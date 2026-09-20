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বিহারে জাল আধার কার্ড চক্রের মাথা বাংলার যুবক, পূর্ব বর্ধমান থেকে গ্রেফতার

Kishanganj Fake Aadhaar Gang Arrest in Purba Bardhaman: তদন্ত এগোনোয় পুলিশ এই চক্রে পশ্চিমবঙ্গ এবং উত্তর প্রদেশের অভিযুক্তদের জড়িত থাকার প্রমাণ পায় ।

Fake Aadhaar Card Making Racket Busted In Bihar Prime Suspect Arrested From West Bengal
প্রধান সন্দেহভাজন স্বপ্নময় অধিকারীকে গ্রেফতার করা হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ থেকে (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 20, 2026 at 12:53 PM IST

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কিষাণগঞ্জ (বিহার), 20 সেপ্টেম্বর: ভারত-নেপাল সীমান্ত সংলগ্ন বিহারের কিষাণগঞ্জ জেলায় জাল আধার কার্ড এবং ভুয়ো নথি তৈরির সঙ্গে জড়াল পশ্চিমবঙ্গের নাম ৷ আন্তঃরাজ্য চক্র ফাঁস হওয়ার পর গ্রেফতার প্রধান অভিযুক্ত পূর্ব বর্ধমানের যুবক ৷ টেরাগাছ থানার 112/26 নং মামলার তদন্ত চলাকালে পুলিশ সুপারের নেতৃত্বাধীন বিশেষ তদন্তকারী দল (এসআইটি) পশ্চিমবঙ্গ থেকে তাকে গ্রেফতার করে । এই মামলায় এখনও পর্যন্ত চারজন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে ।

পশ্চিমবঙ্গে অভিযানের পর প্রধান অভিযুক্ত গ্রেফতার

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সোর্স ও প্রযুক্তিগত তথ্যের ভিত্তিতে এসআইটি পশ্চিমবঙ্গের পূর্ব বর্ধমান জেলার রায়না থানা এলাকায় অভিযান চালায় । সেখানকার নারায়ণপুরের বাসিন্দা সঞ্জয় অধিকারীর ছেলে বছর চব্বিশের স্বপ্নময় অধিকারীকে গ্রেফতার করা হয় । তার কাছ থেকে একটি মোবাইল ফোনও উদ্ধার হয়েছে ।

জাল নথির ভিত্তিতে আধার কার্ড তৈরি হচ্ছিল

তদন্ত চলাকালীন পুলিশ জানতে পারে, এই চক্রটি জাল সার্টিফিকেট ব্যবহার করে অবৈধভাবে আধার কার্ড এবং অন্যান্য জাল নথি তৈরি করছিল । এই মামলায় পুলিশ এর আগে 2 এপ্রিল, 2026 তারিখে ব্যবস্থা নিয়েছিল এবং চক্রের অন্যতম নেতাকে গ্রেফতার করেছিল । এফআইআর-এর তদন্ত এগোনোর সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ এই চক্রে পশ্চিমবঙ্গ এবং উত্তর প্রদেশের অভিযুক্তদের জড়িত থাকার প্রমাণ পায় । পরবর্তীকালে, তদন্ত অন্যান্য রাজ্যেও প্রসারিত করা হয় ।

আধার এনরোলমেন্ট সফটওয়্যার সরবরাহের অভিযোগে অভিযুক্ত

পুলিশি তদন্তে জানা গিয়েছে, পশ্চিমবঙ্গ থেকে গ্রেফতার হওয়া অভিযুক্তরা জাল আধার কার্ড তৈরির জন্য আধার এনরোলমেন্ট ক্লায়েন্ট সফটওয়্যার সরবরাহ করে চক্রের সদস্যদের সাহায্য করেছিল । পুলিশের মতে, এই মাধ্যমেই কিষাণগঞ্জের কিছু দোকানদারকে অবৈধভাবে সফটওয়্যারটি দেওয়া হচ্ছিল ।

চার অভিযুক্ত গ্রেফতার

কিষাণগঞ্জ পুলিশের প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে, এই মামলায় এখনও পর্যন্ত চারজন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে । জিজ্ঞাসাবাদ ও তদন্তের সময় সংগৃহীত প্রমাণের ভিত্তিতে গ্যাংটির আন্তঃরাজ্য নেটওয়ার্ক সম্পর্কে তথ্য প্রকাশ পেয়েছে । এই মামলায় অন্যান্য পলাতক অভিযুক্তদের গ্রেফতার করতে পুলিশ এখন অভিযান চালাচ্ছে । অভিযুক্তকে আদালতে হাজির করা হয়েছিল এবং বিচার বিভাগীয় হেফাজতে পাঠানো হয়েছে । এই অভিযানে ছিলেন এসডিপিও-2 মনোজ কুমার সিং, পুলিশ ইন্সপেক্টর উমেশ কুমার, জেলা গোয়েন্দা ইউনিটের ইনচার্জ মহম্মদ মুশতাক, ঠাকুরগঞ্জ থানার ইনচার্জ দিলশাদ খান এবং অন্যান্য পুলিশ আধিকারিক ও কর্মীরা ৷

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