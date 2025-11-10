বিহারে শেষ দফার ভোটে পাঁচশোরও বেশি প্রার্থী কোটিপতি, তেজস্বীদের চাপ বাড়াচ্ছেন ওয়েইসি !

বিহারে শেষ দফার ভোটে পাঁচশোরও বেশি প্রার্থী কোটিপতি, তেজস্বীদের চাপ বাড়াচ্ছেন ওয়েইসি !
বেশ কয়েকটি আসনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবেন সংখ্যালঘু প্রার্থীরা ৷ গত নির্বাচনের ফল ধরে রাখতে মরিয়া এনডিএ ৷
Published : November 10, 2025 at 9:05 PM IST
পটনা, 10 নভেম্বর: আগামী পাঁচ বছর পাটলিপুত্রের মসনদ কার দখলে থাকবে তা ঠিক হয়ে যাবে মঙ্গলবার ৷ জানা যাবে আগামী শুক্রবার ৷ বিহার বিধানসভা নির্বাচনের দ্বিতীয় তথা শেষ দফার ভোটগ্রহণ শুরু হবে সকাল সাতটা থেকে ৷ শেষ হবে সন্ধ্য়া 6টা নাগাদ ৷ 243টি কেন্দ্রর মধ্যে 121টি আসনে ভোট হয়েছে বৃহস্পতিবার ৷ বাকি 122টি কেন্দ্রের ভোট এদিন ৷
রাজ্যের একাধিক মন্ত্রীর ভাগ্য় নির্ধারিত হবে ৷ কয়েকটি আসনে সংখ্যালঘু ভোটাররা কাকে ভোট দেবেন তার উপরই ফলাফল নির্ভর করবে ৷ গতবার এই 122টির মধ্যে বেশিরভাগ কেন্দ্রে ভালো ফল করেছিল এনডিএ ৷ এবার কী হবে সেদিক নজর থাকবে রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের ৷ পাশাপাশি নজর থাকবে আসাদউদ্দিন ওয়েইসির দল এআইএমআইএমের দিকেও ৷
এদিন 20টি জেলার 122টি কেন্দ্রে হবে ভোট ৷ তার মধ্যে 101টি সাধারণ কেন্দ্রের পাশাপাশি 19টি এসসি ও 2টি এসটি কেন্দ্র আছে ৷ মোট প্রার্থীর সংখ্যা 1302 জন ৷ তার মধ্যে একজন তৃতীয় লিঙ্গের ৷ চানিপুর, গয়া ও সাসারাম কেন্দ্রে 22 জন করে প্রার্থী আছেন ৷ এত প্রার্থী অন্য কোনও আসনে নেই ৷ কয়েকটি কেন্দ্রে 5 জন করে প্রার্থী লড়াই করছেন ৷ এত কম সংখ্যক প্রার্থীও অন্য কোনও আসনে নেই ৷ আরজেডি থেকে লড়ছেন 71 জন ৷ জেডিইউ থেকে লড়ছেন 44 জন নেতা ৷ এই দফায় বিজেপির প্রার্থী 53 জন ৷ কংগ্রেসের প্রার্থীর সংখ্যা 37 জন ৷ সমস্ত দল ও জোট মিলিয়ে মুসলিম প্রার্থীর সংখ্যা 201 জন ৷
মোট প্রার্থীর মধ্যে 562 বা 43 শতাংশই কোটিপতি প্রার্থী ৷ এবার জেডিইউ লড়ছে 44টি আসনে তার মধ্যে 91 শতাংশ আসনের প্রার্থীই কোটিপতি ৷ বিজেপির 53 জনের মধ্যে 44 জন (83 শতাংশ) কোটিপতি ৷ আরজেডির 71 জনের মধ্যে 59 জন (83 শতাংশ) ৷ কংগ্রেসের 37টি আসনের মধ্যে 31 জন বা 84 শতাংশ প্রার্থীর সম্পত্তির পরিমাণ কোটি টাকার বেশি ৷ প্রশান্ত কিশোরের দল জনসুরজ পার্টির 120 জন প্রার্থীর মধ্যে 86 জন বা 72 শতাংশ প্রার্থী কোটিপতি ৷ বিকাশশীল ইনসান পার্টির বা ভিআইপি- 7 প্রার্থীর মধ্যে 6 জনই কোটিপতি ৷ চিরাগের দলের 15 জন প্রার্থীই কোটিপতি ৷ অন্যদিকে, 1302 জনের প্রার্থীর মধ্যে 415 জনের বিরুদ্ধে অপরাধ মূলক মামলা আছে ৷ তার মধ্যে 19 জনের বিরুদ্ধে আছে খুনের মামলা ৷ নারীদের বিরুদ্ধে অপরাধ সংগঠিত করার ক্ষেত্রে অভিযুক্ত হয়েছেন 52 জন ৷
কী করবে আসাদউদ্দিন ওয়েইসির দল ?
