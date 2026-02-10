খাওয়া যাবে না 'হাফ বয়েল' ডিম ! নিষেধাজ্ঞা জারি সরকারের

খাওয়া যাবে না 'হাফ বয়েল' ডিম ! নিষেধাজ্ঞা জারি সরকারের
গত সপ্তাহে এক ঝাঁক কাকের মৃত্যুতে রহস্য দানা বাঁধে ৷ মৃত পাখিদের রক্ত পরীক্ষা করা হয় ৷ নমুনায় বার্ড ফ্লু'র প্রমাণ পাওয়া যায় ৷
Published : February 10, 2026 at 7:59 PM IST
চেন্নাই, 10 ফেব্রুয়ারি: বার্ড ফ্লুয়ে সংক্রমণ হু হু করে বাড়ছে ৷ পরিস্থিতি বেগতিক বুঝে ডিম খাওয়ার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করল তামিলনাড়ুর স্বাস্থ্য দফতর ৷ আধসেদ্ধ ডিম খাওয়া থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দিলেন তামিলনাড়ুর স্বাস্থ্যমন্ত্রী এমএ সুব্রহ্মণিয়ম ৷ গত সপ্তাহে চেন্নাইয়ে এক ঝাঁক কাকের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে শোরগোল পড়ে ৷ এই আবহে স্বাস্থ্য দফতরের এমন নির্দেশিকায় চিন্তায় পড়েছেন রাজ্যবাসী ৷
মৃত কাকেদের রক্তের নমুনা সংগ্রহ করে তা পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয় ৷ রিপোর্টে পাখিদের শরীরে বার্ড ফ্লুয়ের নমুনা পাওয়া যায় ৷ রিপোর্টটি হাতে পাওয়ার পরই রোগের সংক্রমণ রোধ করতে রাজ্যজুড়ে একাধিক পদক্ষেপ করে সরকার ৷ শুধু তামিলনাড়ু নয়, সম্প্রতি অন্ধ্রপ্রদেশেও বার্ড ফ্লুয়ের আতঙ্ক ছড়ায় ৷ বিশেষজ্ঞদের মতে, কেবল পাখিরা এই ভাইরাসে আক্রান্ত হয় ৷ তবে, বিপজ্জনক রোগটি পাখিদের শরীর থেকে মানুষের দেহেও ছড়িয়ে পড়তে পারে ৷
রাজ্যবাসীর স্বাস্থ্যের কথা মাথায় রেখে তামিলনাড়ুর জনস্বাস্থ্য বিভাগের তরফে একাধিক নির্দেশিকা জারি করা হয় ৷ খালি হাতে মৃত পাখিকে স্পর্শ করা এড়িয়ে চলা, পুরসভা বা কর্পোরেশনকে অবিলম্বে এই বিষয়ে অবহিত করা, খাওয়ার আগে খুব ভালো করে মুরগির মাংস রান্না-সহ একাধিক জনসচেতনতামূলক নির্দেশিকা জারি করা হয় ৷
মঙ্গলবার চেন্নাইয়ের ওমান্দুরার সরকারি মাল্টি-ডিভিশন হাই স্পেশালিটি হাসপাতালের কার্ডিয়াক ক্যাথেটারাইজেশন ল্যাব উদ্বোধন করেন মন্ত্রী এমএ সুব্রহ্মণিয়ম ৷ ল্যাবটি তৈরি করতে সরকারের 8 কোটি টাকা খরচ হয়েছে ৷ অনুষ্ঠানের পর স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, "এই প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে প্রতিটি রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতরকেই নোটিশ পাঠিয়েছে ৷ পাখির মৃত্যু হলে 5 ফুট গভীরে পুঁতে ফেলতে হবে ৷ তামিলনাড়ু সরকারের তরফে বিষয়টি নিয়ে গভীরভাবে ভাবনা চিন্তা করা হচ্ছে ৷ তবে, রাজ্যে বার্ড ফ্লুর প্রাদুর্ভাব নিয়ন্ত্রণে রয়েছে ৷"
তিনি আরও বলেন, "এখনও পর্যন্ত রাজ্য়ে কোনও মানবদেহে বার্ড ফ্লুয়ের নমুনা পাওয়া যায়নি ৷ তবে, পাখির মাংস খাওয়ার আগে তা ভালোভাবে পরিষ্কার করে খেতে হবে ৷ বিশেষ করে এই মুহূর্তে অর্ধেক সিদ্ধ ডিম খাওয়া সকলের এড়িয়ে চলা উচিত ৷ জ্বর, মাথাব্যথা, গলায় সংক্রমণ ইত্যাদির কোনও রোগে আক্রান্ত হলে, তৎক্ষণাৎ চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত ৷ ডাক্তারি পরামর্শ ছাড়া ওষুধ না-খাওয়াই ভালো ৷ জনগণের এই নির্দেশগুলি সম্পর্কে সচেতন থাকা উচিত ৷"