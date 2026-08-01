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প্রশ্নপত্র ফাঁস-বিরোধী বিলে সম্মতি রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর

আইন মন্ত্রক জানিয়েছে, সংসদের উভয় কক্ষে পাশ হওয়ার পর রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু 'পাবলিক এক্সামিনেশনস (প্রিভেনশন অফ আনফেয়ার মিনস) অ্যামেন্ডমেন্ট বিল, 2026'-এ সম্মতি দিয়েছেন।

President Assent Paper Leak Bill
ফাঁস-বিরোধী বিলে সম্মতি রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর (পিটিআই)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 1, 2026 at 3:16 PM IST

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নয়াদিল্লি, 1 অগস্ট: সরকারি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস সংক্রান্ত বিলে সম্মতি দিলেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ৷ সম্প্রতি লোকসভা এবং রাজ্যসভায় পাশ হয় প্রশ্নপত্র ফাঁস বিল ৷ প্রশ্নপত্র ফাঁস মামলার দ্রুত বিচারের জন্য প্রতিটি রাজ্যে ফাস্ট-ট্র্যাক কোর্ট গঠন হবে ৷ পাশাপাশি, এই অপরাধের ক্ষেত্রে শাস্তির মেয়াদ বাড়ানোর প্রস্তাব সম্বলিত বিলের অনুমোদন দিলেন রাষ্ট্রপতি।

শুক্রবার প্রকাশিত এক গেজেট বিজ্ঞপ্তিতে আইন মন্ত্রক জানিয়েছে, সংসদের উভয় কক্ষে পাশ হওয়ার পর রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু 'পাবলিক এগজামিনেশনস (প্রিভেনশন অফ আনফেয়ার মিনস) অ্যামেন্ডমেন্ট বিল, 2026'-এ সম্মতি দিয়েছেন। রাষ্ট্রপতির সম্মতি মেলার পর এখন থেকে প্রশ্নপত্র ফাঁস সংক্রান্ত মামলার তদন্ত প্রক্রিয়া দুই মাসের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে। নতুন আইন অনুযায়ী, প্রশ্নপত্র ফাঁস বা পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের ন্যূনতম 5 থেকে সর্বোচ্চ 10 বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড এবং 50 লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানা হতে পারে। সংঘবদ্ধ অপরাধের ক্ষেত্রে সংশোধিত আইনে ন্যূনতম সাত বছরের কারাদণ্ড এবং 10 কোটি টাকা পর্যন্ত জরিমানার প্রস্তাব করা হয়েছে।

গত সোমবার সংসদের নিম্নকক্ষে 'দ্য পাবলিক এগজামিনেশন অ্যামেন্ডমেন্ট বিল' পেশ করেছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং ৷ এরপর বুধবার ধ্বনি ভোটে বিলটি পাশ হয়ে যায় ৷ নিটের প্রশ্নপত্র ফাঁস ঘিরে গত কয়েক সপ্তাহ ধরে উত্তাল হয় দেশের রাজধানী ৷ দিল্লির যন্তর মন্তর থেকে শুরু করে গোটা দেশের বিভিন্ন অংশে শুরু হয় আন্দোলন ৷ সিজেপির শুরু করা আন্দোলনের পাশে দাঁড়ায় কংগ্রেস থেকে শুরু করে তৃণমূলের মতো দলগুলি ৷ লাগাতার আন্দোলনের মুখে বাধ্য হয়ে গত শনিবার পদত্যাগ করেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান ৷ তাঁর জায়গায় দায়িত্বে আসেন প্রহ্লাদ যোশী ৷ এরপর সোমবার পেশ হয় বিল ৷

বিল পেশ হওয়ার পরই লোকসভায় চর্চা হওয়ার কথা ছিল ৷ কিন্তু সোমবার বেলা 12টা নাগাদ বিল পেশ হওয়ার পর থেকে বারবার লোকসভার অধিবেশন মুলতুবি হতে থাকে ৷ শেষমেশ মঙ্গলবার সকাল থেকে শুরু হয় চর্চা ৷ বুধবার তাতে অংশ নেন বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি ৷ শিক্ষা ব্যবস্থায় আরএসএসের প্রভাব থেকে শুরু করে একাধিক বিষয় নিয়ে সরকারকে আক্রমণ করেন তিনি ৷ 20 জুলাই সিজেপির ডাকে হওয়া সংসদ অভিযানে পুলিশের অতিসক্রিয়তা নিয়ে তোপ দাগেন ৷ সরাসরি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে নিশানা করে রাহুল বলেন, "আমাদের তথাকথিত স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর এখানে (লোকসভায়) এসে বসার সাহস নেই ৷ তিনি এখানে নেই কেন ? কারণ, তিনি ভয় পেয়েছেন ৷ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীই ছাত্রদের উপর গুলি চালানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন ৷" ঘটনায় তদন্তের দাবিও জানান রাহুল ৷

TAGGED:

ANTI PAPER LEAK BILL
রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু
প্রশ্নপত্র ফাঁস বিল
PRESIDENT DROUPADI MURMU
PRESIDENT ASSENT PAPER LEAK BILL

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