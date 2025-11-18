'বেড়াতে চলো', কিশোরীকে চলন্ত গাড়িতে দু'ঘণ্টা ধরে 'ধর্ষণ' যুবকের
2 ঘণ্টা ধরে কিশোরীকে ধর্ষণের অভিযোগ ৷ পরে চলন্ত গাড়ি থেকে কিশোরীকে তার বাড়ির সামনে ফেলে দিয়ে যায় অভিযুক্ত ৷ তারা দু'জনেই একে-অপরের পরিচিত ৷
Published : November 18, 2025 at 6:50 PM IST|
Updated : November 18, 2025 at 8:08 PM IST
নালন্দা, 18 নভেম্বর: কিশোরীকে ধর্ষণ বন্ধুর ! ঘুরতে যাওয়ার নাম করে কিশোরীকে দেখা করতে বলে যুবক ৷ তারা নালন্দায় যাবে বলে ঠিক হয় ৷ এই ঘুরতে যাওয়া যে আসলে ফাঁদ ছিল তা টের পায়নি কিশোরী ৷ নালন্দায় যাওয়ার উদ্দেশে কিশোরীকে গাড়িতে তোলে অভিযুক্ত ৷ এরপর চলন্ত গাড়িতে দু'ঘণ্টা ধরে কিশোরীকে ধর্ষণ করে বন্ধু সুকেশ কুমার ৷ পরে বাড়ির সামনে ফেলে দিয়ে যায় ৷ রবিবার রাতে নালন্দা-পটনা সীমান্ত এলাকার ঘটনায় পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে ৷ ইতিমধ্যেই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷
এসডিপিও আয়ুশ কুমার শ্রীবাস্তব বলেন, "এটি একটি জঘন্য ঘটনা। এই খবর শোনার পরই দ্রুত পদক্ষেপ করা হয়েছে ৷ অভিযুক্ত সুকেশ কুমারকে গ্রেফতার ও ঘটনায় ব্যবহৃত স্করপিও গাড়িটি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে ৷" নির্যাতিতার পরিবারের সদস্যদের মতে, "মেয়ে বিধ্বস্ত অবস্থায় বাড়ি ফিরে ৷ কাঁদতে কাঁদতে আমাদের কাছে সমস্ত ঘটনার কথা খুলে বলে ৷ এরপর আমরা থানার দ্বারস্থ হই ৷ পরদিন ভাদৌর থানায় অভিযোগ দায়ের করি ৷ পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে ৷ অভিযুক্ত আমাদের গ্রামেরই ছেলে ৷"
रात्रि सफर का भरोसेमंद हमसफर — #सुरक्षित_सफर_सुविधा #डायल_112— Bihar Police (@bihar_police) November 17, 2025
बिहार पुलिस की यह निःशुल्क 24×7 सेवा #महिलाओं के लिए उपलब्ध है।
किसी भी जरूरत पर डायल करें 112
सुरक्षित रहें…
.
.#Bihar #BiharPolice #HainTaiyaarHum #Dial112 @IPRDBihar pic.twitter.com/y56pmht1ax
কিশোরী পুলিশকে জানিয়েছেন, তারা কয়েকদিন ধরে ফোনে কথা বলছিল। এরপরই সুকেশ নির্যাতিতার সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছাপ্রকাশ করে ৷ এই বিষয়টি মেয়েটির পরিবারের কেউ জানতেন না ৷ ঘটনার দিন, অভিযুক্ত, কিশোরীকে ঘুরতে যাওয়ার কথা বলে ৷ ঠিক হয় তারা নালন্দায় যাবে ৷ এরপর নিজের গাড়িতে তুলে সে এই জঘন্য কাণ্ড করে ৷ ভাদৌর থানার পুলিশ অভিযুক্ত যুবককে গ্রেফতার করে ৷ ঘটনা জানাজানি হতেই, গ্রামে উত্তেজনা ছড়ায় ৷ পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে ৷
আরও এক পুলিশ কর্তা আয়ুশ কুমার শ্রীবাস্তব জানান, ঘটনার পরবর্তী তদন্ত চলছে ৷ অভিযুক্তকে কঠিন শাস্তি দেওয়া হবে ৷ গাড়িটির পরীক্ষা করা হয়েছে ৷ কিছু নমুনা মিলেছে ৷ নির্যাতিতার শারীরিক পরীক্ষা করানোর জন্য হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ৷ এদিকে, বিহার পুলিশ ইতিমধ্যেই নারী নিরাপত্তার জন্য একটি সচেতনতামূলক প্রচার চালাচ্ছে। সোশাল মিডিয়ায় থাকা এই ধরনের নানা ফাঁদ থেকেও মহিলাদের সচেতন থাকতে বলা হচ্ছে। মহিলাদের সঙ্গে যদি কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে অথবা যদি কোনও মহিলা নিরাপদ বোধ না-করেন তাহলে তৎক্ষণাৎ 112 নম্বর ডায়াল করতে বলা হয়েছে পুলিশের তরফে ৷