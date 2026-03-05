ETV Bharat / bharat

নীতীশ চললেন রাজ্যসভায়, প্রথমবার মগধের মসনদে বিজেপি

বিহারের রাজনীতিতে সূচনা হতে চলেছে এক নয়া অধ্যায়ের ৷ রাজ্যের 10বারের মুখ্যমন্ত্রী যাচ্ছেন রাজ্যসভায় ৷ জেডি(ইউ)-র বাঁচামরা যেন বিজেপির 'ইচ্ছাধীন' ৷

Bihar Politics 2026
(বাঁদিক থেকে) জেডি(ইউ) নেতা তথা মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের সঙ্গে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ (ছবি; পিটিআই)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : March 5, 2026 at 5:51 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

পটনা, 5 মার্চ: বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারে বিজেপি-জেডি(ইউ) জোটের মুখ্যমন্ত্রী মুখ ঘোষণা সুকৌশলে এড়িয়ে গিয়েছিল বিজেপি ৷ অলিখিত হলেও নীতীশ কুমারই যে সেই মুখ, তা প্রচারে তুলে ধরেছিল গেরুয়া শিবির ৷ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ ঘন ঘন প্রচারে এসে প্রবীণ জেডি(ইউ) নেতার নেতৃত্বে ফের সরকার গড়ার কথা বলেছিলেন ৷

বিরোধী আরজেডি, কংগ্রেস বারবার পাল্টা প্রচার করেছিল যে বিজেপি ক্ষমতায় এলে নীতীশ কুমারকে আর মুখ্যমন্ত্রী করবে না ৷ কিন্তু পাল্টা বিজেপি আরজেডি'র সময়ের জঙ্গল রাজের ভয়াবহ দিনগুলির কথা মনে করিয়ে দিয়েছিল বিহারের আমনজতাকে ৷

রাজ্যের সর্বাধিক বার মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার রেকর্ড রয়েছে নীতীশের ৷ তাঁর মুখ সামনে রেখে নির্বাচনে লড়ে বিজেপি-জেডি(ইউ) জোট ৷ গত 7 ও 11 নভেম্বর দু'দফায় বিধানসভা ভোট হয় ৷ 14 নভেম্বর ফলাফলে 89টি ভোট ঝুলিতে ভরে জেডি(ইউ)-র থেকে মাত্র 4টি ভোটে এগিয়ে ছিল বিজেপি ৷ তা সত্ত্বেও মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন নীতীশ কুমার ৷ উপ-মুখ্যমন্ত্রী হন বিজেপির সম্রাট চৌধুরী ৷

পটনার গান্ধি ময়দানে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান দেখে মনে হয়েছিল একা বিজেপিই সরকার গড়ছে ৷ স্বরাষ্ট্র দফতরের মতো একাধিক গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রক নিজের দখলে রেখেছে বিজেপি ৷ এই অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলির মুখ্যমন্ত্রী এবং অন্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা ৷

বৃহস্পতিবার, রাজ্যসভা নির্বাচনে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে পাশে নিয়ে রাজ্যসভার প্রার্থী হিসাবে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন নীতীশ ৷ দেশের হিন্দিভাষী রাজ্যগুলির মধ্যে শুধু বিহারেই বিজেপির মুখ্যমন্ত্রী ছিল না ৷ এবার সেই রাস্তা পরিষ্কার হয়ে গেল ৷ বিরোধী শিবিরের আশঙ্কা সত্যি করে নীতীশকে মুখ্যমন্ত্রিত্ব থেকে সরিয়ে দিল ভারতীয় জনতা পার্টি ৷ অতএব, বিহারও হস্তগত করল বিজেপি ৷ এই সমীকরণ বিধানসভা ভোটের অনেক আগে থাকতে কষে নেওয়া হয়েছিল বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহলের একাংশ ৷

রাজ্যে পিছিয়ে পড়া শ্রেণিতে জনপ্রিয় নীতীশ কুমার ৷ দুর্নীতিমুক্ত নেতা হিসাবেও তাঁর খ্যাতি রয়েছে ৷ নীতীশের মুখ্যমন্ত্রিত্ব ছাড়া নিয়ে সরব হয়েছে বিরোধী আরজেডি ৷ রাজ্যের প্রাক্তন উপ-মুখ্যমন্ত্রী তথা বিরোধী দলনেতা লালু-পুত্র তেজস্বী যাদব এই ঘটনাকে জনাদেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা বলে উল্লেখ করেছেন ৷ তিনি মহারাষ্ট্র রাজনীতির সূত্র টেনে বলেন, "বিজেপি বিহারকে মহারাষ্ট্র করে ছাড়ল ৷ বিজেপি সবসময় দলিত ও ওবিসি'র বিরোধিতা করেছে ৷ এবার সমাজতান্ত্রিক শক্তিশালী ঘাঁটিতে নিজেদের এজেন্ডা বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করবে বিজেপি ৷ আমরা প্রথম থেকে বলে আসছি যে ভোট মিটে গেলে বিজেপি নীতীশ কুমারকে মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে থাকতে দেবে না ৷ আর ঠিক সেটাই হয়েছে ৷ এটা জনাদেশের বিরুদ্ধে এবং তার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার সামিল ৷"

উল্লেখ্য 1990 সালে মণ্ডল সম্প্রদায়ের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মাধ্যমে আরজেডি সুপ্রিমো লালুপ্রসাদ যাদবের মতোই উত্থান হয়েছিল জেডি(ইউ) প্রধান নীতীশ কুমারের ৷ বিহারে উচ্চবর্ণের আধিপত্যের অবসান ঘটিয়েছিলেন এই নেতারা ৷

