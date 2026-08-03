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আগুন দেখেই আর্ত চিৎকার যাত্রীদের, নিমেষের মধ্যে পুড়ে খাক 3টি কামরা

ভোররাতে যাত্রীবাহী ট্রেনে ভয়াবহ আগুন ৷ এতটাই ভয়াবহতা যে মুহূর্তের মধ্যে ট্রেনের তিনটি কামরা পুড়ে খাক হয়ে যায় ৷

PASSENGER TRAIN ENGINE FIRE
ভোর সাড়ে তিনটে নাগাদ আগুন লাগে প্যাসেঞ্জার ট্রেনে (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 3, 2026 at 1:31 PM IST

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সাহারসা (বিহার), 3 অগস্ট: ভোর তখন সাড়ে তিনটে ৷ ট্রেনের ভিতরে বসে থাকা যাত্রীরা আগুনের প্রচণ্ড তাপ অনুভব করতে থাকেন ৷ প্যাসেঞ্জার ট্রেনটি তখন দাঁড়িয়ে বিহারের সাহারসা জেলার অন্তর্গত সিমরি বখতিয়ারপুর রেল স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম নম্বর দুইয়ে ৷ যাত্রীরা দ্রুত নেমে দেখেন ট্রেনের বগিতে ভয়ানক আগুন লেগেছে ৷ সোমবার সমস্তিপুর-সাহারসা রুটের ওই ট্রেনের ইঞ্জিনে আগুন দ্রুত তিনটি কোচে ছড়িয়ে যায়। তবে এনিয়ে এখনও কোনও হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।

আধিকারিকদের মতে, আগুন লাগলে যাত্রীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে ৷ খবর পাওয়ামাত্রই দমকলের দু'টি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছয়। দীর্ঘ কয়েক ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়েছে বলেই জানিয়েছেন দমকলের আধিকারিকরা। যে কামরায় আগুন লেগেছিল সেটি-সহ আরও তিনটি বগি সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছে। কীভাবে হঠাৎ ট্রেনে আগুন লাগল, তা এখনও জানা যায়নি।

নিমেষের মধ্যে পুড়ে খাক 3টি কামরা (ইটিভি ভারত)

প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী, ইঞ্জিনের কাছে আগুনের সূত্রপাত ৷ আগুন ধরতেই তা দ্রুত তিনটি কামরায় ছড়িয়ে পড়ে। শীঘ্রই আগুনের লেলিহান শিখা গ্রাস করে কামরাগুলিকে ৷ যাত্রীরা আতঙ্কে দৌড়াদৌড়ি শুরু করেন ৷ হুড়োহুড়িতে পদপিষ্টের মতো পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। সকল যাত্রী সময়মতো বেরিয়ে আসতে পেরেছেন বলে বড় দুর্ঘটনা এড়িয়ে গিয়েছে ৷ কোনও যাত্রী আহত হননি বলেই খবর।

PASSENGER TRAIN ENGINE FIRE
ভোররাতে যাত্রীবাহী ট্রেনে ভয়াবহ আগুন (ইটিভি ভারত)

এদিকে, দুর্ঘটনার কারণে ট্রেন চলাচল ব্যাহত হয়েছে। সিমরি বখতিয়ারপুর স্টেশনের আধিকারিক সঞ্জয় কুমার সজ্জন জানিয়েছেন, দুর্ঘটনার কারণে কোসি এক্সপ্রেস (সহরসা-পটনা), জানকি এক্সপ্রেস (মনিহারী-জয়নগর), সহরসা-সমস্তিপুর প্যাসেঞ্জার এবং শ্রাবণী স্পেশাল (সহরসা-দেওঘর) ট্রেনগুলি দেরিতে চলছে। প্রাথমিক তদন্ত অনুযায়ী, শর্ট সার্কিটের কারণে আগুন লেগেছে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। ঘটনার পর রেল ও প্রশাসনের কর্মকর্তারা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধারকার্য শুরু করেন। সঞ্জয়ের আরও সংযোজন, ক্ষতিগ্রস্ত তিনটি কামরার ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ দেখা হবে। আমাদের কাছে স্বস্তির বিষয়, এই অগ্নিকাণ্ডে কোনও হতাহতের ঘটনা ঘটেনি ৷

PASSENGER TRAIN ENGINE FIRE
নিমেষের মধ্যে পুড়ে খাক 3টি কামরা (ইটিভি ভারত)

যাত্রী মহম্মদ ইউসুফ বলেন, "প্রথমে কামরার নীচ থেকে খুব তাপ অনুভব করি। স্টেশনে নেমে দেখি আগুন জ্বলছে ৷ সঙ্গে সঙ্গে অন্য যাত্রীদের সতর্ক করি। আগুন ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে ৷ আমরা সঙ্গে সঙ্গে অন্য যাত্রীদের সতর্ক করি এবং শীঘ্রই সবাই নিরাপদে বেরিয়ে আসে।" আরেক যাত্রী সোনু কুমার জানান, তিনি মানসি স্টেশন থেকে ট্রেনে ওঠেন ৷ তাঁর গন্তব্য ছিল, সিমরি বখতিয়ারপুর ৷ ট্রেনটি সিমরি বখতিয়ারপুরে থামলে তিনি ইঞ্জিনের কাছে আগুন দেখতে পান।

তিনি বলেন, "আগুন দেখে আমরা দ্রুত স্টেশন মাস্টারকে খবর দিই ৷ যাত্রীদের তড়িঘড়ি ট্রেনের কামরা ছেড়ে দিতে বলা হয় ৷ দমকলের ইঞ্জিন পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে শুরু করে। রেল ও স্থানীয় প্রশাসনের কর্মকর্তারা ঘটনাস্থল পর্যবেক্ষণ করছেন।"

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FIRE IN PASSENGER TRAIN
RAIL FIRE
বিহারে ট্রেনে আগুন
TRAIN FIRE IN PASSENGER TRAIN
PASSENGER TRAIN ENGINE FIRE

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