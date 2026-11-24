বৃদ্ধাশ্রমেই প্রেম ! বিয়ে করছেন কলকাতার ষাটোর্ধ্ব সাবিনা আর হিমাচলের সত্তরোর্ধ্ব কানহাইয়া
heartwarming love story: আগামিকালই তাঁদের চারহাত এক হচ্ছে বিলাসপুরের 'আপনা ঘর' বৃদ্ধাশ্রমে ৷ বিয়ে দেখার জন্য উন্মুখ সকলেই ৷ এমন ঘটনা সেখানে এই প্রথম ৷
Published : November 24, 2026 at 1:27 PM IST
বিলাসপুর (হিমাচল প্রদেশ), 24 নভেম্বর: পরিবার থেকে একজনকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল ৷ আর একজন নিজের পরিবার থেকে আলাদা হয়ে গিয়েছিলেন কোনও এক যাত্রায় ৷ তারপর চলার পথে দু'জনেই পেয়েছেন অনেক যন্ত্রণা ৷ কালক্রমে এসেছে বার্ধক্য ৷ পাল্টে গিয়েছে জীবন ৷ অথচ তার মধ্যেই মিলন হল দোঁহে ! হিমাচলের বিলাসপুর জেলার এক বৃদ্ধাশ্রমে মন দেওয়া-নেওয়া হয়ে গিয়েছে 63 বছর বয়সি সাবিনা এবং 75 বছরের কানহাইয়া লালের ৷ আগামিকালই চারহাত এক হচ্ছে বিলাসপুরের ঘাগাস এলাকার 'আপনা ঘর' নামে ওই বৃদ্ধাশ্রমে ৷
দুই বৃদ্ধ-বৃদ্ধার বিয়ে দেখার জন্য উন্মুখ বৃদ্ধাশ্রমের সকলেই ৷ এমন ঘটনা সেখানে ঘটছে এই প্রথম ৷ সাবিনা কলকাতায় থাকতেন একটা সময় আর কানহাইয়া লালের বাড়ি ছিল মান্ডির জনঝেলি এলাকার থুয়াং গ্রামে ৷ কাল বিলাসপুর কোর্টে বিয়ের রেজিস্ট্রি হবে ৷ তারপর বিয়ের রীতি মেনে উৎসবে মাতবে 'আপনা ঘর' ৷
বৃদ্ধাশ্রম সূত্রে জানা গিয়েছে, কানহাইয়া লালের একসময় পরিবার ছিল ৷ চাষবাস করে সংসার চালাতেন তিনি ৷ দীর্ঘ রোগভোগে মারা যান তাঁর স্ত্রী ৷ তাঁদের কোনও সন্তান ছিল না ৷ নিজের জমিজমা ভাইয়ের নামে করে দিয়েছিলেন ৷ তারপরেও ভাইরা তাঁকে বাড়ি থেকে উৎখাত করে ৷ নিজের পরিবারের কাছ থেকে এই ব্যবহার পেয়ে চূড়ান্ত মানসিক আঘাতে অসুস্থ হয়ে পড়েন কানহাইয়া ৷ সব কিছু থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে জঙ্গলের মধ্যে একটি গুহায় থাকতে শুরু করেন ৷ 2022 সালে তাঁকে বিলাসপুরে নিয়ে আসা হয় ৷ তারপর থেকে তিনি এই বৃদ্ধাশ্রমেই ছিলেন ৷
অন্যদিকে কলকাতার সাবিনার গল্পটা একটু অন্যরকম ৷ পরিবারের সঙ্গে মানালি বেড়াতে গিয়েছিলেন ৷ তাঁরও মানসিক ভারসাম্য সংক্রান্ত সমস্যা ছিল ৷ তিনি পথ হারিয়ে মাশোব্রায় পৌঁছন ৷ সেখান থেকে পুলিশ তাঁকে উদ্ধার করে নিয়ে যায় নারী নিকেতনে ৷ সেখানে তিনি ছিলেন চার বছর ৷ 2025 সালে তিনি পৌঁছন আপনা ঘর বৃদ্ধাশ্রমে ৷ সেখানেই একরকম শান্তি খুঁজে পেয়েছিলেন সাবিনা ৷ আর তারপর কানহাইয়া লালের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর জীবনটা একেবারেই বদলে গিয়েছে তাঁর ৷
রোজকার কাজকর্মে সাহায্য করতে করতে একে অপরের সান্নিধ্য পছন্দ করতে শুরু করেন তাঁরা ৷ দু'জনেই দু'জনের স্বাস্থ্যের দিকে খেয়াল রাখেন ৷ তাঁদের মধ্যে এইভাবে এক অদ্ভুত বন্ধন তৈরি হয়ে যায় ৷ নিজেরাই ঠিক করেন, বিয়ে করবেন ৷ এরপর আপনা ঘর-এর প্রতিষ্ঠাতা অ্যাডভোকেট প্রকাশ বনশল তাঁদের সঙ্গে কথা বলেন ৷ তারপরেই ঠিক হয় বৃদ্ধাশ্রমে বিবাহ অনুষ্ঠান হবে ৷ বিয়ের পরে অবশ্য তাঁরা চলে যাবেন নালাগড়ের আর একটি বৃদ্ধাশ্রমে ৷ সেটিও তৈরি করেছেন প্রকাশ বনশল ৷ তিনি জানান, নতুন ওই বৃদ্ধাশ্রমে নতুন জীবন শুরু করবেন তাঁরা ৷