এবার পিছিয়ে পড়া শ্রেণির জনপ্রিয় নীতীশ কুমারকে সরিয়ে দিয়ে তাঁর জায়গায় দুর্বল শ্রেণির কাউকে মুখ্যমন্ত্রী করতে পারে বলে মনে করছে রাজনৈতিক ওয়াকিবহাল মহলের একাংশ ৷ এই দৌড়ে সর্বাগ্রে নাম রয়েছে রাজ্যের উপ-মুখ্যমন্ত্রী সম্রাট চৌধুরীর ৷ ভোট প্রচারে এসে তাঁকে একজন 'কেউকেটা' করার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন বিজেপির প্রধান কৌশলী কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অমিত শাহ ৷

সম্রাট চৌধরীর রাজনৈতিক কেরিয়ার শুরু হয়েছিল আরজেডি-তে ৷ পরে তিনি বিজেপিতে যোগ দেন ৷ ওবিসি শ্রেণির কোয়েরি গোষ্ঠীর সম্রাট চৌধুরীর হাতেই রয়েছে স্বরাষ্ট্র দফতর ৷ এখনও পর্যন্ত ওবিসি শ্রেণি তাঁদের কাউকে মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে পায়নি ৷ কিন্তু গেরুয়া শিবির আদৌ সম্রাটের উপর ভরসা করবে কি না, তা সময়ে জানা যাবে ৷

এই দৌড়ে রয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী যাদব সম্প্রদায়ের নিত্যানন্দ রাই ৷ প্রবীণ আরএসএস কর্মী ৷ অযোধ্যায় রাম মন্দির আন্দোলনের সময় তিনি সঙ্ঘের ছাত্রদল অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ (এবিভিপি)-র সক্রিয় কর্মী ছিলেন ৷ বিহারের জনসংখ্যার সিংহভাগ যাদব সম্প্রদায় ৷

নামপ্রকাশে অনিচ্ছুক এক বিজেপি নেতা বলেন, "উচ্চবর্ণ থেকে কেউ মুখ্যমন্ত্রী হতেই পারে, এই জল্পনা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না ৷ আমরা এটা বোঝাতে চাই যে, বিজেপিতে সবার জায়গা আছে ৷ কিন্তু মণ্ডল বিক্ষোভের পর রাজ্যে এমন একটা ভাব তৈরি হয়েছে, যেন উচ্চবর্ণের কেউ মুখ্যমন্ত্রী হতে পারেন না ৷"

তিনি আরও বলেন, "উত্তরপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র এবং রাজস্থানে বিজেপি এই ধারণা বদলে দিয়েছে ৷ এই রাজ্যগুলিতে জাতভিত্তিক রাজনীতির প্রভাব যথেষ্ট ৷ কিন্তু সর্বোচ্চ পদটি মেধার ভিত্তিতে দেওয়া হবে ৷ একইভাবে বিহারেও এটা না-হওয়ার তো কোনও কারণ নেই ৷ গত বিধানসভা নির্বাচনে আমরা আরজেডির মতো জাতপাতের ভিত্তিতে রাজনীতি করা দলগুলিকে একেবারে ধুয়েমুছে সাফ করে দিয়েছি ৷"

এদিকে নীতীশ কুমারের মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে সরে যাওয়ার আবহে টালমাটাল জেডি(ইউ) ৷ দু'দিন আগেই জানা গিয়েছে, নীতীশ কুমারের ছেলে নিশান্ত সক্রিয় রাজনীতিতে পা রাখছেন ৷ পরিবারতন্ত্রের বিরোধিতা করলেও নিশান্তকে উপ-মুখ্যমন্ত্রী করতে পারে বিজেপি ৷ নামপ্রকাশে অনিচ্ছুক এক জেডি(ইউ) নেতা আক্ষেপ করেন, "আর কোনও কিছুই আগের মতো হবে না ৷ সাহেবও যদি উপ-মুখ্যমন্ত্রী হন, তিনি এবং জেডি(ইউ)-র বাকি মন্ত্রীদেরও বেঁচে থাকা এবার বিজেপির ইচ্ছের উপর নির্ভর করবে ৷"

রাজনীতিতে ক্ষমতা বদলের পালার সূচনা হয় তলে তলে, যা সচরাচর চোখে পড়ে না ৷ সাধারণত অভ্যুত্থানের মধ্যে দিয়ে শাসন পরিবর্তন হতে দেখা গিয়েছে ৷ যেমনটা হয়েছিল ইন্দিরা গান্ধির বিরুদ্ধে জেপি'র আন্দোলনের সময়ে ৷ তখন জয় প্রকাশ নারায়ণের নেতৃত্বে বিক্ষোভে সামিল হয়েছিলেন তরুণ নীতীশ কুমার, লালুপ্রসাদ যাদবরা ৷ সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের ঢেউ নাড়িয়ে দিয়েছিল ভারতকে ৷ হার মেনেছিলেন স্বয়ং ইন্দিরা ৷ সেই ইতিহাস সবার জানা ৷

একবিংশ শতাব্দীর প্রথম 26 বছরে বিহারে এই ক্ষমতা হস্তান্তর খানিক অন্যধারার ৷ গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচন এবং তারপর সুপরিকল্পিত মসনদ দখল ৷ সবটাই সংবিধান মেনে, শান্তিপূর্ণ ৷ এর সূচনা হয়েছিল অনেক আগে মানুষের বিশ্বাসকে হাতিয়ার করে ৷

TAGGED:

BIHAR POLITICS 2026
NITISH KUMAR RAJYA SABHA
BIHAR BJP POLITICS
NITISH KUMAR
BIHAR GOVERNMENT CHANGE

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.