বিহারে দ্বিতীয় তথা শেষ দফার নির্বাচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে আসাদউদ্দিন ওয়েইসির দল এআইএমআইএম ৷ 18টি কেন্দ্রে তারা প্রার্থী দিয়েছে ৷ এই প্রার্থীরা কেমন ফল করেন তা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে চলেছে ৷ গত বিধানসভা নির্বাচনের ওয়েইসির দল ভোট কাটায় বেশ কয়েকটি কেন্দ্রে পরাজিত হয় বিরোধীরা ৷ এবার কী হয় সেটাই এখন দেখার ৷ এমনিতেই এবারের নির্বাচনের শুরু থেকেই আবার 'এম ওয়াই' ফ্যাক্টারের উপর বাড়তি জোর দিয়েছেন তেজস্বী থেকে শুরু করে বিরোধী নেতারা ৷ এখানে 'এম' মানে মুসলমান এবং 'ওয়াই' মানে যাদব ৷ যাদবরা সংখ্যায় বেশি এমন প্রায় সমস্ত কেন্দ্রে ভোট হয়ে গিয়েছে বৃহস্পতিবার ৷ এবার সংখ্যালঘুদের দিকে তাকিয়ে তেজস্বীরা ৷
নজরকাড়া কেন্দ্র
পূর্ণিয়া
বেতিয়া
আরারিয়া
কিষাণগঞ্জ
ঝাঁঝরপুর
ঔরঙ্গাবাদ
জেহানাবাদ
নওয়াদা
সুপল
ইমামগঞ্জ
জামুই
ভাগলপুর
ভবুয়া
গোপালপুর
কারাকাত
অমরপুর
প্রথম 10 কোটিপতি প্রার্থী
- বিকাশশীল ইনসান পার্টির রঞ্জন কুশল প্রতাপের সম্পদের পরিমাণ 368 কোটি টাকা ৷ তাঁর বার্ষিক রোজগার 10 কোটি ৷ এ ব্যাপারেও তিনি সবার আগে ৷
- আরএলজেপির প্রার্থী নীতীশ কুমার 250 কোটি টাকার মালিক ৷
- জেডিইউ প্রার্থী মনোরম দেবীর সম্পত্তির পরিমাণ 75 কোটি ৷
- আরজেডি-র দীপক যাদবের সম্পদের পরিমাণ 70 কোটি ৷
- নবনির্মিত জনসুরাজ পার্টির নীরাজ সিং 58 কোটি ৷
- রাষ্ট্রীয় লোক মোর্চার মাধওয়া আনন্দ 55 কোটির মালিক ৷
- কংগ্রেসের অজিত শর্মার মোট সম্পত্তির পরিমাণ 55 কোটি ৷
- জনসুরাজ পার্টির কুশল কুমার সিং 49 কোটির মালিক ৷
- লোক জনশক্তি পার্টির উদয় কুমার সিংয়ের কাছে আছে 48 কোটি টাকা ৷
- জনসুরাজ পার্টির জীতেন্দ্র কুমার আর্য 45 কোটির মালিক ৷
অপরাধ মূলক মামলায় জড়িত প্রার্থী
- মণিশ কাশ্যপ (জেএসপি) 22টি মামলা
- সঞ্জীৎকুমার বাদল গুপ্ত (নির্দল) 14টি মামলা
- দেওয়া গুপ্ত (আরজেডি) 40টি মামলা
- নাজ আহমেদ খান (জেএসপি) 35টি মামলা
- শেন আলি খান (এআইএমআইএম) 26টি মামলা
- রামপ্রবেশ সিং (নির্দল) 25টি মামলা
- মহম্মদ শাকির রাজা (নির্দল) 25টি মামলা
- মেহেবুব আলম (সিপিআইএমএল) 22টি়
প্রার্থীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা
অশিক্ষিত প্রার্থীর সংখ্যা 9 জন ৷
দশম পাশ করেছেন এমন প্রার্থীর সংখ্যা 154 জন ৷
দ্বাদশ পাশ প্রার্থী 291 জন ৷
297 জন প্রার্থী স্নাতক পাশ করেছেন ৷
স্নাতকোত্তর পর্যন্ত পড়াশুনো করেছেন 180 জন ৷
পিএইচডি প্রার্থীর সংখ্যা 37 জন
হেভিওয়েট প্রার্থী
ওয়াশি আহমেদ, অনিল কুমার সিং, রোহিত কুমার সিকারিয়া আবিদুর রহমান, শাগুফতা আজিম, এমডি কামরুল হোদা, সুইটি সিং,
নীতিশ মিশ্র, রাম নারায়ণ যাদব, ঔরঙ্গাবাদ, আনন্দ শঙ্কর সিং, রাহুল কুমার, চন্দেশ্বর প্রসাদ, বিভা দেবী, কৌশল যাদব, বীজেন্দ্র প্রসাদ যাদব, মিন্নাতুল্লা রহমানি, দীপা কুমারী, ঋতুপ্রিয়া চৌধুরী, জামুই, শ্রেয়সী সিং, মহম্মাদ শামসাদ আলম, অজিত শর্মা, রোহিত পাণ্ডে, বীরেন্দ্র কুমার সিং, শৈলেশ কুমার, নরেন্দ্র কুমার নীরজ ওরফে গোপাল মন্ডল, জ্যোতি সিং, জয়ন্ত রাজ ৷