয়ো থেকে সংগৃহীত)
author img

By PTI

Published : October 23, 2025 at 4:40 PM IST

4 Min Read
পটনা, 23 অক্টোবর: মহাগঠবন্ধনের মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী তেজস্বী যাদবের নাম ঘোষণা হতেই লালু ও তাঁর পরিবারের দুর্নীতির মামলা নিয়ে মাঠে নেমেছে বিজেপি ৷ বৃহস্পতিবার ইন্ডিয়া শিবিরের সাংবাদিক বৈঠকে রাজ্যের প্রাক্তন উপ-মুখ্য়মন্ত্রী তেজস্বী দাবি করেন, তারা সরকার গড়লে দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ করবে ৷ তাঁর এহেন মন্তব্যের প্রেক্ষিতে পাল্টা সাংবাদিক বৈঠক করেন পটনার বিজেপি সাংসদ রবিশঙ্কর প্রসাদ ৷

এদিন তিনি প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী লালুপ্রসাদ যাদব, তাঁর স্ত্রী রাবড়ি দেবী এবং পুত্র তেজস্বীর সাম্প্রতিক আইআরসিটিসি দুর্নীতির কথা উত্থাপন করেন ৷ গত 13 অক্টোবর আইআরসিটিসি হোটেল দুর্নীতি মামলায় তিন জনের বিরুদ্ধে চার্জ গঠনের নির্দেশ দিয়েছে দিল্লির রাউস অ্যাভেনিউ আদালত ৷ ভারতীয় দণ্ডবিধির (আইপিসি) 420 (প্রতারণা) এবং 120বি (প্রতারণা) ধারা এবং দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের আওতায় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে চার্জ গঠন করা যাবে, নির্দেশে আদালতের ৷

এই নির্দেশ উল্লেখ করে প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রবিশঙ্কর বলেন, "দিল্লি হাইকোর্ট দু'টি নির্দেশ দিয়েছে ৷ আইআরসিটিসি হোটেল দুর্নীতি মামলায় 27 অক্টোবর থেকে বিচার পর্ব শুরু হবে ৷ তিনি (লালুপ্রসাদ যাদব) যখন রেলমন্ত্রী ছিলেন, এই ঘটনা সেই সময়ের ৷ সেই সময় 10 বছর কোনও তদন্ত হয়নি ৷ এরপর 2017-18 সাল থেকে তদন্ত শুরু হয় ৷ এবার চার্জশিট ফাইল হয়েছে ৷"

এই দুর্নীতি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে রবিশঙ্কর বলেন, "তেজস্বী যাদবের বাবা লালুপ্রসাদ রেলমন্ত্রী ছিলেন (2004 সাল থেকে 2009) ৷ তাঁর আমলে রেলের দু'টি হোটেলকে নিয়ম বহির্ভূতভাবে পটনার দু'জন হোটেল মালিকের হাতে তুলে দেন ৷ এর বদলে পটনায় সাড়ে তিন একর জমি পেয়েছিলেন তিনি ৷ যার বাজার মূল্য আনুমানিক 55 কোটি ৷ প্রথমে ডিলাইট কোম্পানির মালিকের স্ত্রীর নামে এই জমি খুব কম দামে দেওয়া হয়েছিল ৷ পরে এই জমি লালু প্রসাদের পরিবারের হাতে হস্তান্তর করা হয় ৷ আদালত পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখে ঘোষণা করেছে যে, আইআরসিটিসি হোটেল দুর্নীতি একটি গুরুতর দুর্নীতির মামলা ৷ তেজস্বী যাদব ভারতীয় দণ্ডবিধির 420 ধারায় অভিযুক্ত ৷ দোষী প্রমাণিত হলে সাত বছরের জেল হবে ৷ তাই আপনি যখন বলছেন, আমি দুর্নীতি সহ্য করব না, তখন এর জবাবটা দেওয়া জরুরি ৷"

তিনি আরও জানান, চতুর্থ শ্রেণির চাকরির বদলে তেজস্বী যাদব, রাবড়ি দেবী এবং তাঁদের পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের জমি দেওয়া হয়েছে ৷ এই মামলারও বিচার পর্ব চলছে ৷ রবিশঙ্করের কথায়, "এই যে তিনি বলছেন, আমি চাকরি দেব ৷ সময় তাঁদের যে পরীক্ষা নিয়েছে, সেই মডেলটি খুব পরিষ্কার ৷ হোটেল নাও, জমি দাও ৷ চাকরি নাও, জমি দাও ৷"

