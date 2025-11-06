'বিশ সাল বাদ' মাওবাদী অধ্যুষিত ভীমবাঁধের জঙ্গলে ফের বুথ, শান্তিপূর্ণ গণতন্ত্রের উৎসব
মাওবাদী দাপটে ভোটকেন্দ্র সরিয়ে নিয়েছিল নির্বাচন কমিশন ৷ 2000 সালে শেষবার ভোট দিয়েছিলেন ভীমবাঁধের বাসিন্দারা ৷ দু'দশক বাদে গণতন্ত্রের স্বাদ পেলেন গ্রামবাসী ৷
Published : November 6, 2025 at 6:37 PM IST
মুঙ্গের, 6 নভেম্বর: পাঁচ বছর পর নিয়ম মাফিক বিধানসভা ভোট হচ্ছে বিহারে ৷ কিন্তু দু'দশক বাদে এই গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগের সুযোগ পেয়েছেন মুঙ্গের জেলার ভীমবাঁধ এলাকার বাসিন্দারা ৷ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর বিহারের এই অঞ্চলটি একসময় মাওবাদীদের নিরাপদ ডেরা ছিল ৷ তখন ভীমবাঁধের ঘন জঙ্গল ছিল তাদের শক্তিশালী ঘাঁটি ৷ আতঙ্কের পরিবেশ ছিল চারদিকে ৷
2005 সালের 5 জানুয়ারি এই জঙ্গলে মাওবাদীদের পাতা ল্যান্ডমাইন বিস্ফোরণে মৃত্যু হয় এসপি কেসি সুরেন্দ্র বাবুর ৷ তাঁর সঙ্গে আরও সাত পুলিশকর্মীও প্রাণ হারান ৷ এরপর আর ভীমবাঁধে কোনও ভোটকেন্দ্র স্থাপন করেনি নির্বাচন কমিশন ৷ পরিবর্তে এলাকা থেকে 16 কিমি দূরে গায়হাট, গাঙ্গটাতে বুথের বন্দোবস্ত করা হয় ৷ কিন্তু জঙ্গলাকীর্ণ দীর্ঘ রাস্তা পেরিয়ে ভোট দিতে যাওয়ায় উৎসাহ ছিল না এলাকাবাসীর ৷ একে তো ঘনজঙ্গল পেরিয়ে ভোটকেন্দ্রে পৌঁছতে হবে ৷ অন্যদিকে পরিবহণও ছিল না ৷ তার উপর পুরো এলাকাজুড়ে ভয় ও আতঙ্কের পরিবেশ ৷ সব মিলিয়ে রোজের কাজকর্মের বাইরে অন্য কোনও কিছুতে তাঁদের কৌতূহল ছিল না ৷
এবার দু'দশক পর এদিন, 6 নভেম্বর, প্রথম দফার ভোটে অংশ নিয়েছে এলাকাবাসী ৷ একসময় যে ভীমবাঁধ দৈনন্দিন মাওবাদী কার্যকলাপে সরগরম থাকত, সেখানে এবার সাতটি বুথ খোলা হয়েছে ৷ কেন্দ্রীয় সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী (সিএপিএফ)-এর কড়া নজরদারিতে বৃহস্পতিবার এখানে শান্তিপূর্ণ ভোট হয়েছে ৷
VIDEO | Bihar Elections 2025: Voting is being conducted peacefully in three assembly constituencies of Munger district. Voters are casting their votes at seven polling stations, including Bhimbandh in the Naxal-affected area after a gap of 20 years. Voters express satisfaction… pic.twitter.com/QujsCueHC5— Press Trust of India (@PTI_News) November 6, 2025
তারাপুর বিধানসভা কেন্দ্রের ভোটগ্রহণ কেন্দ্রটি হয়েছিল বন দফতরের রেস্ট হাউজে ৷ এই 310 নম্বর বুথে 374টি ভোট পড়েছে ৷ তাঁদের মধ্যে 170 জন মহিলা ৷ এক গ্রামবাসী 81 বছরের প্রবীণ বিষ্ণু দেব সিংহ 20 বছর পরে ভোট দিয়েছেন ৷ এর জন্য তিনি নির্বাচন কমিশন ও সরকারকে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন ৷
