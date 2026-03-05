নীতীশ চললেন রাজ্যসভায়, প্রথমবার মগধের মসনদে বিজেপি

নীতীশ চললেন রাজ্যসভায়, প্রথমবার মগধের মসনদে বিজেপি
বিহারের রাজনীতিতে সূচনা হতে চলেছে এক নয়া অধ্যায়ের ৷ রাজ্যের 10বারের মুখ্যমন্ত্রী যাচ্ছেন রাজ্যসভায় ৷ জেডি(ইউ)-র বাঁচামরা যেন বিজেপির 'ইচ্ছাধীন' ৷
Published : March 5, 2026 at 5:51 PM IST
পটনা, 5 মার্চ: বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারে বিজেপি-জেডি(ইউ) জোটের মুখ্যমন্ত্রী মুখ ঘোষণা সুকৌশলে এড়িয়ে গিয়েছিল বিজেপি ৷ অলিখিত হলেও নীতীশ কুমারই যে সেই মুখ, তা প্রচারে তুলে ধরেছিল গেরুয়া শিবির ৷ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ ঘন ঘন প্রচারে এসে প্রবীণ জেডি(ইউ) নেতার নেতৃত্বে ফের সরকার গড়ার কথা বলেছিলেন ৷
বিরোধী আরজেডি, কংগ্রেস বারবার পাল্টা প্রচার করেছিল যে বিজেপি ক্ষমতায় এলে নীতীশ কুমারকে আর মুখ্যমন্ত্রী করবে না ৷ কিন্তু পাল্টা বিজেপি আরজেডি'র সময়ের জঙ্গল রাজের ভয়াবহ দিনগুলির কথা মনে করিয়ে দিয়েছিল বিহারের আমনজতাকে ৷
श्री @NitishKumar जी ने बिहार से राज्यसभा सदस्य का आज नामांकन भरा है।— Amit Shah (@AmitShah) March 5, 2026
बीते दो दशकों से बिहार की जनता के कल्याण के लिए आपकी प्रतिबद्धता और समर्पित नेतृत्व ने प्रदेश को जंगलराज से मुक्त कर विकास और सुशासन की दिशा में आगे बढ़ाया है। जनसेवा का आपका व्यापक अनुभव तथा नीति-निर्माण की… pic.twitter.com/3wfIfX521C
রাজ্যের সর্বাধিক বার মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার রেকর্ড রয়েছে নীতীশের ৷ তাঁর মুখ সামনে রেখে নির্বাচনে লড়ে বিজেপি-জেডি(ইউ) জোট ৷ গত 7 ও 11 নভেম্বর দু'দফায় বিধানসভা ভোট হয় ৷ 14 নভেম্বর ফলাফলে 89টি ভোট ঝুলিতে ভরে জেডি(ইউ)-র থেকে মাত্র 4টি ভোটে এগিয়ে ছিল বিজেপি ৷ তা সত্ত্বেও মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন নীতীশ কুমার ৷ উপ-মুখ্যমন্ত্রী হন বিজেপির সম্রাট চৌধুরী ৷
পটনার গান্ধি ময়দানে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান দেখে মনে হয়েছিল একা বিজেপিই সরকার গড়ছে ৷ স্বরাষ্ট্র দফতরের মতো একাধিক গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রক নিজের দখলে রেখেছে বিজেপি ৷ এই অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলির মুখ্যমন্ত্রী এবং অন্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা ৷
आज माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी के साथ पटना में शिष्टाचार मुलाकात की। pic.twitter.com/TX1otMm9N1— Nitish Kumar (@NitishKumar) March 5, 2026
