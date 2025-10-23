ETV Bharat / bharat

কংগ্রেস পরজীবী, আরজেডির 'জঙ্গল রাজ' কেউ ভোলেনি; 'ইন্ডিয়া'কে আক্রমণ নাড্ডার

বিহার বিধানসভা ভোটের নির্বাচনী প্রচার থেকে বিরোধী আরজেডি ও কংগ্রেসকে নিশানা করে রীতিমতো তোপ দাগলেন বিজেপি সভাপতি তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জেপি নাড্ডা ৷

বিজেপি সভাপতি তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জেপি নাড্ডা (ছবি: বিহার বিজেপির এক্স হ্যান্ডেল থেকে সংগৃহীত)
By PTI

Published : October 23, 2025 at 7:15 PM IST

হাজিপুর, 23 অক্টোবর: বিধানসভা নির্বাচন প্রকৃতপক্ষে এনডিএ জোটের 'বিকাশ' (উন্নয়ন) ও ইন্ডিয়া ব্লকের 'বিনাশ' (ধ্বংস)-এর মধ্যে যুদ্ধ ৷ বিহারের ঔরঙ্গাবাদ জেলায় নির্বাচনী প্রচারে বলেন বিজেপি সভাপতি তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জেপি নাড্ডা ৷ এই জনসভা থেকে কংগ্রেসকে 'পরজীবী' বলে আক্রমণ শানিয়ে তিনি বলেন, "এই দল পরজীবী ৷ শরিক দলগুলিকে ধ্বংস কর দেয় ৷" পাশাপাশি লালু প্রসাদের আরজেডিকেও আক্রমণ করে তোলাবাজ, জঙ্গল রাজ ও দাদাগিরির পার্টি বলে দাগিয়ে দেন ৷

ভোটে জিতে সরকার গড়লে বিহারের প্রতিটি পরিবারের একজন সদস্যকে সরকারি চাকরি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন রাজ্যের প্রাক্তন উপ-মুখ্যমন্ত্রী তেজস্বী যাদব ৷ বিহারের শ্রমিকরা যাতে রুজিরুটির সন্ধানে যাতে অন্য রাজ্যে না যান, তার জন্য কর্মসংস্থানের কথাও দিয়েছেন তিনি ৷

বিরোধী দলের এই প্রতিশ্রুতির প্রেক্ষিতে পাল্টা লালু যাদব ও তাঁর পরিবারের দুর্নীতির কথা উল্লেখ করেন প্রবীণ বিজেপি নেতা জেপি নাড্ডা ৷ জমির বদলে চাকরির দুর্নীতির প্রসঙ্গ উত্থাপন করে তাঁর প্রশ্ন, "এত চাকরি দেওয়ার টাকা কোথা থেকে আসবে ?"

গ্যাংস্টার থেকে রাজনীতিতে আসা মহম্মদ শাহাবুদ্দিনের ছেলে ওসামা শাহাবকে সিওয়ান জেলার রঘুনাথপুর বিধানসভা থেকে প্রার্থী করেছে আরজেডি ৷ এনিয়ে জেপি নাড্ডা বলেন, "আরজেডি শাহাবুদ্দিনের ছেলেকে টিকিট দিয়েছে আরজেডি ৷ এই ধরনের মানুষ প্রার্থী হলে বিহারের মানুষের নিরাপত্তা কীভাবে নিশ্চিত হবে ? লালুর আরজেডি মানে তোলাবাজি, জঙ্গলরাজ আর দাদাগিরি ৷" তাঁর দাবি গত 20 বছরে নীতীশ কুমারের জমানায় বিহারে জঙ্গল রাজ শেষ হয়েছে ৷

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আরও বলেন, "এই নির্বাচনে বিকাশ এবং বিনাশের মধ্যে যুদ্ধ হবে ৷ বিহারের মানুষ জঙ্গল রাজের কথা কোনওভাবে ভুলতে পারবে না ৷ লালু প্রসাদের আমলে বিহারের মানুষ কাজের খোঁজে অন্য রাজ্যে যেতে বাধ্য হত ৷ আজ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে এবং মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের অধীনে বিহার এগিয়ে চলেছে ৷ রাজ্যের গতি এখন উন্নয়নের অভিমুখে ৷"

নাড্ডার কথায়, "সাম্প্রতিক বছরগুলিতে বিহারের এনডিএ সরকার রাজ্যের জন্য অনেক কিছু করেছে ৷ গত দশ বছরে বিহারের জন্য রেল বাজেটে বরাদ্দ প্রায় দশ গুণ বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে ৷ এছাড়া যে 44টি বন্দে ভারত ট্রেন চালু হয়েছে, তার মধ্যে 26টি শুধু বিহারের জন্য ৷" ছট পুজো উপলক্ষ্যে 12 হাজার বিশেষ ট্রেন চালুর কথাও উল্লেখ করেন তিনি ৷

পরে তিনি পটেপুর বিধানসভায় গিয়ে বিহারের উন্নয়নের খতিয়ান তুলে ধরেন ৷ রাজ্যে বিমানবন্দর তৈরি, মাখানা বোর্ড স্থাপনের ফলে কৃষকদের রোজগার বৃদ্ধির বিষয়ে মনে করিয়ে দেন ৷ বিজেপির অন্যতম শীর্ষ নেতার দাবি, "মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার ইউথ কমিশন তৈরি করেছেন, যা তরুণদের জীবন বদলে দেবে ৷"

এখানে জনসভা থেকে আরজেডিকে কড়া আক্রমণ করেন জেপি নাড্ডা ৷ বারবার তাঁর কথায় আরজেডি'র শাসনকালে বিহারে জঙ্গলরাজের কথা উঠে আসে ৷ সেই সময় মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতে কীভাবে বোঝাপড়া হত, তাও মনে করিয়ে দেন ৷ তখন রাজ্যে অপহরণ একটা শিল্পে পরিণত হয়েছিল বলে কটাক্ষ করেন ৷ নাড্ডা বলেন, "মানুষ খুব ভালো করে জানে, অপহরণের ঘটনায় তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রীর সরকারি বাড়িতে তোলাবাজির দর ঠিক হত ৷ কংগ্রেস নেতারা বিহারবাসীর জন্য এর থেকে ভালো কিছু ভাবতেই পারে না ৷"

BIHAR ASSEMBLY ELECTION
LALU YADAV JUNGLE RAJ
INDIA CM FACE TEJASHWI YADAV
বিহার বিধানসভা নির্বাচন
BIHAR ASSEMBLY ELECTION 2025

