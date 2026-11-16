বিলকিস বানো গণধর্ষণ মামলা: 17 বছর জেলে কাটানো 2 দোষীর সাজা স্থগিত, পেলেন জামিনও
Bilkis Bano Gang Rape Case: 2022-এ গুজরাত সরকার বাকি ন’জনের সঙ্গে এই দু’জনকেও আগাম মুক্তি দিয়েছিল৷ পরে সুপ্রিম কোর্ট ওই সিদ্ধান্ত বাতিল করে দেয় ।
Published : November 16, 2026 at 5:20 PM IST
নয়াদিল্লি, 16 নভেম্বর: বিলকিস বানো গণধর্ষণের মামলায় দোষী সাব্যস্ত দুই ব্যক্তির যাবজ্জীবন কারাদণ্ড স্থগিত করল সুপ্রিম কোর্ট । তাঁদের জামিন মঞ্জুর করেছে আদালত । বিচারপতি এমএম সুন্দবেশ ও বিচারপতি প্রসন্ন বি ভারালের বেঞ্চ এই নির্দেশ দিয়েছে ।
ট্রায়াল কোর্টে হওয়া এই দুই ব্যক্তির সাজা 2017 সালে বম্বে হাইকোর্ট বহাল রাখে ৷ সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে তাঁরা সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করেছিলেন । শীর্ষ আদালতে অভিযুক্তদের পক্ষে সওয়াল করেন প্রবীণ আইনজীবী সিদ্ধার্থ লুথরা ।
গত 28 অক্টোবর এই নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট ৷ তবে সম্প্রতি তা আপলোড করা হয়েছে ৷ এই নির্দেশ দিতে গিয়ে বেঞ্চ উল্লেখ করেছে, আবেদনকারীদের পক্ষে প্রবীণ আইনজীবী আদালতে জানিয়েছেন, তাঁরা 17 বছরেরও বেশি সময় ধরে কারাবন্দি রয়েছেন । আবেদনকারীদের মধ্যে একজনের নাম এফআইআরে ছিল না । ঘটনার প্রায় তিন বছর পর তাঁকে এই মামলায় জড়ানো হয়েছে । আবেদনকারীদের মধ্যে একজন গুরুতর শারীরিক প্রতিবন্ধী ।
রাজ্য সরকার ও অন্যান্য বিবাদীর পক্ষে অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল রাজা ঠাকরে এবং আইনজীবী স্বাতী ঘিলডিয়াল এই আবেদনের বিরোধিতা করেন । তাঁরা যুক্তি দেন, অপরাধের গুরুত্ব বিবেচনা করে একাধিক নিম্ন আদালত নথিপত্রে থাকা প্রাসঙ্গিক তথ্য-প্রমাণগুলো যথাযথভাবে বিবেচনা করেছে । এমতাবস্থায় কারাদণ্ড স্থগিত করা বা জামিন দেওয়া যায় না ।
সওয়াল-জবাব শেষে এই নিয়ে নির্দেশ দিতে গিয়ে সুপ্রিম কোর্ট আবেদনকারীদের 17 বছরের বেশি সময় জেলে থাকা ও একজনের শারীরিক প্রতিবন্ধকতার কথা উল্লেখ করে ৷ এই আবেদনের তথ্যগত ও আইনগত কিছু বিষয়ের নিষ্পত্তি প্রয়োজন বলেও শীর্ষ আদালত জানিয়েছে ৷
বেঞ্চের তরফে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, ‘‘উপরোক্ত বিষয়গুলো এবং এই আবেদনের সঙ্গে জড়িত প্রশ্নগুলি বিবেচনা করে আমরা সাজা স্থগিত করছি । আবেদনকারীদের জামিন মঞ্জুর করছি । তবে জামিনের শর্তাবলী সংশ্লিষ্ট ট্রায়াল কোর্ট নির্ধারণ করবে ৷’’ একই সঙ্গে আদালত আরও বলেছে, যথাযথ সময়ে এই আবেদনটি শুনানির জন্য তালিকাভুক্ত করা হবে ।
উল্লেখ্য, 2022 সালের অগস্ট মাসে গুজরাত সরকার বিলকিস বানো গণধর্ষণ ও হত্যা মামলায় 11 জনকে আগাম মুক্তি দিয়েছিল ৷ সেই 11 জনের মধ্যে এই দু’জনও ছিলেন ৷ ওই ঘটনার পর ব্যাপক বিতর্ক হয় ৷ 2024 সালে সুপ্রিম কোর্ট সেই মুক্তির আদেশ বাতিল করে দেয় । তার পর থেকে 11 জন আবার জেলে রয়েছেন ৷
গুজরাতের পঞ্চমহল জেলার গোধরা টাউন থানায় 2002 সালের বিলকিস বানোর মামলাটি নথিভুক্ত হয় ৷ পরে আদালত অভিযুক্তদের ভারতীয় দণ্ডবিধি, 1860-এর 149, 376(2)(ই) এবং 376(2)(জি) ধারার সঙ্গে 143, 147 ও 302 ধারায় অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত করেছিলেন । তাঁদের সশ্রম যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছিল ও জরিমানা করা হয়েছিল । 2017 সালের 4 মে বম্বে হাইকোর্ট ট্রায়াল কোর্টের রায় বহাল রাখে ৷ তার বিরুদ্ধে এই দু’জন সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হন ৷
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