শীতলা মন্দিরে পুজো দিতে গিয়ে হুড়োহুড়ি, পদপিষ্টে মৃত আট মহিলা

শীতলা মন্দিরে পুজো দিতে গিয়ে হুড়োহুড়ি, পদপিষ্টে মৃত আট মহিলা
মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে । ভিড়ে ঠাসা মন্দিরে পদপিষ্টের ঘটনায় আহতও হয়েছেন অনেকে ৷ তাঁদের নিয়ে যাওয়া হচ্ছে হাসপাতালে ৷
শীতলা মন্দিরে পদপিষ্টের ঘটনা (ইটিভি ভারত)
Published : March 31, 2026 at 12:25 PM IST
নালন্দা, 31 মার্চ: আচমকায় লাইনে দাঁড়িয়ে ঠেলাঠেলি ৷ বিহারের নালন্দায় শীতলা মন্দিরে মঙ্গলবার সকাল থেকেই ভিড়ে থিক থিক করছিল চারিদিক ৷ বিহার শরিফের মাঘরায় অবস্থিত বিখ্যাত এই শীতলা মন্দিরে পুজো দেওয়ার জন্য় মহিলারা লাইনে দাঁড়িয়েছিলেন ৷ তখনই হঠাৎ হুড়োহুড়ি পড়ে যায় ৷ যার জেরে পদপিষ্টে মৃত্যু হয়ে 8 মহিলা পুণ্যার্থীর ৷ ঠেলাঠেলিতে পড়ে গিয়ে আহত হয়েছেন অনেকেই ৷ তাঁদের চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ৷ বেশ কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গিয়েছে ।
বিস্তারিত আসছে...