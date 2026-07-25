আমেরিকায় চাকরির স্বপ্নে ধাক্কা ! 3 বছরের জন্য বন্ধ হতে পারে নতুন H-1B ভিসা

আমেরিকায় চাকরির স্বপ্নে ধাক্কা ! 3 বছরের জন্য বন্ধ হতে পারে নতুন H-1B ভিসা
প্রতিটি H-1B আবেদনের জন্য 1 লক্ষ মার্কিন ডলার ফি বাধ্যতামূলক করার প্রস্তাবও রাখা হয়েছে । শুধু তাই নয়, ভবিষ্যতে কঠোর শর্তে ভিসা দেওয়া হবে ।
Published : July 25, 2026 at 1:06 PM IST
ওয়াশিংটন, 25 জুলাই: হাজার হাজার ভারতীয় তরুণ-তরুণী আমেরিকায় উচ্চবেতনের চাকরির স্বপ্ন দেখেন । প্রতি বছর চাকরি পাওয়ার চেষ্টাও করেন নয়া উদ্যোমে ৷ সেই স্বপ্নের অন্যতম সেতু H-1B ভিসা । কিন্তু সেই পথই এবার কার্যত বন্ধ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা তৈরি হল ।
মার্কিন সিনেটে এমন একটি বিল পেশ হয়েছে, যা আইনে পরিণত হলে টানা তিন বছরের জন্য নতুন H-1B ভিসা দেওয়া সম্পূর্ণ বন্ধ হতে পারে । শুধু তাই নয়, ভবিষ্যতে এই কর্মসূচি চালু হলেও বর্তমান নিয়মে নয়, বরং অনেক বেশি কঠোর শর্তে ভিসা দেওয়া হবে । একই সঙ্গে প্রতিটি H-1B আবেদনের জন্য 1 লক্ষ মার্কিন ডলার ফি বাধ্যতামূলক করার প্রস্তাবও রাখা হয়েছে।
এই বিল ঘিরে ইতিমধ্যেই উদ্বেগ ছড়িয়েছে ভারতীয় তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পে । কারণ, আমেরিকার গুগল, মাইক্রোসফট, অ্যামাজন, মেটা, এনভিডিয়া-সহ বহু প্রযুক্তি সংস্থা দীর্ঘদিন ধরে ভারতীয় সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার, ডেটা সায়েন্টিস্ট, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বিশেষজ্ঞ এবং অন্যান্য দক্ষ কর্মী নিয়োগের জন্য H-1B ভিসার উপর নির্ভর করে । ভারতের বহু আইটি সংস্থাও এই ভিসার মাধ্যমে কর্মীদের আমেরিকায় পাঠিয়ে থাকে। নতুন বিল আইনে পরিণত হলে সেই ব্যবস্থাই বড় ধাক্কার মুখে পড়তে পারে ।
মন্টানার রিপাবলিকান সিনেটর টিম শিহি সিনেটে 'এন্ড H-1B অ্যাবিউজ অ্যাক্ট' নামে এই বিলটি পেশ করেছেন । তাঁর দাবি, H-1B কর্মসূচি তৈরি হয়েছিল শুধুমাত্র সেই সব ক্ষেত্রে বিদেশি বিশেষজ্ঞ নিয়োগের জন্য, যেখানে আমেরিকায় প্রয়োজনীয় দক্ষ কর্মীর অভাব রয়েছে । কিন্তু বাস্তবে বহু সংস্থা তুলনামূলক কম বেতনে বিদেশি কর্মী নিয়োগ করে মার্কিন নাগরিকদের কর্মসংস্থানের সুযোগ কমিয়ে দিচ্ছে ।
শিহির কথায়, "H-1B কর্মসূচি কখনওই যোগ্য ও পরিশ্রমী আমেরিকানদের সরিয়ে সস্তা বিদেশি শ্রমিক নিয়োগের জন্য তৈরি হয়নি । এই আইনের মাধ্যমে সেই অপব্যবহার বন্ধ করা হবে ৷ আমেরিকার কর্মীদের স্বার্থই সর্বাগ্রে রাখা হবে ।"
প্রস্তাবিত বিলে সবচেয়ে বড় পরিবর্তন হল, আগামী তিন বছরের জন্য কোনও নতুন H-1B ভিসা ইস্যু করা হবে না । এই সময়ের মধ্যে পুরো কর্মসূচি পুনর্বিবেচনা করা হবে । পরে আবার ভিসা চালু হলেও তা বর্তমান নিয়মে নয়, বরং অনেক বেশি কড়া বিধিনিষেধ এবং কঠোর মানদণ্ড মেনে দেওয়া হবে ।
