বিহারের জামুইতে নাবালিকার যৌন হেনস্থা, পুলিশি এনকাউন্টারে গ্রেফতার মূল অভিযুক্ত নন্দন
Bihar Jamui Minor Molestation Case: বিহারের জামুইতে জাতীয় সড়কের ধার থেকে কিশোরীকে তুলে নিয়ে গিয়ে যৌন হেনস্থার ঘটনায় মূল অভিযুক্তকে গ্রেফতার করল পুলিশ ৷
Published : September 22, 2026 at 6:53 PM IST
পটনা, 22 সেপ্টেম্বর: যৌন হেনস্থার ঘটনায় অভিযুক্তকে ধরতে এনকাউন্টার করল পুলিশ ৷ মঙ্গলবার এডিজি (আইন-শৃঙ্খলা) কেএস অনুপম জানিয়েছেন, বিহারের জামুইতে নাবালিকাকে যৌন নির্যাতনের ঘটনায় মূল অভিযুক্ত নন্দন যাদব গ্রেফতারির সময় পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে এবং পুলিশের উপর হামলা চালায় ৷ পুলিশও পাল্টা গুলি চালায় এবং অভিযুক্তের পায়ে গুলি লাগে ৷ তারপর তাকে গ্রেফতার করা হয় ৷
নাবালিকা যৌন হেনস্থার ঘটনাটি আদতে 19 সেপ্টেম্ব রাতের ৷ ঘটনাটির ভিডিয়ো সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়তে সক্রিয় হয় বিহারের জামুই পুলিশ ৷ ইতিমধ্যে তিন জন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ এনকাউন্টারে গ্রেফতার হয়েছে মূল অভিযুক্ত নন্দন যাদব ৷
সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া যৌন হেনস্থার ঘটনার ভিডিয়োর সত্যতা যাচাই করেনি ইটিভি ভারত ৷ তবে ওই ফুটেজে দেখা যাচ্ছে, পার্ক করে রাখা একটি স্কুটারের কাছে এক কিশোর ও কিশোরীকে ঘিরে ধরেছে একদল লোক ৷ একজন কিশোরের জামার কলার ধরে তাকে কিশোরীর কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে ৷ কিশোরী ভয় পেয়ে সেখান থেকে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে, কাপড়ে মুখ বেঁধে এক যুবক তার পিছু নেয় এবং দশম শ্রেণির পড়ুয়াকে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে যায় ৷ কিশোরী আত্মরক্ষার্থে অনবরত চিৎকার করতে থাকে ৷
पुलिस अधीक्षक महोदय, जमुई की अपील....— JAMUI POLICE (@JamuiPolice) September 21, 2026
वायरल वीडियो को शेयर अथवा प्रसारित करना कानूनी अपराध ।
पुलिस का सहयोग करें।#jamuipolice #biharpolice#haityaarham pic.twitter.com/4c1YDZ3wLo
ঘটনার ভিডিয়ো সামনে আসতেই নন্দন যাদব গা ঢাকা দেয় ৷ এই প্রসঙ্গে বিহার পুলিশের এডিজি (আইন-শৃঙ্খলা) কেএস অনুপম ইটিভি ভারতকে বলেন, "জামুইতে পুলিশের একটি দল অভিযুক্ত নন্দনকে ঘিরে ধরে তাকে আত্মসমর্পণ করতে বলে ৷ সে তখন আমাদের আধিকারিকদের লক্ষ্য করে গুলি চালায় ৷ কিন্তু পুলিশও পাল্টা গুলি চালায় এবং তার পায়ে গুলি লাগে ৷ তারপর নন্দনকে গ্রেফতার করে সরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে ৷ সে সেখানে চিকিৎসাধীন ৷"
তিনি আরও বলেন, "পাশাপাশি আরেক অভিযুক্ত হরেরাম যাদবকেও গ্রেফতার করেছে পুলিশ ৷ সেও পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিল ৷ তার পায়ে সামান্য আঘাত লেগেছে ৷ এখনও পর্যন্ত এই ঘটনায় 5 জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ বাকিদের ধরার চেষ্টা চলছে ৷ তাদের মধ্যে দু'জন নাবালক ৷ ধৃতদের জেরা করা হচ্ছে ৷"
পুলিশ সূত্রে খবর, নন্দন একাধিক মামলায় অভিযুক্ত ৷ তার বিরুদ্ধে এলাকায় মেয়েদের কটূক্তি করা থেকে যৌন হেনস্থার অভিযোগ রয়েছে ৷ ওই এলাকায় বেআইনি বালি ও পাথর খননের কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত থাকার সুবাদে কুখ্যাত নন্দন ৷ দশম শ্রেণি কিশোর-কিশোরীকে যৌন হেনস্থার ঘটনায় সারা দেশে শোরগোল পড়ে গিয়েছে ৷
পুলিশ জানিয়েছে, নন্দনই সেই অভিযুক্ত যে নাবালিকাকে তুলে জাতীয় সড়কের কাছে পাহাড়-জঙ্গলে ঘেরা নির্জন এলাকায় নিয়ে গিয়েছিল ৷ এই ঘটনার ভিডিয়ো বিভিন্ন সোশাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম থেকে তুলে নেওয়ার আর্জি জানিয়েছে পুলিশ ৷
ওই দুই নাবালিক-নাবালিকা জাতীয় সড়কের কাছে মারওয়া-প্রতাপপুরে দাঁড়িয়েছিল ৷ সেই সময় নন্দন ও তার সঙ্গীরা তাদের ঘিরে ধরে যৌন হেনস্থা করতে থাকে ৷ পরে কয়েকটি গাড়ি ওই অকুস্থলে থামলে কিশোর-কিশোরীকে ছেড়ে দেয় তারা ৷ যদিও পথচারীরা কেউ ওই কিশোর-কিশোরীদের বাঁচানোর জন্য উদ্যোগ নেয়নি ৷ ঘটনার পরদিন 20 সেপ্টেম্বর ভিডিয়ো সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়তে পুলিশ পদক্ষেপ করে ৷
নির্যাতিত কিশোর-কিশোরীর বয়ান রেকর্ড করে পুলিশ ৷ পাশাপাশি তাদের পরিবারের তরফে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয় ৷ পুলিশ জানিয়েছে, বিএনএস-এর 74 (কোনও মহিলার উপর বলপূর্বক হেনস্থা), 76/3(5) (কোনও মহিলাকে নগ্ন করার উদ্দেশে তার উপর হামলা চালানো) ধারায় এফআইআর দায়ের হয়েছে ৷ পাশাপাশি 2012 সালের পকসো আইনের ধারাও যোগ করা হয়েছে ৷
সিআইডি এই ঘটনার তদন্ত করছে ৷ বিহার পুলিশের সদর দফতরের নির্দেশে একটি বিশেষ সিআইডি দল জামুইতে তদন্ত শুরু করেছে ৷ জামুই পুলিশের এসপি বিশ্বজিৎ দয়াল ভিডিয়ো ছড়িয়ে দেওয়ার বিরুদ্ধে সাইবার থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন ৷ 120টি সোশাল মিডিয়া অ্যাকাউন্টের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করা হয়েছে ৷ সিআইডি'র বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট) ওই দিন পুরো ঘটনা ঠিক কী ঘটেছিল, তা তদন্ত করে দেখছে ৷ এই দলের নেতৃত্বে রয়েছেন জামুইয়ের এসডিপিও ৷