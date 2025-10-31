ETV Bharat / bharat

'বিহারবাসীকে যেন রাজ্যের বাইরে যেতে না হয়', উন্নয়ন প্রসঙ্গে তেজস্বী

বিহারে বিধানসভা নির্বাচনের আর এক সপ্তাহও বাকি নেই ৷ সব রাজনৈতিক দলেরই শেষ মুহূর্তের প্রচার তুঙ্গে ৷ এরই ফাঁকে ইটিভি ভারতকে সাক্ষাৎকার দিলেন তেজস্বী ৷

Tejashwi Yadav
মহাগঠবন্ধনের মুখ্যমন্ত্রী মুখ তেজস্বী যাদব (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 31, 2025 at 4:49 PM IST

3 Min Read
পটনা, 31 অক্টোবর: লেখাপড়া থেকে শুরু করে চিকিৎসা, রোজগারের জন্য বিহারবাসীকে যেন আর অন্য কোনও রাজ্যে যেতে না হয় ৷ সব বন্দোবস্ত থাকবে রাজ্যে ৷ ইটিভি ভারতকে দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে জানালেন মহাগঠবন্ধনের মুখ্যমন্ত্রী মুখ তেজস্বী যাদব ৷

ইতিমধ্যে তিনি বিহারের প্রতিটি পরিবারের একজন সদস্যকে সরকারি চাকরির প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ৷ এছাড়া সরকারের বিভিন্ন বিভাগের চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের সরকারে স্থায়ী চাকরি দেওয়ার কথা জানিয়েছেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা তেজস্বী যাদব ৷ এনিয়ে শাসক জোট এনডিএ-এর কড়া তোপের মুখে পড়েছেন তিনি ৷ তাঁর বাবা লালু প্রসাদ যাদব মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন বিহারের আইন-শৃঙ্খলার চরম অবনতি হয়েছিল বলে অভিযোগ করে বিরোধীরা ৷ সেই সময়ের জঙ্গল রাজের কথা বারবার মনে করিয়ে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি থেকে শুরু করে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ ৷

মহাগঠবন্ধনের মুখ্যমন্ত্রী মুখ তেজস্বী যাদব (ইটিভি ভারত)

এসব সত্ত্বেও লালু-পুত্র আত্মবিশ্বাসী, এবারের বিধানসভা ভোটে মহাগঠবন্ধনই জয়ী হবে এবং সরকার গড়বে ৷ আগামী 6 ও 11 নভেম্বর 243টি আসনে ভোট হবে বিহারে ৷ ভোটগণনা 14 নভেম্বর ৷ রাষ্ট্রীয় জনতা দলের নেতা তেজস্বী এবার রাঘোপুর থেকে প্রার্থী হয়েছেন ৷

মহাগঠবন্ধন জোটের মুখ্যমন্ত্রী মুখ তেজস্বী যাদব বলেন, "এবার মহাগঠবন্ধন জিতবে ৷ রাজ্যের মানুষ অধৈর্য হয়ে উঠেছে ৷ তারা সরকারে বদল চাইছে ৷" তিনি আরও বলেন, "দেশের মধ্যে বিহারে বেকারত্ব ও দারিদ্রতা সবচেয়ে বেশি ৷ মাথা পিছু আয় সবচেয়ে কম ৷ শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থার মানও খুব খারাপ ৷ কারখানা নেই, শিল্প নেই ৷ মানুষ বাধ্য হয়ে রাজ্য ছেড়ে অন্যত্র পড়তে যাচ্ছে ৷ কাজের খোঁজে এবং চিকিৎসার কারণে অন্য রাজ্যে যেতে হচ্ছে ৷" বিহারে মাথা পিছু আয় মাত্র দেশের গড় আয়ের মাত্র 30 শতাংশ ৷

সরকারি তথ্য অনুযায়ী বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে কেরল, তামিলনাড়ু ও মহারাষ্ট্রের মতো রাজ্যগুলির তুলনায় বিহার অনেকটাই পিছিয়ে ৷

বিহারে বেকারত্ব একটি গুরুতর সমস্যা ৷ 2024-25 সালের অর্থনৈতিক সমীক্ষায় দেশের সার্বিক বেকারত্বের হার 3.4 শতাংশ ৷ যেখানে দেশের গড় বেকারত্বের হার 3.2 শতাংশ ৷ তার থেকে সামান্য উপরে রয়েছে বিহার ৷ যদিও শহরাঞ্চলে তরুণ প্রজন্মের (15-29 বছর বয়সি) বেকারত্বের হার 10.8 শতাংশ ৷ এর ফলে বিহারের অধিকাংশ মানুষ অন্য রাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিকের কাজ করতে চলে যান ৷ নীতি আয়োগ-এর রিপোর্ট অনুযায়ী 2024 সালে সার্বিক দারিদ্রতা 5 শতাংশেরও নীচে ৷ গ্রামাঞ্চলে দারিদ্রতার হার 4.86 শতাংশ ৷ শহরে 4.09 শতাংশ ৷

বিহার এখনও সারা দেশে অন্যতম গরিব রাজ্য ৷ তেজস্বীর প্রতিশ্রুতি, মহাগঠবন্ধন সরকার গড়লে আগামী 5 বছর পর্যন্ত উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলি থেকে আয় বৃদ্ধির উপর নজর দেওয়া হবে ৷

পিরিওডিক লেবার ফোর্স সার্ভে (পিএলএফএস) 2023-24 সালের রিপোর্ট অনুযায়ী 2025 সালের সারা দেশের সাক্ষরতার হার 77.7 শতাংশ ৷ দেশে সাক্ষরতার হারে সবচেয়ে উপরে মিজোরাম 98.2 শতাংশ ৷ চলতি বছরের মে মাসে এই রাজ্য সম্পূর্ণ সাক্ষরতার মর্যাদা পেয়েছে ৷ এরপর 95.3 শতাংশ সাক্ষরতার হার নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে কেরল ৷

