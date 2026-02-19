নেপথ্যে এপস্টিন বিতর্ক ! এআই সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন না বিল গেটস
মঙ্গলের জল্পনা কাটল বৃহস্পতির সকালে ৷ এপস্টিন বিতর্কের মধ্যে অবশেষে গেটস ফাউন্ডেশন স্পষ্ট করল, এআই সামিটে বক্তব্য রাখছেন না বিল গেটস ৷
নয়াদিল্লি, 19 ফেব্রুয়ারি: সত্যি হল সরকারি সূত্রের খবর ৷ এপস্টিন বিতর্কের মধ্যেই অবশেষে জানা গেল এআই সামিটে বক্তব্য রাখছেন না বিল গেটস ৷ বৃহস্পতিবার সকালে গেটস ফাউন্ডেশন ইন্ডিয়া এমনটাই জানিয়েছে ৷ সোশাল মিডিয়া পোস্টে সংস্থা ঘোষণা করেছে যে, মাইক্রোসফটের সহ-প্রতিষ্ঠাতা বিল গেটস ইন্ডিয়া এআই ইমপ্যাক্ট সামিট 2026-এ তার মূল ভাষণ দেবেন না ।
ফাউন্ডেশনের অফিসিয়াল অ্যাকাউন্ট এর মাধ্যমে এই ঘোষণা করা হয়েছে ৷ পোস্টে লেখা হয়েছে, "সতর্কতামূলক বিবেচনার পর এবং এআই সামিটের মূল অগ্রাধিকারগুলির উপর মনোযোগ নিশ্চিত করার জন্য, মিঃ গেটস তার মূল ভাষণ দেবেন না । "
বিবৃতিতে সংস্থাটি স্পষ্ট করে জানিয়েছে যে আফ্রিকা এবং ভারতে অবস্থিত সংস্থার অফিসের সভাপতি অঙ্কুর ভোরা গেটস ফাউন্ডেশনের প্রতিনিধিত্ব করবেন ৷ তিনিই আজ শীর্ষ সম্মেলনে বক্তব্য রাখবেন । পাশাপাশি সংস্থাটি এও জানিয়েছে, তারা প্রযুক্তি এবং উদ্ভাবনের মাধ্যমে ভারতে স্বাস্থ্য এবং উন্নয়নমূলক লক্ষ্যে কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ।
মাইক্রোসফট-এর সহ-প্রতিষ্ঠাতা বিল গেটস কি AI শীর্ষ সম্মেলনে আসছেন কিনা তা নিয়ে মঙ্গলবার ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছিল ৷ সরকারি সূত্রের খবর নিশ্চিত করেছিল, তিনি এই সম্মেলনে অংশ নিচ্ছেন না ৷ অন্যদিকে গেটস ফাউন্ডেশন-এর এক মুখপাত্র ঠিক উল্টো তথ্য দিয়েছিলেন, তিনি জানিয়েছিলেন যথা সময়ে বিল গেটস আসবেন এবং বক্তব্য রাখবেন ৷
তবে মার্কিন যৌন অপরাধী জেফ্রি এপস্টিনের মেইলে তাঁর নাম থাকার কারণেই হয়তো তিনি উপস্থিতি এড়িয়ে যাবেন বলে জানিয়েছিল সরকারি সূত্র ৷ সেই ধোঁয়াশা পরিষ্কার হল বৃহস্পতিবার সকালে ৷ গেটস ফাউন্ডেশনের তরফে এক্স পোস্টে জানানো হয় বিল গেটস বক্তব্য রাখবেন না ৷
16 ফেব্রুয়ারি সোমবার নয়াদিল্লিতে এআই শীর্ষ সম্মেলনের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ বিদেশ মন্ত্রকের সূত্রে খবর, 16-20 ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চলা এই সামিটে ভুটান, বলিভিয়া, ব্রাজিল, ফ্রান্স-সহ 20টি দেশের রাষ্ট্রনায়কদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে ৷ এছাড়া 45টি দেশের মন্ত্রীদের প্রতিনিধি দল যোগ দিচ্ছেন এআই সামিটে ৷ পাশাপাশি রাষ্ট্রসঙ্ঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস এবং একাধিক আন্তর্জাতিক সংগঠনের শীর্ষ স্থানীয় আধিকারিকরা কৃত্রিম মেধা নিয়ে এই সম্মেলনে যোগ দিতে ভারতে আসছেন ৷
বিশ্বের তাবড় প্রযুক্তিবিদ থেকে শিল্পপতি, নীতি প্রণয়নকারী, প্রতিষ্ঠাতারা এআই ইমপ্যাক্ট সামিটে যোগ দিচ্ছেন ৷ এদিকে সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনে ওয়েবসাইটে বিশ্বের অন্যতম ধনকুবের তথা মাইক্রোসফ্ট-এর সহ-প্রতিষ্ঠাতা বিল গেটসের নাম-না থাকায় ধন্দে পড়েন অনেকে ৷ তবে শেষমেষ সরকারি সূত্রের খবরই সত্যি হল ৷ এপস্টিন বিতর্কের জন্যই এই সিদ্ধান্ত বলে মনে করা হচ্ছে ৷
সম্প্রতি প্রকাশিত এপস্টিন নথিতে গেটস-এর নাম রয়েছে ৷ আমেরিকার কুখ্যাত যৌন অপরাধী জেফ্রি এপস্টিনের লক্ষ লক্ষ পাতার মেল, ভিডিয়ো প্রকাশ করেছে আমেরিকার বিচার বিভাগ ৷ সেখানে বিল গেটসের নাম পাওয়া গিয়েছে ৷