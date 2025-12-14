ETV Bharat / bharat

নাড্ডার বদলে নবীন, কার্যনির্বাহী সভাপতি বেছে নিল বিজেপি

সদ্য বিহার বিধানসভা নির্বাচনে দারুণ ফল করেছে বিজেপি ৷ এবার সেই বিহারের নেতাকেই দলের শীর্ষ পদে বসাল গেরুয়া শিবির ৷

BJP
কার্যনির্বাহী সভাপতি বেছে নিল বিজেপি (ছবি : নীতীন নবীনের ফেসবুক থেকে নেওয়া ছবি)
author img

By PTI

Published : December 14, 2025 at 6:24 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

নয়াদিল্লি, 14 ডিসেম্ব: বিজেপির কার্যনির্বাহী সভাপতি হলেন বিহারের মন্ত্রী নীতীন নবীন ৷ 2024 সালের লোকসভা নির্বাচনের কয়েকদিন পর বিজেপি সভাপতি হিসেবে মেয়াদ শেষ হয়ে যায় দেশের স্বাস্থ্যমন্ত্রী জেপি নাড্ডার ৷ এই দীর্ঘ সময় ধরে তিনিই সভাপতির দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন ৷ এবার নীতীশ কুমার সরকারের মন্ত্রী নীতীন নবীনকে কার্যনির্বাহী সভাপতির দায়িত্ব দেওয়া হল ৷ মাত্র 45 বছর বয়সে এই অতি-গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে আনা হল তাঁকে ৷ দলের নতুন অধিনায়ককে স্বাগত জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷

এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করায় অভিনন্দন-বার্তায় প্রধানমন্ত্রী মোদি লেখেন, "দলীয় কর্মী হিসেবে অক্লান্ত পরিশ্রম করে নিজের জন্য একটি স্বতন্ত্র জায়গা তৈরি করেছেন নবীন ৷ বয়স কম হলেও তাঁর সংগঠন পরিচালনার বিস্তর অভিজ্ঞতা আছে ৷ বিহারের বিধায়ক এবং মন্ত্রী হিসেবে তাঁর একাধিক কাজ সমাজকে নানাভাবে প্রভাবিত করেছে ৷ নম্র স্বভাবের এই নেতার সঙ্গে দলের সর্বস্তরের কর্মীদের নিবিড় যোগাযোগ ৷ আমি আশা করি তিনি যথাযথভাবে নিজের দায়িত্ব পালন করতে পারবেন ৷ কার্যনির্বাহী সম্পাদক হওয়ার জন্য তাঁকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই ৷ "

বিজেপির সংসদীয় দলের একটি বৈঠকে নয়া কার্যনির্বাহী সভাপতির নাম ঠিক হয় ৷ দলের জাতীয় সম্পাদক অরুণ সিং একটি নির্দেশিকা জারি করে বিষয়টি জানিয়ছেন ৷ তাতে তিনি লিখেছেন, "বিজেপির সংসদীয় দল নীতীন নবীনকে দলের কার্যনির্বাহ সভাপতি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ৷ এই মুহূর্ত থেকেই তিনি দায়িত্ব নেবেন ৷" বিজেপির ইতিহাসের অন্যতম তরুণ সভাপতি হিসেবে নবীন এর আগে পটনা পূর্ত দফতরের মন্ত্রী ছিলেন ৷ পটনার বাঁকিপুর আসনের এই বিধায়ক বিহারে কায়স্থদের অন্যতম প্রধান নেতা ৷

তিন বছরে জন্য সভাপতি নির্বাচন করে বিজেপি ৷ পরপর দু'বার মানে সবমিলিয়ে সর্বোচ্চ 6 বছর পদে থাকা যায় ৷ 2024 সালের জুন মাসে সভাপতি হিসেবে মেয়াদ শেষ হয় নাড্ডার ৷ তখন থেকেই এই পদে কাকে আনা হবে তা নিয়ে চর্চা চলছে রাজনৈতিক মহলে ৷ বেশ কয়েকজন নেতার নামও উঠে এসেছে বিভিন্ন সময় ৷ রাজনৈতিক মহলের একাংশ মনে করেছিল, আপাতত দক্ষিণ ভারতে নিজেদের সংগঠন শক্তিশালী করতে চায় বিজেপি ৷ সেদিক থেকে দক্ষিণ ভারতের কোনও নেতা বা নেত্রীকে দায়িত্ব দেওয়া হতে পারে ৷

গত ফেব্রুয়ারি মাসে 27 বছর বাদে দিল্লি দখল করে রেখা গুপ্তাকে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে বেছে নেওয়া হয় ৷ এরপর প্রথম কোনও একজন মহিলা সভাপতিকে বিজেপির সর্বোচ্চ পদে নিয়ে আসা হতে পারে বলে চর্চাশুরু হয় ৷ এমন কথাও শোনা গিয়েছিল, সভাপতি নির্বাচনের ব্যাপারে আরএসএসের সঙ্গে বিজেপির শীর্ষনেতারা একমত হতে পারছেন না বলেই এতটা সময় লাগছে ৷ 2025 সালে একশো বছরে পা দেওয়া আরএসএসের বিজয়া দশমীর একটি অনুষ্ঠানে এ সংক্রান্ত এক প্রশ্নের জবাবে আরএসএস প্রধান জানিয়েদেন তাঁরা বাছাই করলে নতুন সভাপতির নাম জানতে এতদিন অপেক্ষা করতে হত না ৷ শেষমেশ সম্প্রতি দারুণ ফল করা বিহার থেকে কার্যনির্বাহী সভাপতি বেছে নিল বিজেপি ৷

TAGGED:

BJPS NATIONAL WORKING PRESIDENT
NITIN NABIN
নাড্ডার বদলে নবীন
NEW BJP CHIEF

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.