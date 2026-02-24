নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একাধিক গাড়িতে ধাক্কা ট্রাকের, ভাগলপুরে মহিলা ও শিশু-সহ মৃত 6

ETV Bharat / bharat

বিহারের ভাগলপুরে ভয়াবহ দুর্ঘটনায় মহিলা ও শিশু-সহ এখনও পর্যন্ত 6 জনের মৃত্যু হয়েছে ৷ এই ঘটনায় বেশ কয়েকজন গুরুতর আহত হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে ৷

ভাগলপুর, 24 ফেব্রুয়ারি: বিহারের ভাগলপুরে একটি ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় একাধিক জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে । ভাগলপুরে ঝাণ্ডাপুর থানা এলাকায় দুটি গাড়ির সংঘর্ষে কাছাকাছি পার্ক করা অন্যান্য গাড়িতে থাকা আরও কয়েকজন নিহত হয়েছেন। এখনও পর্যন্ত এই ঘটনায় 6 জনের মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করা হয়েছে ৷ এই দুর্ঘটনায় বেশ কয়েকজন গুরুতর আহত হয়েছেন। আহতদের ভাগলপুরের হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য রেফার করা হয়েছে।

চারটি গাড়ির সংঘর্ষ: জানা গিয়েছে, ভাগলপুরের ঝাণ্ডাপুর থানা এলাকার বাগদি ব্রিজের কাছে 31 নম্বর জাতীয় সড়কে একটি দ্রুতগামী ট্রাক একটি পিকআপ ভ্যানকে ধাক্কা দেয়। সংঘর্ষের পর পিকআপ ভ্যানটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি ই-রিকশা এবং বাসকে গিয়ে ধাক্কা দেয়। এই দুর্ঘটনায় এখনও পর্যন্ত 6 জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে। এর মধ্যে ঘটনাস্থলেই চারজনের মৃত্যু হয় এবং পরে দুর্ঘটনায় আশঙ্কাজনক দুই জনের মৃত্যু হয়।

6 জনের মর্মান্তিক মৃত্যু: ঘটনার খবর পেয়ে স্থানীয় পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায় এবং আহতদের বিহপুর সিএইচসিতে নিয়ে যায়, সেখান থেকে তাদের জওহরলাল নেহেরু মেডিক্যাল হাসপাতালে রেফার করা হয়। জানা গিয়েছে যে, ই-রিকশার চারজন যাত্রীই মারা গেছেন এবং আশঙ্কাজনক অবস্থায় চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়ার সময় আরও দুজনের মৃত্যু হয়েছে।

নিহতদের মধ্যে একজন মহিলা এবং একটি শিশু রয়েছে। মৃতদেহগুলি ভাগলপুরের মায়াগঞ্জ হাসপাতালে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। নিহতদের মধ্যে তিনজন কাটিহারের সামেলি এবং একজন খাগরিয়ার মানসির বাসিন্দা বলে প্রথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে। বাকি দুজনের পরিচয় জানার চেষ্টা করা হচ্ছে। নিহতদের মধ্যে একজন মহিলা, একজন শিশু এবং চারজন ইটভাটার শ্রমিক রয়েছেন।

দুর্ঘটনা সম্পর্কে পুলিশ যা জানিয়েছে: নবগাছিয়ার পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট প্রেরণা কুমার জানিয়েছেন যে, ঝাণ্ডাপুর থানা এলাকার বাগদি ব্রিজের কাছে দুর্ঘটনাটি ঘটে। ঘটনাস্থলেই চারজন মারা যান, এবং 12 থেকে 15 জন আহত হন। তাদের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা গুরুতর এবং তাদের মায়াগঞ্জ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

নবগাছিয়ার পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট বলেন, "সবাইকে সময়মতো হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। গুরুতর আহতদের উন্নত চিকিৎসার জন্য ভাগলপুরে রেফার করা হয়েছে। চিকিৎসকরা এখনও পর্যন্ত চারজনের মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। আহতদের সংখ্যা 12 থেকে 15 জন। সামান্য আহতদের মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।"

