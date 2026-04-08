বুলডোজারে চেপে মনোনয়ন জমা দিতে বিজেপি প্রার্থী, গন্তব্যে পৌঁছনোর আগেই থামল চাকা

বুলডোজারে চেপে মনোনয়ন জমা দিতে বিজেপি প্রার্থী, গন্তব্যে পৌঁছনোর আগেই থামল চাকা
মঙ্গলবার মনোনয়ন জমা দেওয়ার তোড়জোড় করছিলেন গলসি বিধানসভার বিজেপি প্রার্থী রাজু পাত্র । বুলডোজারে চেপেই তিনি গলসি থেকে বর্ধমান শহরেও আসেন ।
Published : April 8, 2026 at 11:33 AM IST
বর্ধমান, 8 এপ্রিল: বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতা, মন্ত্রীরা প্রচারে এসে বারবারই বলেছেন, রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতায় এলে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে প্রয়োজনে বুলডোজার চালানো হবে । এবার শুধু প্রচার নয়, বুলডোজারে চেপেই মনোনয়ন দিতে রওনা দিলেন বিজেপি প্রার্থী । যদিও তাঁকে নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরে যাওয়ার আগেই নামিয়ে দেওয়া হয় বুলডোজার থেকে ।
মঙ্গলবার পূর্ব বর্ধমান জেলার বিজেপি প্রার্থীরা নিজেদের মনোনয়ন পত্র জমা দেন। এদিনই দেখা গেল বুলডোজারে চেপে মনোনয়ন দিতে যাওয়ার জন্য তোড়জোড় করছিলেন গলসি বিধানসভার বিজেপি প্রার্থী রাজু পাত্র । বুলডোজারে চেপেই তিনি গলসি থেকে বর্ধমান শহরেও আসেন । বর্ধমানে বুলডোজার নিয়ে মনোনয়ন জমা দিতে যাওয়ার সময় সেই অনুমতি অবশ্য তাঁকে দেয়নি নির্বাচন কমিশন । ফলে তিনি বুলডোজার থেকে নেমে আসেন । পরে মিছিল করে তাঁর মনোনয়ন পত্র জমা দেন ।
এ প্রসঙ্গে রাজু পাত্র বলেন, "রাজ্যে একটা গুন্ডারাজ শাসন চলছে ৷ সেখানে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে হবে । 2026 সালে বিজেপি ক্ষমতায় আসছে । তাই আগাম বার্তা দিতে এসেছি আপনারা তৈরি থাকুন ।"
অন্যদিকে, বর্ধমান দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী খোকন দাসের সমর্থনে প্রচারে এসে তৃণমূল সাংসদ জুন মালিয়া বলেন, "বিজেপির যিনি প্রার্থী তিনি বুলডোজার নিয়ে মনোনয়ন জমা দিতে যাচ্ছিলেন । আসলে তিনি বুঝতে পেরেছেন বাংলার মা মাটি মানুষের সরকার 4 মে বুলডোজার দিয়ে নরেন্দ্র মোদি, অমিত শাহ-সহ বিজেপিকে উৎখাত করবে । বর্ধমানে এসে মানুষের সাড়া পাচ্ছি । রাজ্যে বিজেপি শূন্য হয়ে যাবে সেটা মানুষের উদ্দীপনা দেখেই বোঝা যাচ্ছে ।"
রাজনৈতিক মহলের মতে, 2016 বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী জয়লাভ করলেও বিজেপি 10 শতাংশ ভোট পেয়ে তৃতীয় স্থানে ছিল। তিন বছরের মধ্যে 2019 সালে লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি গলসি বিধানসভা আসনে তৃণমূল কংগ্রেসকে পিছনে পেলে এগিয়ে যায় বিজেপি । তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী যেখানে 40 শতাংশ ভোট পায়। সেখানে বিজেপি প্রার্থী পায় 44.6 শতাংশ ভোট। তবে 2021 সালের বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী 19262 ভোটে বিজেপি প্রার্থীকে হারিয়ে দেয় । তৃণমূল প্রার্থী পেয়েছিলেন 49.21 শতাংশ ভোট সেখানে বিজেপি প্রার্থী পেয়েছিলেন 40.55 শতাংশ ভোট। আবার 2024 সালের লোকসভা ভোটের নিরিখে বিজেপির ভোট আরও কিছুটা কমে যায় । তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী পান 48.32 শতাংশ ভোট, বিজেপি প্রার্থী পেয়েছিলেন 38.97 শতাংশ ভোট। তবে নির্বাচনি প্রচারে নেমে তৃণমূল বিজেপি কেউ কাউকে জায়গা ছাড়তে রাজি নয়।