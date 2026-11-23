বিসলেরি জলে ক্ষতিকর রাসায়নিক ! FSSAI মামলার অনুমতি দিতেই সাফাই কর্তৃপক্ষের
Bisleri Remains Safe for Consumption: বিসলেরির কোন ধরনের জলের নমুনায় সমস্যা পাওয়া গিয়েছে, সেই বিষয়ে কিছুই জানায়নি ফুড সেফটি অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ডস অথরিটি অফ ইন্ডিয়া (FSSAI)।
By ANI
Published : November 23, 2026 at 2:23 PM IST
নয়াদিল্লি, 23 নভেম্বর: বোতলজাত পানীয় জল নিরাপদ ? সাধারণ মানুষ বিশুদ্ধ পানীয় জল পান করছেন তো ? ভারতের অন্যতম জনপ্রিয় প্যাকেজড ড্রিঙ্কিং ওয়াটার ব্র্যান্ড বিসলেরি নিয়ে এবার বড়সড় উদ্বেগ তৈরি হল। বিসলেরির একটি নমুনায় নির্ধারিত মাত্রার চেয়ে বেশি রাসায়নিকের উপস্থিতি মিলেছে বলে দাবি করেছে ফুড সেফটি অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ডস অথরিটি অফ ইন্ডিয়া । জলের নমুনা পরীক্ষা নিয়ে এবার পাল্টা জবাব দিল কর্তৃপক্ষ ৷
পরীক্ষাগারে জলের নমুনায় নির্ধারিত মাত্রার চেয়ে বেশি ব্রোমেট (Bromate)এবং পলিনিউক্লিয়ার অ্যারোম্যাটিক হাইড্রোকার্বন (PAHs) শনাক্ত হয়েছে বলে জানিয়েছে FSSAI ৷ এই ঘটনায় বিসলেরি ইন্টারন্যাশনাল প্রাইভেট লিমিটেডের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপের অনুমতিও দিয়েছে দেশের খাদ্য সুরক্ষা নিয়ামক সংস্থা।
Bisleri International Pvt. Ltd. issues statement after the Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) had sanctioned prosecution against Bisleri International Pvt. Ltd. under the Food Safety and Standards Act, 2006, after a sample of its packaged drinking water failed safety tests. "We are aware of recent media reports that the Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) has issued a notice to Bisleri. The matter dates back approximately 14 months, to a batch produced in September 2025 at Bisleri’s Goa manufacturing facility, one of 143 plants in our network. On 30 September 2025, FSSAI collected six samples from the Goa facility. Initial testing found that five samples met all applicable standards. The sixth recorded a bromate level of 12 micrograms per litre, against the prescribed limit of 10 micrograms per litre. Following Bisleri’s appeal dated 22 November 2025, FSSAI sent that sample to a referral laboratory for retesting. The referral laboratory found bromate of the sample within the prescribed limit and separately flagged polynuclear aromatic hydrocarbons (PAHs) in the sample. The difference between the two results raised questions that Bisleri believed warranted clarification. Bisleri arranged for the same sample to be tested independently at an FSSAI-approved laboratory. That test found bromate within the prescribed limit. We submitted the independent test results to FSSAI’s Western Regional Office with a formal letter dated 2 February 2026. We received no further communication from FSSAI after that submission and understood the matter to be closed. To date, Bisleri has received no notice by email or in hard copy and has been unable to locate the reported notice on FSSAI’s website. Drinking water safety is a priority for Bisleri. We maintain stringent quality controls of over 90 tests across our 10-step manufacturing process and will continue to cooperate with FSSAI to address the matter through the appropriate regulatory process. A trusted brand for years, Bisleri remains safe for consumption..."— ANI (@ANI) November 23, 2026
এফএসএসএআই (FSSAI) জানিয়েছে, বিসলেরি ইন্টারন্যাশনাল প্রাইভেট লিমিটেডের একটি ইউনিট থেকে কোম্পানির মিনারেল ওয়াটার বাদে অন্য এক ধরনের প্যাকেটজাত পানীয় জলের নমুনা পরীক্ষার জন্য সংগ্রহ করা হয়েছিল। সেই নমুনাটিতে ব্রোমেটের মাত্রা নির্ধারিত সীমার মধ্যে ছিল না। যার ফলে Food Safety and Standards Act, 2006 অনুযায়ী সেটিকে 'নিরাপদ নয়' বলে ঘোষণা করা হয়। ফলে বাজারে বহুল ব্যবহৃত বোতলবন্দি পানীয় জলের গুণমান ও নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।
এরপর নিজের অবস্থান স্পষ্ট করেছে বিসলেরি ৷ এই অভিযোগের জবাবে বিসলেরির দাবি, প্রায় 14 মাস আগের একটি ব্যাচের নমুনা নিয়ে এই বিতর্ক ৷ এটি তাদের 143টি উৎপাদন কেন্দ্রের মধ্যে গোয়াতে অবস্থিত একটি কারখানার ৷ গতবছর সেপ্টেম্বরে উৎপাদিত একটি ব্যাচের ৷ পরবর্তীতে তাদের নিজস্ব উদ্যোগে করানো পরীক্ষাগারে জলের গুণমান ঠিকই পাওয়া গিয়েছিল। তখন বিসলেরির জলে রাসায়নিক ব্রোমেটের মাত্রা নির্ধারিত সীমার মধ্যেই রয়েছে। FSSAI অনুমোদিত স্বাধীন ল্যাবরেটরিতে নমুনা পরীক্ষার পর তা প্রমাণিত হয়েছে।
'বিসলেরি ইন্টারন্যাশনাল প্রাইভেট লিমিটেড' (Bisleri International Pvt. Ltd.) সোমবার জানিয়েছে, তাদের জল পানের জন্য সম্পূর্ণ নিরাপদ। পানীয় জলের নিরাপত্তা বিসলেরির কাছে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার। আমাদের 10-ধাপের উৎপাদন প্রক্রিয়ায় 90টিরও বেশি কঠোর গুণমান পরীক্ষা (Quality control) করা হয়।
আগামীতে নিয়ন্ত্রক সংস্থা FSSAI-এর সঙ্গে তদন্তে সহযোগিতা করবে। নিয়ন্ত্রক সংস্থার নিয়ম মেনেই বিতর্কের সমাধান করতে আগ্রহী তারা। বহু বছর ধরে বিসরেলি একটি নির্ভরযোগ্য ব্র্যান্ড হিসেবে পরিচিত ৷ এখনও পর্যন্ত FSSAI-এর কাছ থেকে কোনও আনুষ্ঠানিক নোটিশ আমরা পায়নি।