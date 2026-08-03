আগুন দেখেই আর্ত চিৎকার যাত্রীদের, নিমেষের মধ্যে পুড়ে খাক 3টি কামরা
ভোররাতে যাত্রীবাহী ট্রেনে ভয়াবহ আগুন ৷ এতটাই ভয়াবহতা যে মুহূর্তের মধ্যে ট্রেনের তিনটি কামরা পুড়ে খাক হয়ে যায় ৷
Published : August 3, 2026 at 1:31 PM IST
সাহারসা (বিহার), 3 অগস্ট: ভোর তখন সাড়ে তিনটে ৷ ট্রেনের ভিতরে বসে থাকা যাত্রীরা আগুনের প্রচণ্ড তাপ অনুভব করতে থাকেন ৷ প্যাসেঞ্জার ট্রেনটি তখন দাঁড়িয়ে বিহারের সাহারসা জেলার অন্তর্গত সিমরি বখতিয়ারপুর রেল স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম নম্বর দুইয়ে ৷ যাত্রীরা দ্রুত নেমে দেখেন ট্রেনের বগিতে ভয়ানক আগুন লেগেছে ৷ সোমবার সমস্তিপুর-সাহারসা রুটের ওই ট্রেনের ইঞ্জিনে আগুন দ্রুত তিনটি কোচে ছড়িয়ে যায়। তবে এনিয়ে এখনও কোনও হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।
আধিকারিকদের মতে, আগুন লাগলে যাত্রীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে ৷ খবর পাওয়ামাত্রই দমকলের দু'টি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছয়। দীর্ঘ কয়েক ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়েছে বলেই জানিয়েছেন দমকলের আধিকারিকরা। যে কামরায় আগুন লেগেছিল সেটি-সহ আরও তিনটি বগি সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছে। কীভাবে হঠাৎ ট্রেনে আগুন লাগল, তা এখনও জানা যায়নি।
প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী, ইঞ্জিনের কাছে আগুনের সূত্রপাত ৷ আগুন ধরতেই তা দ্রুত তিনটি কামরায় ছড়িয়ে পড়ে। শীঘ্রই আগুনের লেলিহান শিখা গ্রাস করে কামরাগুলিকে ৷ যাত্রীরা আতঙ্কে দৌড়াদৌড়ি শুরু করেন ৷ হুড়োহুড়িতে পদপিষ্টের মতো পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। সকল যাত্রী সময়মতো বেরিয়ে আসতে পেরেছেন বলে বড় দুর্ঘটনা এড়িয়ে গিয়েছে ৷ কোনও যাত্রী আহত হননি বলেই খবর।
এদিকে, দুর্ঘটনার কারণে ট্রেন চলাচল ব্যাহত হয়েছে। সিমরি বখতিয়ারপুর স্টেশনের আধিকারিক সঞ্জয় কুমার সজ্জন জানিয়েছেন, দুর্ঘটনার কারণে কোসি এক্সপ্রেস (সহরসা-পটনা), জানকি এক্সপ্রেস (মনিহারী-জয়নগর), সহরসা-সমস্তিপুর প্যাসেঞ্জার এবং শ্রাবণী স্পেশাল (সহরসা-দেওঘর) ট্রেনগুলি দেরিতে চলছে। প্রাথমিক তদন্ত অনুযায়ী, শর্ট সার্কিটের কারণে আগুন লেগেছে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। ঘটনার পর রেল ও প্রশাসনের কর্মকর্তারা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধারকার্য শুরু করেন। সঞ্জয়ের আরও সংযোজন, ক্ষতিগ্রস্ত তিনটি কামরার ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ দেখা হবে। আমাদের কাছে স্বস্তির বিষয়, এই অগ্নিকাণ্ডে কোনও হতাহতের ঘটনা ঘটেনি ৷
যাত্রী মহম্মদ ইউসুফ বলেন, "প্রথমে কামরার নীচ থেকে খুব তাপ অনুভব করি। স্টেশনে নেমে দেখি আগুন জ্বলছে ৷ সঙ্গে সঙ্গে অন্য যাত্রীদের সতর্ক করি। আগুন ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে ৷ আমরা সঙ্গে সঙ্গে অন্য যাত্রীদের সতর্ক করি এবং শীঘ্রই সবাই নিরাপদে বেরিয়ে আসে।" আরেক যাত্রী সোনু কুমার জানান, তিনি মানসি স্টেশন থেকে ট্রেনে ওঠেন ৷ তাঁর গন্তব্য ছিল, সিমরি বখতিয়ারপুর ৷ ট্রেনটি সিমরি বখতিয়ারপুরে থামলে তিনি ইঞ্জিনের কাছে আগুন দেখতে পান।
তিনি বলেন, "আগুন দেখে আমরা দ্রুত স্টেশন মাস্টারকে খবর দিই ৷ যাত্রীদের তড়িঘড়ি ট্রেনের কামরা ছেড়ে দিতে বলা হয় ৷ দমকলের ইঞ্জিন পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে শুরু করে। রেল ও স্থানীয় প্রশাসনের কর্মকর্তারা ঘটনাস্থল পর্যবেক্ষণ করছেন।"