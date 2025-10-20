চার আসনে ইন্ডিয়া ব্লকের বিরুদ্ধে লড়বে RJD; 143 জনের প্রার্থী তালিকা ঘোষণা তেজস্বীর

চার আসনে ইন্ডিয়া ব্লকের বিরুদ্ধে লড়বে RJD; 143 জনের প্রার্থী তালিকা ঘোষণা তেজস্বীর
রাষ্ট্রীয় জনতা দল বিহার বিধানসভা নির্বাচনের জন্য 143 জন প্রার্থীর তালিকা ঘোষণা করেছে, যার মধ্যে চারজন ইন্ডিয়া ব্লকের প্রার্থীদের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন।
By PTI
Published : October 20, 2025 at 10:39 PM IST
পটনা, 20 অক্টোবর: রাষ্ট্রীয় জনতা দল (RJD) সোমবার বিহার বিধানসভা নির্বাচনের জন্য 143 জন প্রার্থীর তালিকা ঘোষণা করেছে, যাদের মধ্যে কমপক্ষে চারজন অন্যান্য আসনে ইন্ডিয়া ব্লকের প্রার্থীদের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। এই তালিকায় সবচেয়ে বেশি মহিলা প্রার্থীও রয়েছেন।
দ্বিতীয় ও শেষ পর্বের মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে তালিকাটি প্রকাশ করা হয়েছিল। এর ফলে গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে, রাষ্ট্রীয় জনতা দল কুটুম্বা আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে, যা বর্তমানে রাজ্য কংগ্রেস সভাপতি রাজেশ কুমার রামের দখলে, যা দুই জোটের মধ্যে সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং বিরোধের কারণ হতে পারে। আরজেডি বৈশালী, লালগঞ্জ এবং কাহালগাঁওয়ে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে এবং তারাপুরে প্রাক্তন প্রতিমন্ত্রী মুকেশ সাহনির বিকাশশীল ইনসান পার্টির বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে।
এর আগে, আরজেডি গৌরা বাউরাম থেকে আফজাল আলিকে দলীয় প্রতীক দিয়েছিল। তবে, আফজাল তাঁর মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন, তা প্রত্যাহারও করেননি। আরজেডি সূত্র জানিয়েছে, যদিও কর্মীদের নির্বাচনে মুকেশ সাহনিকে সমর্থন করার সম্ভাবনা রয়েছে, তবুও বিভ্রান্তির অনেক সুযোগ থাকবে ৷ কারণ, আফজাল আলি দলের নির্বাচনী প্রতীক ব্যবহার করে প্রচার চালাতে পারেন বলে মনে করছেন অনেকেই।
প্রার্থীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন তেজস্বী যাদব (রাঘোপুর), অলোক মেহতা (উজিয়ারপুর), মুকেশ রোশন (মহুয়া) এবং আখতারুল ইসলাম শাহীন (সমস্তিপুর), এঁরা সকলেই তাঁদের বর্তমান আসন রক্ষা করার জন্য। আরজেডি সভাপতি লালু প্রসাদের ব্যক্তিগত সহযোগী ভোলা যাদব, যিনি 2015 সালে বাহাদুরপুর আসনটিও জিতেছিলেন৷ কিন্তু, পাঁচ বছর পর মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের জেডি(ইউ)-এর কাছে নির্বাচনে হেরে যান৷ তিনি এই আসনটি আবার কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করবেন। প্রাক্তন স্পিকার অবধ বিহারী চৌধুরীকে তাঁর বর্তমান বিধানসভা আসন ধরে রাখার লড়াইতে নামতে হবে। গত বছরের লোকসভা নির্বাচনে সিওয়ান থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সময় তিনি জেডি(ইউ)-এর একজন নবীন প্রার্থীর কাছে পরাজিত হন।
কংগ্রেস নেতা পাপ্পু যাদব বলেছেন, রাষ্ট্রীয় জনতা দল (RJD) জোটের নীতি মেনে চলছে না ৷ তাই কংগ্রেসের জোট ভেঙে ফেলা উচিত। রবিবার রাতে কংগ্রেস তাদের চতুর্থ তালিকা প্রকাশ করেছে, যাতে ছয়জন প্রার্থীর নাম রয়েছে। কংগ্রেস এখনও পর্যন্ত 60 জন প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেছে।
এদিকে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আগামী 24 অক্টোবর বিহার সফরে আসছেন। তিনি জননায়ক করপুরী ঠাকুরের গ্রামে শ্রদ্ধা জানাতে যাবেন। এরপর তিনি সমস্তিপুর এবং বেগুসরাইয়ে প্রচার এবং নির্বাচনী সমাবেশ করবেন।