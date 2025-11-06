বিহারে প্রথম দফার ভোটে বিক্ষিপ্ত অশান্তি, ভাঙল উপ-মুখ্যমন্ত্রীর গাড়ির কাচ
প্রথম দফায় পড়ল 60 শতাংশেরও বেশি ভোট ৷ সকালের দিকে ভোটদানের পরিমাণ ছিল কম ৷ বেলা বাড়তেই বিভিন্ন বুথের বাইরে লম্বা লাইন চোখে পড়ে ৷
Published : November 6, 2025 at 8:53 PM IST
পটনা, 6 নভেম্বর: এসআইআর পরবর্তী বিহারে নির্বাচন ৷ দু-একটি বিক্ষিপ্ত ঘটনা ছাড়া নির্বিঘ্নেই সম্পন্ন হল বিহার বিধানসভার 121টি আসনের ভোটগ্রহণ ৷ নির্বাচন কমিশনের দেওয়া হিসেব অনুযায়ী বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত ভোট পড়ে 60.13 শতাংশ ৷ পরে সেই পরিমাণ বেড়ে হয় 64.46 শতাংশ ৷ এদিন মোট 1314 জন প্রার্থীর ভাগ্য নির্ধারিত হল ৷ তার মধ্যে রয়েছেন 16 জন মন্ত্রীও ৷
সকাল থেকে সেভাবে কোনও গোলমালের খবর পাওয়া যায়নি ৷ মোটের উপর শান্তিতে এবং উৎসবের মেজাজেই ভোটগ্রহণ চলছিল ৷ গোলমাল বাঁধে বেলা বাড়তে ৷ বিহার বিজেপির অন্যতম মুখ তথা উপ-মুখ্যমন্ত্রী বিজয় কুমার সিনহার গাড়িতে হামলা হয় ৷ তাঁর বিধানসভা কেন্দ্র লক্ষ্মীসরাইয়ের খিররি গ্রামে প্রবেশের মুখে আরজেডি'র কর্মীরা পাথর ছোড়েন বলে অভিযোগ ৷
#WATCH | #BiharElection2025 | RJD supporters surrounded Deputy CM and BJP candidate from Lakhisarai constituency, Vijay Kumar Sinha's car, hurled slippers, pelted stones and cow dung and chanted " murdabad", as he visited khoriari village in his constituency. the deputy cm spoke… pic.twitter.com/jkKl98Hkyz— ANI (@ANI) November 6, 2025
পরে পুলিশ সুপারকে নিয়ে গ্রামে ঢোকেন উপ-মুখ্যমন্ত্রী ৷ হামলাকারীদের প্রতি তাঁর বার্তা, আর মাত্র কয়েকদিনের অপেক্ষা তারপর বিহারে আবারও এনডিএ-র সরকার তৈরি হবে ৷ তখন এই হামলাকারীদের উপর বুলডোজার চালানো হবে ৷ এর আগে সকালে কয়েকটি কেন্দ্রে বিদ্যুৎসংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় বলে অভিযোগ তোলে আরজেডি ৷ তাঁদের দাবি, ইচ্ছাকৃতভাবে বিরোধীদের রাজনেৈতিকভাবে চাপে ফেলতেই এমনটা করা হয়েছিল ৷ তবে সেই অভিযোগ অস্বীকার করেছে নির্বাচন কমিশন ৷
এবারের নির্বাচনে বেশ কয়েকজন হেভিওয়েট প্রার্থী ছিলেন ৷ তালিকায় তেজস্বী যাদব থেকে শুরু করে সম্রাট চৌধুরি এবং মৈথিলি ঠাকুরের মতো নাম ৷ সকাল সকাল পরিবার নিয়ে ভোট দেন রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী লালুপ্রসাদ যাদব ৷ পটনার একটি ভোটকেন্দ্রে ভোট দেওয়ার পর তিনি জানান, বিহারে এবার পরিবর্তন আসবেই। এরপর লালু ও তাঁর পরিবার বুথ ছেড়ে চলে যান । আরজেডি নেত্রী এবং প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী রাবড়ি দেবী ভোট দেওয়ার পর বলেন, "আমি সকল ভোটারদের কাছে আবেদন করছি, তাঁরা যেন নিজেদের ভোট দেন ।"
