ইউনিফর্ম পরে রিল পোস্ট করলেই কড়া শাস্তি পুলিশ কর্মীদের, গয়না নিয়ে বিধিনিষেধ

ইউনিফর্ম পরে রিল পোস্ট করলেই কড়া শাস্তি পুলিশ কর্মীদের, গয়না নিয়ে বিধিনিষেধ

প্রায় 50 জন পুলিশ আধিকারিককে ইউনিফর্ম পরিহিত অবস্থায় রিল পোস্ট করার জন্য় সাসপেন্ড করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন ডিজি ৷

রিল তৈরি করে সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করলেই কড়া শাস্তি পেতে হবে পুলিশ কর্মীদের (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 24, 2026 at 10:39 PM IST

পটনা, 24 এপ্রিল: ইউনিফর্ম পরে রিল তৈরি করে সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করলেই কড়া শাস্তি পেতে হবে পুলিশ কর্মীদের ৷ পোস্ট করা যাবে না সেলফিও ৷ ভারী গয়না পরতে পারবেন না মহিলা পুলিশ কর্মীরা ৷ সচতন থাকতে হবে প্রসাধান ব্যবহারে ৷ ডিউটির সময় কপালের রাখা যাবে না চন্দনের টিকা ৷ বিহারের পুলিশ কর্মীদের জন্য এমনই একাধিক নির্দেশিকা জারি হল ৷

এখনও পর্যন্ত প্রায় 50 জন পুলিশ আধিকারিককে ইউনিফর্ম পরিহিত অবস্থায় রিল পোস্ট করার জন্য় সাসপেন্ড করা হয়েছে বলেও জানালেন বিহার পুলিশের ডিজি বিনয় কুমার ৷ তাঁর তরফে জারি হওয়া নির্দেশিকা ইতিমধ্যেই রাজ্য পুলিশের আধিকারিক থেকে শুরু করে বাকিদের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে ৷

কপালে চন্দনের বা অন্য তিলক থাকা সংশ্লিষ্ট পুলিশ কর্মীর ধর্মের পরিচায়ক হয়ে উঠতে পারে ৷ কিন্তু পুলিশ আধিকারিকদের কাজ কোনও একটি ধর্মের জন্য নয় ৷ আর তাই সম্প্রীতির বার্তা দিতেই কপালে তিলকের ব্যবহার থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷ মহিলা পুলিশ কর্মীদের জন্যও বেশ কয়েকটি নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে ৷ ভারী গয়না পরতে পারবেন না তাঁরা ৷ পাশাপাশি ডিউটির সময় প্রসাধনের পরিমিত ব্যবহার করার কথাও বলা হয়েছে ৷ গয়না সংক্রান্ত নিয়ম পুলিশ কর্মীদেরও মেনে চলতে হবে ৷

পুলিশের শীর্ষকর্তারা দেখেছেন, অনেক পুলিশ কর্মী ইউনিফর্ম পরলেও টুপি পরতে চান না ৷ এই ব্যবস্থা পরিবর্তনের স্পষ্ট নির্দেশ আছে নির্দেশিকায় ৷ যাঁরা টুপি না পরে রাস্তায় ডিউটি করছিলেন তাঁদের অনেককে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে ৷ বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে, টুপিটি ইউনিফর্মেরই একটি অংশ ৷ আর সেটি পরা বাধ্যতামূলক ৷

ইটিভি ভারতকে ডিজিপি বলেন, "সোশাল মিডিয়ার ব্যবহাপর নিয়ে স্পষ্ট নির্দেশিকা জারি করে দেওয়া হয়েছে ৷ পুলিশের কর্মী থেকে শুরু করে আধিকারিকদের স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছে ইউনিফর্ম পরে কোনও ছবি থেকে শুরু করে ভিডিয়ো পোস্ট করা যাবে না ৷ কোনও পণ্যের প্রচারও করা যাবে না ৷ কেউ এই ধরনের আচরণ করলে ধরে নেওয়া হবে তিনিন পুলিশের শৃঙ্খলাভঙ্গ করেছেন এবং তার জন্য যে শাস্তির বিধান আছে তা কার্যকর হবে ৷" বিহার পুলিশের প্রতিটি বিভাগ এবং ইউনিটের কাছে খবর পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে ৷ নিয়মের পালন ঠিকমতো হচ্ছে কিনা সেটার দিকেও নজর রাখছেন পুলিশ কর্তারা ৷"