বৃহস্পতিবার, রাজ্যসভা নির্বাচনে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে পাশে নিয়ে রাজ্যসভার প্রার্থী হিসাবে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন নীতীশ ৷ দেশের হিন্দিভাষী রাজ্যগুলির মধ্যে শুধু বিহারেই বিজেপির মুখ্যমন্ত্রী ছিল না ৷ এবার সেই রাস্তা পরিষ্কার হয়ে গেল ৷ বিরোধী শিবিরের আশঙ্কা সত্যি করে নীতীশকে মুখ্যমন্ত্রিত্ব থেকে সরিয়ে দিল ভারতীয় জনতা পার্টি ৷ অতএব, বিহারও হস্তগত করল বিজেপি ৷ এই সমীকরণ বিধানসভা ভোটের অনেক আগে থাকতে কষে নেওয়া হয়েছিল বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহলের একাংশ ৷
রাজ্যে পিছিয়ে পড়া শ্রেণিতে জনপ্রিয় নীতীশ কুমার ৷ দুর্নীতিমুক্ত নেতা হিসাবেও তাঁর খ্যাতি রয়েছে ৷ নীতীশের মুখ্যমন্ত্রিত্ব ছাড়া নিয়ে সরব হয়েছে বিরোধী আরজেডি ৷ রাজ্যের প্রাক্তন উপ-মুখ্যমন্ত্রী তথা বিরোধী দলনেতা লালু-পুত্র তেজস্বী যাদব এই ঘটনাকে জনাদেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা বলে উল্লেখ করেছেন ৷ তিনি মহারাষ্ট্র রাজনীতির সূত্র টেনে বলেন, "বিজেপি বিহারকে মহারাষ্ট্র করে ছাড়ল ৷ বিজেপি সবসময় দলিত ও ওবিসি'র বিরোধিতা করেছে ৷ এবার সমাজতান্ত্রিক শক্তিশালী ঘাঁটিতে নিজেদের এজেন্ডা বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করবে বিজেপি ৷ আমরা প্রথম থেকে বলে আসছি যে ভোট মিটে গেলে বিজেপি নীতীশ কুমারকে মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে থাকতে দেবে না ৷ আর ঠিক সেটাই হয়েছে ৷ এটা জনাদেশের বিরুদ্ধে এবং তার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার সামিল ৷"
উল্লেখ্য 1990 সালে মণ্ডল সম্প্রদায়ের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মাধ্যমে আরজেডি সুপ্রিমো লালুপ্রসাদ যাদবের মতোই উত্থান হয়েছিল জেডি(ইউ) প্রধান নীতীশ কুমারের ৷ বিহারে উচ্চবর্ণের আধিপত্যের অবসান ঘটিয়েছিলেন এই নেতারা ৷
এবার পিছিয়ে পড়া শ্রেণির জনপ্রিয় নীতীশ কুমারকে সরিয়ে দিয়ে তাঁর জায়গায় দুর্বল শ্রেণির কাউকে মুখ্যমন্ত্রী করতে পারে বলে মনে করছে রাজনৈতিক ওয়াকিবহাল মহলের একাংশ ৷ এই দৌড়ে সর্বাগ্রে নাম রয়েছে রাজ্যের উপ-মুখ্যমন্ত্রী সম্রাট চৌধুরীর ৷ ভোট প্রচারে এসে তাঁকে একজন 'কেউকেটা' করার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন বিজেপির প্রধান কৌশলী কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অমিত শাহ ৷
সম্রাট চৌধরীর রাজনৈতিক কেরিয়ার শুরু হয়েছিল আরজেডি-তে ৷ পরে তিনি বিজেপিতে যোগ দেন ৷ ওবিসি শ্রেণির কোয়েরি গোষ্ঠীর সম্রাট চৌধুরীর হাতেই রয়েছে স্বরাষ্ট্র দফতর ৷ এখনও পর্যন্ত ওবিসি শ্রেণি তাঁদের কাউকে মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে পায়নি ৷ কিন্তু গেরুয়া শিবির আদৌ সম্রাটের উপর ভরসা করবে কি না, তা সময়ে জানা যাবে ৷