बिहार में लोकतंत्र के महापर्व में जन-जन का अद्भुत उत्साह बता रहा है कि विधानसभा चुनावों में एनडीए को अभूतपूर्व बहुमत मिलने जा रहा है। ऊर्जा से भरे इसी माहौल के बीच करीब 11.30 बजे अररिया के फारबिसगंज और दोपहर लगभग 1.30 बजे भागलपुर की जनसभाओं में अपने परिवारजनों का आशीर्वाद प्राप्त…— Narendra Modi (@narendramodi) November 6, 2025
আর সকালেই গণতন্ত্রের উৎসবের সুর বেঁধে দেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ এক্স হ্যান্ডেলে করা পোস্টে বিহারবাসীকে ভোটদানে উৎসাহিত করেন প্রধানমন্ত্রী ৷ তিনি লেখেন, "আজ বিহারে গণতন্ত্র উদযাপনের প্রথম পর্ব । বিধানসভা নির্বাচনের এই পর্বে সকল ভোটারকে আমি উৎসাহের সঙ্গে তাঁদের ভোট দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি । এই উপলক্ষে রাজ্যের আমার সমস্ত তরুণ বন্ধুদের, যারা প্রথমবারের মতো ভোট দিচ্ছেন, তাদের বিশেষ অভিনন্দন । মনে রাখবেন - আগে ভোট দিন, তারপর জলখাবার খাবেন ৷"
তবে ভোট ঘিরে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি, এমনটা নয় ৷ সকালে ভোট কেন্দ্রে এসে ভোট দেওয়া হয়নি দুই মহিলার ৷ পটনার ভেটিনারি কলেজ গ্রাউন্ডের পোলিং বুথে ভোট দিতে এসেছিলেন শ্রেয়া শর্মা ও অন্নপূর্ণা শর্মা ৷ ভোটার স্লিপ নিয়ে তৈরি হওয়া জটিলতার জেরে তাঁদের ভোট দিতে দেননি সংশ্লিষ্ট কর্মী ও আধিকারিকরা ৷ তবে ওই দুই মহিলার দাবি, বিএলও তাঁদের ভোটের স্লিপ দেননি ৷ আর তার জন্যই তাঁদের ভোট না-দিয়েই ফিরে যেতে হয় ৷ পরে পটনা জেলা প্রশাসনের তরফে এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করে জানিয়ে দেওয়া হয়, ভোটার ইনফরমেশন সিল্প ছাড়াই ভোট দেওয়া যাবে ৷
আন্ডার পাসের দাবিতে ভোট বয়কট
রাজ্যের ভোটের উৎসবে সামিল হল না নালন্দা জেলার ছোট্ট গ্রাম ধিরি ৷ গ্রামের একজন বাসিন্দাও ভোট দিতে গেলেন না ৷ উড়ালপুলের তলায় আন্ডারপাস চেয়ে দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন চালাচ্ছেন স্থানীয়রা ৷ প্রশাসনের তরফে প্রতিশ্রুতি মিললেও শেষমেশ কাজের কাজ হয়নি ৷ আর তাই গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ থেকে সরে দাঁড়ালেন গ্রামের বাসিন্দারা ৷
এদিকে, নির্বাচনের আয়োজন সুষ্ঠুভাবে করা নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের পুলিশের সঙ্গে সমন্বয় বৈঠক করলেন বিহার পুলিশের কর্তারা ৷ বুধবার রাতে হরিশ্চন্দ্রপুর থানায় দুই রাজ্যের পুলিশকর্তাদের মধ্যে এই সমণ্বয় বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয় ৷ দুই রাজ্যের সীমান্ত এলাকায় নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় বৈঠকে উঠে এসেছে বলে জানা গিয়েছে ৷ এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন চাঁচলের এসডিপিও সোমনাথ সাহা, চাঁচল থানার আইসি পূর্ণেন্দু কুণ্ডু, হরিশ্চন্দ্রপুর থানার আইসি মনোজিৎ সরকার সহ অন্য পুলিশ আধিকারিকরা ৷ ছিলেন বিহারের বারসই জেলার ডিএসপি অমিত কুমার-সহ অন্য কয়েকজন পুলিশ আধিকারিক ৷