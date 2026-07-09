বিজেপিতে যোগ দেওয়ার কয়েকঘণ্টার মধ্যেই রাজ্যসভার প্রার্থী হলেন সুখেন্দু, সুস্মিতা ও প্রকাশ

বিজেপিতে যোগ দেওয়ার কয়েকঘণ্টার মধ্যেই রাজ্যসভার প্রার্থী হলেন সুখেন্দু, সুস্মিতা ও প্রকাশ
দলে যোগদানের কয়েকঘণ্টার মধ্যেই সুখেন্দুশেখর রায়, সুস্মিতা দেব এবং প্রকাশচিক বরাইককে রাজ্যসভার উপ-নির্বাচনের প্রার্থী করল বিজেপি'র কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিটি ৷
Published : July 9, 2026 at 10:28 PM IST|
Updated : July 9, 2026 at 10:44 PM IST
নয়াদিল্লি, 9 জুলাই: বিকেলে যোগ দিয়েছিলেন বিজেপি-তে ৷ আর রাতে রাজ্যসভার উপ-নির্বাচনের টিকিট হাতে পেলেন তৃণমূলের তিন প্রাক্তন সাংসদ সুখেন্দুশেখর রায়, সুস্মিতা দেব এবং প্রকাশ চিক বারাইক ৷
বৃহস্পতিবার রাতেই এই তিন জনকেই রাজ্যসভার উপ-নির্বাচনে প্রার্থী ঘোষণা করল বিজেপি ৷ পশ্চিমবঙ্গ থেকে বিজেপি'র টিকিটে রাজ্যসভার প্রার্থী হলেন কিছুদিন আগেই ইস্তফা দেওয়া তৃণমূলের এই তিন সাংসদ ৷
বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, বিজেপি'র কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিটি পশ্চিমবঙ্গে 2026 সালের রাজ্যসভার উপ-নির্বাচনের জন্য তিন জন প্রার্থীর নাম অনুমোদন করেছে ৷ এরা হলেন সুখেন্দুশেখর রায়, সুস্মিতা দেব এবং প্রকাশচিক বরাইক। বিজেপির জাতীয় সাধারণ সম্পাদক অরুণ সিংহের স্বাক্ষর রয়েছে এই বিজ্ঞপ্তিতে।
বৃহস্পতিবার বিকেলেই রাজ্য বিজেপি'র সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যের হাত থেকে বিজেপি পতাকা তুলে নেন তৃণমূলের এই তিন প্রাক্তন রাজ্যসভার সাংসদ ৷ এই তিন জনকে দলে যোগদান করিয়ে বিজেপি'র রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য সাফ জানিয়েছিলেন,"প্রত্যেকের একটা অতীত আছে ৷ তাঁদের নামের আগে পদত্যাগী, দলত্যাগী এসব তকমা লাগাবেন না ৷ এরা এখন থেকে বিজেপি'র সদস্য অর্থাৎ বিজেপি'র নেতা ৷" এর মাত্র কয়েকঘণ্টা পরেই এই তিন জনকেই রাজ্যসভার প্রার্থী ঘোষণা করে বিজেপি ৷ রাজ্যসভার উপ-নির্বাচন 24 জুলাই ৷ এদিনই হবে ভোটগণনা ।
এদিন কলকাতার সল্টলেকে বিজেপি'র রাজ্য দফতরে আনুষ্ঠানিকভাবে গেরুয়া শিবিরে যোগ দেন তৃণমূলের তিন প্রাক্তন রাজ্যসভার সাংসদ ৷ এই কর্মসূচিতে দলের রাজ্য সভাপতি ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিজেপির একাধিক রাজ্যস্তরের শীর্ষনেতা ৷ এই তিন নেতাদের গলায় গেরুয়া উত্তরীয় পরিয়ে দলে বরণ করে নেওয়া হয়।
2026 বিধানসভা নির্বাচনে দলের ভরাডুবির পর তৃণমূলের অভ্যন্তরীণ টানাপোড়েন চলতে থাকে ৷ এই আবহে এই তিন হেভিওয়েট নেতা রাজ্যসভার সাংসদ পদ থেকে ইস্তফা দেন ৷ ইস্তফার পর থেকেই তাঁদের ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক পদক্ষেপ নিয়ে জোর চর্চা চলছিল। রাজনৈতিক মহলে জোর গুঞ্জন, এই তিন অভিজ্ঞ নেতাকেই আবার পদ্মপ্রতীকে রাজ্যসভায় পাঠাতে পারে বিজেপি নেতৃত্ব ৷ গেরুয়া শিবিরে যোগ দানের কয়েকঘণ্টার মধ্যেই আশঙ্কা সত্যি হল ৷
যদি দলে যোগ দেওয়ার পর এই তিন জনকে রাজ্যসভার প্রার্থী করা নিয়ে তখনই কোনও মন্তব্য করতে চাননি বিজেপি'র রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য ৷ তিনি জানিয়েছিলেন, কেন্দ্রের সঙ্গে রাজ্যের সমন্বয়ের মাধ্যমে বাংলার সামগ্রিক উন্নয়ন করাই তাঁদের লক্ষ্য ৷ এই নতুন নেতারা দলে আসায় বিজেপি'র শক্তি আরও বৃদ্ধি পাবে।
কিন্তু রাজ্য বিজেপি সরকার গঠনের পর রাজ্য সভাপতি শমীকই আশ্বাস দিয়েছিলেন, তৃণমূলের জন্য বিজেপি'র দরজা বন্ধ থাকবে। কোনও নেতাকে দলে নেওয়া হবে না। কিন্তু বৃহস্পতির বিকেলে তা মিথ্যা প্রমাণ করে সুখেন্দু-সুস্মিতাদের দলে নেয় বিজেপি ৷ যদিও এই ঘটনাকে ‘ব্যতিক্রমী’ অ্যাখ্যা দেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি ৷