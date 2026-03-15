বাংলায় পরিবর্তন নিশ্চিত, ভোট ঘোষণার পর প্রতিক্রিয়া বিজেপির; কেরল নিয়ে নয়া কৌশল

বাংলায় পরিবর্তন নিশ্চিত, ভোট ঘোষণার পর প্রতিক্রিয়া বিজেপির; কেরল নিয়ে নয়া কৌশল
বিজেপি মনে করছে, ভোটাররা সুশাসনের পক্ষে ভোট দেবেন ৷ নির্বাচনের ক্ষেত্রে উন্নয়নকে প্রাধান্য দিয়ে তারা বিজেপিকে নির্বাচিত করবেন
By PTI
Published : March 15, 2026 at 8:35 PM IST
নয়াদিল্লি, 15 মার্চ: সুশাসন, উন্নয়ন এবং স্থায়ীত্বের কথা মাথায় রেখেই নির্বাচনে অংশ নেবেন ভোটাররা ৷ বাংলা-সহ চারটি রাজ্য এবং একটি কেন্দ্রীয় শাসিত অঞ্চলে ভোট ঘো৷ষণার পর প্রাথমিক প্রতিক্রিয়ায় এমনটাই জানিয়েছে বিজেপি ৷ বাংলায় পরিবর্তন হবে বলেও নিশ্চিত বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতারা ৷
দলের সাধারণ সম্পাদক তরুণ চুগ এক্স হ্যান্ডেলে করা একটি পোস্টে জানিয়েছেন, নির্বাচন গণতন্ত্রের উৎসব ৷ ভোটের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ বাড়ে ৷ শুধু তাই নয় জনমতকে পাথেয় করে সমাজ উন্নয়নের পথে এগিয়ে যেতে পারে ৷ তিনি আরও লেখেন, "আমি নিশ্চিত আমাদের দেশের সচেতন ভোটাররা সুশাসনের পক্ষে ভোট দেবেন ৷ নির্বাচনে উন্নয়নকে প্রাধান্য দিয়ে তারা বিজেপিকে নির্বাচিত করবেন ৷"
দলের মুখপাত্র প্রদীপ ভাণ্ডারি বলেন, "বাংলা এবার রাজনৈতিক পালাবদল ঘটাতে মরিয়া ৷ প্রধানমন্ত্রী মোদির দলকেই তাঁরা ভোট দেবেন ৷ এবারের ভোটে তৃণমূলকে যোগ্য জবাব দেবে বাংলা ৷" বিজেপির তরফে কেরলে নির্বাচনের দায়িত্বে থাকা প্রবীণ নেতা বিনোদ তাওরে জানান, দলের তরফে কর্মীদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রচার করতে বলা হয়েছে ৷ 'উন্নত ভারত, উন্নত কেরল'- এই স্লোগানকে সামনে রেখে কর্মীদের ভোট প্রচারের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে নির্দেশ দিয়েছে দল ৷
বাংলাতেও ইতিমধ্যে ভোটের কাজ শুরু করে দিয়েছে বিজেপি ৷ শনিবার প্রধানমন্ত্রী কলকাতায় গিয়ে সভা করেছেন ৷ দলের প্রার্থী তালিকাও প্রায় তৈরি ৷ একটি সূত্রের দাবি, মঙ্গলবার 145টি আসনে প্রার্থীর নাম ঘোষণা করতে পারে গেরুয়া শিবির ৷ তাতে বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে কোন ভূমিকায় দেখা যাবে তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে ৷ তাঁর পুরনো আসন নন্দীগ্রামের পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রীর কেন্দ্র ভবানীপুর থেকেও তিনি প্রার্থী হন কি না সেটাই দেখার ৷
রবিবার বিকেলে পশ্চিমবঙ্গ-সহ চার রাজ্য ও এক কেন্দ্রশাসিত রাজ্যের বিধানসভা ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণা করে নির্বাচন কমিশন ৷ দুই নির্বাচন কমিশনার সুখবির সিং সান্ধু এবং বিবেক যোশীকে নিয়ে এদিন বিজ্ঞানভবনে নির্ঘণ্ট ঘোষণা করেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার ৷ সেখানেই কমিশন জানায় কেরল, তামিলনাড়ু, অসম ও পুদুচেরিতে একদফায় হবে ভোট ৷ আর ভোটে কোনওরকম হিংসা বা অশান্তি যে বরদাস্ত হবে না তাও এদিন দ্বর্থ্যহীন ভাষায় বলে দিয়েছেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার ৷ আর সেক্ষেত্রে প্রশাসনের আধিকারিকদের নিরপেক্ষ হয়ে কাজ করারও প্রত্যক্ষ নির্দেশ দিয়েছে কমিশন ৷