এই দৌড়ে রয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী যাদব সম্প্রদায়ের নিত্যানন্দ রাই ৷ প্রবীণ আরএসএস কর্মী ৷ অযোধ্যায় রাম মন্দির আন্দোলনের সময় তিনি সঙ্ঘের ছাত্রদল অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ (এবিভিপি)-র সক্রিয় কর্মী ছিলেন ৷ বিহারের জনসংখ্যার সিংহভাগ যাদব সম্প্রদায় ৷
নামপ্রকাশে অনিচ্ছুক এক বিজেপি নেতা বলেন, "উচ্চবর্ণ থেকে কেউ মুখ্যমন্ত্রী হতেই পারে, এই জল্পনা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না ৷ আমরা এটা বোঝাতে চাই যে, বিজেপিতে সবার জায়গা আছে ৷ কিন্তু মণ্ডল বিক্ষোভের পর রাজ্যে এমন একটা ভাব তৈরি হয়েছে, যেন উচ্চবর্ণের কেউ মুখ্যমন্ত্রী হতে পারেন না ৷"
তিনি আরও বলেন, "উত্তরপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র এবং রাজস্থানে বিজেপি এই ধারণা বদলে দিয়েছে ৷ এই রাজ্যগুলিতে জাতভিত্তিক রাজনীতির প্রভাব যথেষ্ট ৷ কিন্তু সর্বোচ্চ পদটি মেধার ভিত্তিতে দেওয়া হবে ৷ একইভাবে বিহারেও এটা না-হওয়ার তো কোনও কারণ নেই ৷ গত বিধানসভা নির্বাচনে আমরা আরজেডির মতো জাতপাতের ভিত্তিতে রাজনীতি করা দলগুলিকে একেবারে ধুয়েমুছে সাফ করে দিয়েছি ৷"
এদিকে নীতীশ কুমারের মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে সরে যাওয়ার আবহে টালমাটাল জেডি(ইউ) ৷ দু'দিন আগেই জানা গিয়েছে, নীতীশ কুমারের ছেলে নিশান্ত সক্রিয় রাজনীতিতে পা রাখছেন ৷ পরিবারতন্ত্রের বিরোধিতা করলেও নিশান্তকে উপ-মুখ্যমন্ত্রী করতে পারে বিজেপি ৷ নামপ্রকাশে অনিচ্ছুক এক জেডি(ইউ) নেতা আক্ষেপ করেন, "আর কোনও কিছুই আগের মতো হবে না ৷ সাহেবও যদি উপ-মুখ্যমন্ত্রী হন, তিনি এবং জেডি(ইউ)-র বাকি মন্ত্রীদেরও বেঁচে থাকা এবার বিজেপির ইচ্ছের উপর নির্ভর করবে ৷"
রাজনীতিতে ক্ষমতা বদলের পালার সূচনা হয় তলে তলে, যা সচরাচর চোখে পড়ে না ৷ সাধারণত অভ্যুত্থানের মধ্যে দিয়ে শাসন পরিবর্তন হতে দেখা গিয়েছে ৷ যেমনটা হয়েছিল ইন্দিরা গান্ধির বিরুদ্ধে জেপি'র আন্দোলনের সময়ে ৷ তখন জয় প্রকাশ নারায়ণের নেতৃত্বে বিক্ষোভে সামিল হয়েছিলেন তরুণ নীতীশ কুমার, লালুপ্রসাদ যাদবরা ৷ সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের ঢেউ নাড়িয়ে দিয়েছিল ভারতকে ৷ হার মেনেছিলেন স্বয়ং ইন্দিরা ৷ সেই ইতিহাস সবার জানা ৷
একবিংশ শতাব্দীর প্রথম 26 বছরে বিহারে এই ক্ষমতা হস্তান্তর খানিক অন্যধারার ৷ গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচন এবং তারপর সুপরিকল্পিত মসনদ দখল ৷ সবটাই সংবিধান মেনে, শান্তিপূর্ণ ৷ এর সূচনা হয়েছিল অনেক আগে মানুষের বিশ্বাসকে হাতিয়ার করে ৷