সংবাদসংস্থা এএনআইকে এই প্রবীণ ভোটার বলেন, "2005 সালের আগে আমরা আমাদের গ্রামেই ভোট দিতাম ৷ কিন্তু মাওবাদীদের কার্যকলাপের পর বুথ সরিয়ে নেওয়া হয় ৷ 16 কিমি দূরে বুথ করা হয় ৷ আমাদের মতো বৃদ্ধ ও মহিলা ভোটারদের পক্ষে অত দূর যাওয়া কঠিন ছিল ৷ ফের দু'দশক পর আমাদের গ্রামে ভোট হচ্ছে ৷ আমরা খুশি ৷"
সংবাদসংস্থা এএনআই-এর রিপোর্ট অনুযায়ী সেক্টর ম্যাজিস্ট্রেট অশোক কুমার নিশ্চিত করেছেন, এলাকায় শান্তিপূর্ণ ভোট হয়েছে ৷ তিনি বলেন, "20 বছর বাদে ভোট হচ্ছে এখানে ৷ গ্রামবাসীরা আনন্দিত ৷ কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে এবং নিরাপত্তার পরিবেশ বজায় রাখতে অবিরাম টহলদারি চলছে ৷"
সিআরপিএফ-এর ডিআইজি সন্দীপ সিং বলেন, "আজ ভীমবাঁধ এলাকায় শান্তিপূর্ণ এবং আতঙ্ক ছাড়া ভোট হয়েছে ৷ ভীমবাঁধের তারাপুর বিধানসভা কেন্দ্রের আওতায় একটি বুথ স্থাপন করা হয়েছে ৷ আমরা সেখানেই রয়েছি ৷ ভোটাররা খুব উৎসাহী ৷ 80 শতাংশেরও বেশি মানুষ বুথে এসেছেন এবং ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন ৷"
কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা বাহিনীর উচ্চাধিকারিক আরও জানান, এলাকায় ভোট হওয়ার নেপথ্যে নিরাপত্তা বাহিনীর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ ৷ স্থানীয় পুলিশ থেকে শুরু করে রাজ্য পুলিশও শান্তি বজায় রাখতে তাদের দায়িত্ব ভালোভাবেই পালন করেছে ৷ 2000 সালের পর এই 2025 সালে এখানে একটি বুথ স্থাপিত হয়েছে ৷ অবাধ ও স্বচ্ছ ভোটের পরিবেশে মানুষ লাইনে দাঁড়িয়ে ভোট দিয়েছেন ৷
ভোটকেন্দ্রে উপস্থিত এক সরকারি আধিকারিক জানান, এলাকাবাসীদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস ফেরাতে প্রশাসন অনেক কাজ করেছে ৷ সংবাদসংস্থা এএনআই-কে তিনি বলেন, "আমরা মানুষকে ভরসা দিয়েছি, তাঁরা কোনও ভয়ভীতি ছাড়া ভোট দিতে পারবেন ৷ তাঁরা যাতে ভোটে অংশ নেন, তার জন্য সচেতনতামূলক প্রচার করা হয়েছে ৷"
প্রথম বার ভোট দিচ্ছেন 18 বছরের বাদল প্রতাপ ৷ তাঁর কথায়, "20 বছর বাদে আমাদের গ্রামে ভোট হচ্ছে ৷ অবশেষে আমরা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় অংশ করতে পেরেছি ৷ আমরা আনন্দিত ৷" আরেক গ্রামবাসী দিলখুশের আশা, ফের এখানে ভোটকেন্দ্র তৈরি হওয়ার ফলে শুধু যে গণতন্ত্র শক্তিশালী হবে, তা নয় ৷ পাশাপাশি স্থানীয় স্তরে উন্নয়ন হবে ৷ স্থানীয় শিশুরা লেখাপড়ার সুযোগ পাবে ৷ গ্রামবাসী নীলম দেবী বলেন, "এর আগে আমাদের জঙ্গল পেরিয়ে ভোট দিতে যেতে হত ৷ এখন বুথ কাছাকাছি হয়েছে ৷ আমরা সহজেই সেখানে পৌঁছতে পারি ৷ ব্যবস্থাপনাও ভালোই হয়েছে ৷ আমরা নিরাপদ বোধ করছি ৷"
গ্রামবাসীরা জানাচ্ছেন, এর আগে এলাকার পরিবেশ মোটেও ভালো ছিল না ৷ এখন শান্তি রয়েছে ৷ নিরাপত্তাবাহিনীর ক্যাম্প রয়েছে ৷ সরকারের একাধিক প্রকল্পে তাঁদের জীবনের মান উন্নত হয়েছে ৷ তাঁরা জঙ্গলের মধ্যে থাকলেও শান্তিতে রয়েছেন ৷ তাই ছোট থেকে বড়, বৃদ্ধ সবাই খুশি মনে ভোট দিয়েছেন ৷