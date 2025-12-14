নাড্ডার বদলে নবীন, কার্যনির্বাহী সভাপতি বেছে নিল বিজেপি
সদ্য বিহার বিধানসভা নির্বাচনে দারুণ ফল করেছে বিজেপি ৷ এবার সেই বিহারের নেতাকেই দলের শীর্ষ পদে বসাল গেরুয়া শিবির ৷
নয়াদিল্লি, 14 ডিসেম্ব: বিজেপির কার্যনির্বাহী সভাপতি হলেন বিহারের মন্ত্রী নীতীন নবীন ৷ 2024 সালের লোকসভা নির্বাচনের কয়েকদিন পর বিজেপি সভাপতি হিসেবে মেয়াদ শেষ হয়ে যায় দেশের স্বাস্থ্যমন্ত্রী জেপি নাড্ডার ৷ এই দীর্ঘ সময় ধরে তিনিই সভাপতির দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন ৷ এবার নীতীশ কুমার সরকারের মন্ত্রী নীতীন নবীনকে কার্যনির্বাহী সভাপতির দায়িত্ব দেওয়া হল ৷ মাত্র 45 বছর বয়সে এই অতি-গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে আনা হল তাঁকে ৷ দলের নতুন অধিনায়ককে স্বাগত জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷
Shri Nitin Nabin Ji has distinguished himself as a hardworking Karyakarta. He is a young and industrious leader with rich organisational experience and has an impressive record as MLA as well as Minister in Bihar for multiple terms. He has diligently worked to fulfil people’s…— Narendra Modi (@narendramodi) December 14, 2025
এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করায় অভিনন্দন-বার্তায় প্রধানমন্ত্রী মোদি লেখেন, "দলীয় কর্মী হিসেবে অক্লান্ত পরিশ্রম করে নিজের জন্য একটি স্বতন্ত্র জায়গা তৈরি করেছেন নবীন ৷ বয়স কম হলেও তাঁর সংগঠন পরিচালনার বিস্তর অভিজ্ঞতা আছে ৷ বিহারের বিধায়ক এবং মন্ত্রী হিসেবে তাঁর একাধিক কাজ সমাজকে নানাভাবে প্রভাবিত করেছে ৷ নম্র স্বভাবের এই নেতার সঙ্গে দলের সর্বস্তরের কর্মীদের নিবিড় যোগাযোগ ৷ আমি আশা করি তিনি যথাযথভাবে নিজের দায়িত্ব পালন করতে পারবেন ৷ কার্যনির্বাহী সম্পাদক হওয়ার জন্য তাঁকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই ৷ "
বিজেপির সংসদীয় দলের একটি বৈঠকে নয়া কার্যনির্বাহী সভাপতির নাম ঠিক হয় ৷ দলের জাতীয় সম্পাদক অরুণ সিং একটি নির্দেশিকা জারি করে বিষয়টি জানিয়ছেন ৷ তাতে তিনি লিখেছেন, "বিজেপির সংসদীয় দল নীতীন নবীনকে দলের কার্যনির্বাহ সভাপতি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ৷ এই মুহূর্ত থেকেই তিনি দায়িত্ব নেবেন ৷" বিজেপির ইতিহাসের অন্যতম তরুণ সভাপতি হিসেবে নবীন এর আগে পটনা পূর্ত দফতরের মন্ত্রী ছিলেন ৷ পটনার বাঁকিপুর আসনের এই বিধায়ক বিহারে কায়স্থদের অন্যতম প্রধান নেতা ৷
তিন বছরে জন্য সভাপতি নির্বাচন করে বিজেপি ৷ পরপর দু'বার মানে সবমিলিয়ে সর্বোচ্চ 6 বছর পদে থাকা যায় ৷ 2024 সালের জুন মাসে সভাপতি হিসেবে মেয়াদ শেষ হয় নাড্ডার ৷ তখন থেকেই এই পদে কাকে আনা হবে তা নিয়ে চর্চা চলছে রাজনৈতিক মহলে ৷ বেশ কয়েকজন নেতার নামও উঠে এসেছে বিভিন্ন সময় ৷ রাজনৈতিক মহলের একাংশ মনে করেছিল, আপাতত দক্ষিণ ভারতে নিজেদের সংগঠন শক্তিশালী করতে চায় বিজেপি ৷ সেদিক থেকে দক্ষিণ ভারতের কোনও নেতা বা নেত্রীকে দায়িত্ব দেওয়া হতে পারে ৷
গত ফেব্রুয়ারি মাসে 27 বছর বাদে দিল্লি দখল করে রেখা গুপ্তাকে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে বেছে নেওয়া হয় ৷ এরপর প্রথম কোনও একজন মহিলা সভাপতিকে বিজেপির সর্বোচ্চ পদে নিয়ে আসা হতে পারে বলে চর্চাশুরু হয় ৷ এমন কথাও শোনা গিয়েছিল, সভাপতি নির্বাচনের ব্যাপারে আরএসএসের সঙ্গে বিজেপির শীর্ষনেতারা একমত হতে পারছেন না বলেই এতটা সময় লাগছে ৷ 2025 সালে একশো বছরে পা দেওয়া আরএসএসের বিজয়া দশমীর একটি অনুষ্ঠানে এ সংক্রান্ত এক প্রশ্নের জবাবে আরএসএস প্রধান জানিয়েদেন তাঁরা বাছাই করলে নতুন সভাপতির নাম জানতে এতদিন অপেক্ষা করতে হত না ৷ শেষমেশ সম্প্রতি দারুণ ফল করা বিহার থেকে কার্যনির্বাহী সভাপতি বেছে নিল বিজেপি ৷