এতেই শেষ নয় । ট্রাম্প প্রশাসন আগে প্রতিটি H-1B আবেদনের জন্য 1 লক্ষ মার্কিন ডলার ফি ধার্য করেছিল । কিন্তু ফেডারেল আদালত সেই সিদ্ধান্ত বাতিল করে জানায়, কংগ্রেসের অনুমোদন ছাড়া এমন ফি আরোপ করা যায় না । নতুন বিলে সেই বিপুল অঙ্কের ফি-কেই আইনের মাধ্যমে স্থায়ী করার প্রস্তাব রাখা হয়েছে । এই প্রস্তাব কার্যকর হলে বিদেশি কর্মী নিয়োগের খরচ কয়েক গুণ বেড়ে যাবে । ফলে বহু সংস্থা H-1B কর্মী নিয়োগে নিরুৎসাহিত হতে পারে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা ।
বর্তমানে H-1B ভিসা দেওয়ার ক্ষেত্রে লটারির মাধ্যমে আবেদনকারী বেছে নেওয়া হয় । নতুন বিলে সেই ব্যবস্থা বাতিল করে বেতনভিত্তিক নির্বাচন পদ্ধতি চালুর প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে । অর্থাৎ যে সংস্থা বেশি বেতন দিতে রাজি, তাদের আবেদন অগ্রাধিকার পাবে । পাশাপাশি একাধিক সংস্থায় একসঙ্গে কাজ করা, তৃতীয় পক্ষের স্টাফিং এজেন্সির মাধ্যমে কর্মী নিয়োগের মতো প্রচলিত ব্যবস্থাও বন্ধ করার প্রস্তাব রয়েছে ।
আরও একটি বড় পরিবর্তনের প্রস্তাব হল 'ডুয়াল ইনটেন্ট' সুবিধা তুলে দেওয়া । বর্তমানে H-1B ভিসাধারীরা অস্থায়ী কর্মভিসায় থাকলেও একই সঙ্গে স্থায়ী বাসিন্দার (গ্রিন কার্ড) জন্য আবেদন করতে পারেন । নতুন বিল আইনে পরিণত হলে সেই সুযোগও বন্ধ হয়ে যেতে পারে । শুধু তাই নয়, H-শ্রেণির ভিসাধারীরা যাতে তাঁদের পরিবারের সদস্যদের আমেরিকায় নিয়ে যেতে না পারেন, সেই ব্যবস্থাও করার প্রস্তাব রয়েছে ।
বিদেশি পড়ুয়াদের ক্ষেত্রেও কড়া অবস্থান নিয়েছে বিলটি । Optional Practical Training (OPT)-এর মতো কর্মসূচি বাতিল করে বিদেশি ছাত্রছাত্রী এবং নির্দিষ্ট এক্সচেঞ্জ ভিসাধারীদের কাজের অনুমতি তুলে দেওয়ার প্রস্তাব রাখা হয়েছে । পাশাপাশি মার্কিন ফেডারেল সরকারি সংস্থাগুলিকে অ-অভিবাসী ভিসাধারীদের নিয়োগে নিষেধাজ্ঞা আরোপের কথাও বলা হয়েছে ।
এই বিলকে সমর্থন জানিয়েছে Immigration Accountability Project এবং Federation for American Immigration Reform (FAIR) । তাঁদের দাবি, দীর্ঘদিন ধরে H-1B কর্মসূচির অপব্যবহার হয়েছে এবং এখন সময় এসেছে সেটিকে সম্পূর্ণ নতুন কাঠামোয় ফিরিয়ে আনার ।
তবে বিলটি এখনও আইনে পরিণত হয়নি । এটি কার্যকর হতে গেলে প্রথমে মার্কিন সিনেট, তারপর প্রতিনিধি পরিষদের অনুমোদন এবং শেষে প্রেসিডেন্টের স্বাক্ষর প্রয়োজন । ফলে আইন হওয়ার পথে এখনও একাধিক ধাপ বাকি রয়েছে ।
তবু এই বিল ঘিরে উদ্বেগ বাড়ছে ভারতীয় তথ্যপ্রযুক্তি মহলে । কারণ, প্রতি বছর লক্ষাধিক ভারতীয় H-1B ভিসার জন্য আবেদন করেন এবং তাঁদের একটি বড় অংশই আমেরিকার প্রযুক্তি সংস্থায় কাজের সুযোগ পান । নতুন প্রস্তাব কার্যকর হলে শুধু নতুন চাকরিপ্রার্থীরাই নন, ভারতীয় আইটি শিল্প এবং আমেরিকায় দক্ষ কর্মী পাঠানোর গোটা ব্যবস্থাই বড় পরিবর্তনের মুখে পড়তে পারে । মার্কিন অভিবাসন নীতিতে আরও কঠোর অবস্থানের ইঙ্গিত হিসেবেই এই বিলকে দেখছেন আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও অভিবাসন বিশেষজ্ঞদের একাংশ ।