ভোটের প্রচারে তেজস্বী যাদব বিহারের প্রতিটি পরিবারের একজন সদস্যকে সরকারি চাকরি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ৷ এছাড়া গতকালই তিনি সরকারের বিভিন্ন বিভাগের অস্থায়ী কর্মীদের চাকরি স্থায়ী করে দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ৷ জীবিকা দিদিদেরও স্থায়ী সরকারি কর্মীর মর্যাদা দেওয়ার কথা দিয়েছেন রাজ্যের প্রাক্তন উপ-মুখ্যমন্ত্রী ৷ তিনি মিথ্যা ও অবাস্তব প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন বলে দাবি করে জেডি(ইউ) ও বিজেপি ৷

এই প্রসঙ্গে রবিশঙ্করের বক্তব্য, "বিহারবাসী, আপনারা সাবধান হোন ! বিহারের 2 কোটি 60 লক্ষ মানুষকে স্থায়ী চাকরি দেওয়ার কথা বলছেন তেজস্বী যাদব ৷ এঁদের নেপথ্যে যে কাহিনি রয়েছে, তা আপনাদের সারা জীবনকে সমস্যাপূর্ণ করে তুলবে ৷ এঁদের কোনও কাজ দুর্নীতি ছাড়া হয় না ৷ এর প্রমাণ আমি দিচ্ছি ৷"

এদিন মহাগঠবন্ধনের সাংবাদিক বৈঠকের পোস্টার বা ব্যানারে কোথাও লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধির ছবি ছিল না ৷ এনিয়ে প্রশ্ন তোলেন প্রবীণ সাংসদ রবিশঙ্কর ৷ তিনি বলেন, "আজ দেখলাম, সাংবাদিক বৈঠকে রাহুল গান্ধির ছবি নেই ৷ প্রত্যেক পার্টির চিহ্নি রয়েছে, কিন্তু তাঁর ছবি কোথায় ? এটা কী ধরনের জোট ? 243টি আসনের মধ্যে জোটের সদস্যরা 255টি আসনে লড়ছে ৷ গৌরব বাউরাম বিধানসভা আসন থেকে মুখ্যমন্ত্রী ও উপ-মুখ্যমন্ত্রী মুখ দু'জনেই লড়ছেন ৷ এটা কোন ধরনের মহাগঠবন্ধন ৷ খুব দুর্বল গঠবন্ধন ৷"

নীতীশ কুমারের সঙ্গে তেজস্বী যাদবের ছাড়াছাড়ির প্রসঙ্গে বিজেপি সাংসদ বলেন, "তেজস্বী যাদবের দুর্নীতি দেখে নীতীশ কুমার ওঁর থেকে আলাদা হয়ে গিয়েছিলেন ৷ এদিকে তিনি বলছেন, দুর্নীতিতে জিরো টলারেন্স নীতি নিয়েছেন ৷ তাঁর বাবা লালুপ্রসাদ যাদব চারটি দুর্নীতির মামলায় সাজা পেয়েছেন ৷ এই শাস্তি সাড়ে 32 বছরের ৷"

বিহারে বিধানসভা নির্বাচন দু'দফায় 6 ও 11 নভেম্বর ৷ ফল ঘোষণা 14 নভেম্বর ৷ এনডিএ শিবিরের বিজেপি ও জেডি(ইউ) একই সংখ্যক 101টি আসনে প্রার্থী দিয়েছে ৷ বিহারের রাজনীতিতে এই প্রথম দুই দল সমান সংখ্যক আসনে লড়ছে ৷ এদিকে 'ইন্ডিয়া' শিবিরের আসন বণ্টন নিয়ে কোনও সমাধান প্রকাশ্যে আসেনি ৷ মহাগঠবন্ধন তেজস্বীকে মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী ঘোষণা করলেও কংগ্রেস ও আরজেডি দুই দল পাঁচ থেকে সাতটি আসনে একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বী ৷ সময়ই বলবে সরকার কে গড়বে- এনডিএ নাকি ইন্ডিয়া নাকি বিজেপি সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতায় ফিরবে ৷

