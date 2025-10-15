প্রকাশ্যে দুর্গাপুরে নির্যাতিতার বাবার সঙ্গে কথোপকথনের ভিডিয়ো, তোপের মুখে মুখ্যমন্ত্রী

প্রকাশ্যে দুর্গাপুরে নির্যাতিতার বাবার সঙ্গে কথোপকথনের ভিডিয়ো, তোপের মুখে মুখ্যমন্ত্রী
কথোপকথনের ভিডিয়ো প্রকাশ্যে এনে মুখ্যমন্ত্রী সুপ্রিম কোর্টের রায় অমান্য করেছেন বলে দাবি বিরোধী শিবিরের ৷ তবে মুখ্যমন্ত্রীর কার্যালয়ের তরফে সেই অভিযোগ অস্বীকার করা হয়েছে ৷
Published : October 15, 2025 at 8:50 PM IST
ভুবনেশ্বর, 15 অক্টোবর: দুর্গাপুরে পড়তে গিয়ে গণধর্ষণের শিকার ওড়িশার ডাক্তারি পড়ুয়ার পরিবারে পাশে থাকার বার্তা দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মোহন মাঝি ৷ এবার এ সংক্রান্ত কারণেই বিতর্কে জড়ালেন রাজ্যের প্রথম বিজেপি মুখ্যমন্ত্রী ৷
নির্যাতিতার বাবার সঙ্গে কথোপকথনের ভিডিয়ো প্রকাশ্যে নিয়ে এসে মোহন সুপ্রিম কোর্টের রায় অমান্য করেছেন বলে দাবি বিরোধী শিবিরের ৷ যদিও মুখ্য়মন্ত্রীর কার্যালয়ের তরফে বলা হয়েছে, আইনের বাইরে গিয়ে কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি ৷
নির্যাতিতার বাবার সঙ্গে তাঁর কথা বলার ভিডিয়ো প্রকাশ্যে আসায় বিরোধী বিজেডির তোপের মুখে পড়েছেন মোহন ৷ নবীন পট্টনায়েকের দলের মহিলা মোর্চার তরফে বুধবার এক সাংবাদিক সম্মেলন থেকে এ সংক্রান্ত একাধিক অভিযোগ তোলা হয়েছে ৷ দলের নেত্রী লেখাশ্রী সামন্তসিংঘার দাবি করেন, মুখ্যমন্ত্রী যে কাজ করেছেন তা সুপ্রিম কোর্টের অবমাননার সামিল ৷ শীর্ষ আদালত স্পষ্ট জানিয়েছে, ধর্ষণের মতো ঘটনার ক্ষেত্রে নির্যাতিতা বা তাঁর পরিবারের কোনও তথ্য প্রকাশ্যে আনা যায় না ৷ কিন্তু এখানে খোদ মুখ্যমন্ত্রী আইন ভেঙেছেন ৷
যদিও মুখ্যমন্ত্রীর কার্যালয়ের দাবি, দু'জনের মধ্যে কী কী বিষয়ে কথা হয়েছে তা প্রকাশ্যে এনে কোনও অন্যায় করা হয়নি ৷ দেশের শীর্ষ আদালতের নিয়মও লঙ্ঘন করা হয়নি ৷ কারণ নির্যাতিতার বাবার সঙ্গে কথা বলার ভিডিয়ো প্রকাশ করা হয়নি ৷ যা প্রকাশ করা হয়েছে তা শুধুই অডিও ৷ এ থেকে নির্যাতিতার পরিবার সংক্রান্ত কোনও তথ্য় প্রকাশ্যে আসেনি ৷ আর তাই সুপ্রিম কোর্টের কোনও নিয়ম ভাঙাও হয়নি ৷
দুর্গাপুরে ডাক্তারি পড়তে গিয়ে গণধর্ষণের শিকার হয়েছেন ওড়িশার জলেশ্বরের এক তরুণী ৷ গত শুক্রবার এই ঘটনাটি ঘটে ৷ এরপর নির্যাতিতার বাবার সঙ্গে কথা বলেন ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী মোহন মাঝি ৷ পাশে থাকার আশ্বাসও দেন ৷ শনিবার রাতের দিক্ নির্যাতিতার বাবাকে ফোন করে সব ধরনের সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছেন মুখ্য়মন্ত্রী ৷ বেশ কিছুটা সময় দুপক্ষের মধ্যে আলোচনা হয়েছে ৷ ঘটনা সম্পর্কেও বিস্তারিত জানতে চান তিনি ৷ আলোচনায় উঠে আসে পুলিশি তদন্তের প্রশ্নটিও ৷ পরে মুখ্যমন্ত্রীর কার্যালয়ের তরফে একটি বিবৃতিও জারি করা হয় ৷
তাতে লেখা আছে, নির্যাতিতার বাবাকে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "আপনার মেয়ের কথা শুনে আমার মন খারাপ হয়ে গিয়েছে ৷ যে বাবার মেয়ে গণধর্ষণের শিকার তাঁর মানসিক পরিস্থিতি অনুমান করা আমার পক্ষে কঠিন নয় ৷ আমি আপনার যন্ত্রণা খুব ভালোভাবে বুঝতে পারছি ৷ এই সঙ্কটের সময় রাজ্য সরকার আপনাদের পাশে আছে ৷" পাশাপাশি নির্যাতিতার দ্রুত আরোগ্য কামনা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ তিনি চান শারীরিক সঙ্কট কাটিয়ে দ্রুত জীবনের স্বাভাবিক ছন্দে ফিরে আসুন ওই ডাক্তারি পড়ুয়া ৷ তবে এবার এ নিয়েই বিতর্কে জড়ালেন ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী ৷