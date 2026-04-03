'ড্রাই' বিহারে বিষমদ খেয়ে মৃত 5, আশঙ্কাজনক 15; দৃষ্টি হারালেন 6 জন

'ড্রাই' বিহারে বিষমদ খেয়ে মৃত 5, আশঙ্কাজনক 15; দৃষ্টি হারালেন 6 জন
বিহারে আবার বিষমদের বলি। বিষাক্ত মদ খেয়ে 5 জনের মৃত্যুর পাশাপাশি ছ'জন দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছেন ৷ চিকিৎসাধীন আরও 15 জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক ৷
Published : April 3, 2026 at 7:50 PM IST
মোতিহারি, 3 এপ্রিল: বিহারে মদ বিক্রি নিষিদ্ধ। সেই 'ড্রাই' রাজ্যে বিষমদ খেয়ে মৃত্যু হল অন্তত 5 জনের। এমনকী বিষমদ খেয়ে দৃষ্টিশক্তি হারালেন আরও 6 ব্যক্তি ৷ হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন বেশ কয়েকজন। তাঁদের মধ্যে 15 জনের অবস্থা সঙ্কটজনক ৷ বৃহস্পতিবার বিহারের পূর্ব চম্পারণ জেলার মোতিহারির তুরকৌলিয়া এবং রঘুনাথপুর এলাকায় বিষ মদে মৃত্যুর ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায় ৷ 10 বছর আগে বিহারে মদ বিক্রির উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয় ৷ তারপরও বিহারে একাধিকবার বিষমদ খেয়ে মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে ৷
মোতিহারি সদর এসডিপিও দিলীপ কুমার ঘটনাপ্রসঙ্গে জানান, যারা মারা গিয়েছেন তাঁদের সকলের মদ্যপানের কারণেই মৃত্যু হয়েছে ৷ মৃতদের বাড়ি পূর্ব চম্পারণে ৷ অনেকে অসুস্থ হওয়া সত্ত্বেও হাসপাতালে ভর্তি হননি বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে ৷ তাঁদের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ ৷ মোতিহারিতে এই মৃত্যু চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে ৷ বিষাক্ত মদ পান করে এখনও পর্যন্ত 5 জনের মৃত্যু হয়েছে । বেশ কয়েকজন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ৷ সাত জনকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে ৷ তবে বেশ কয়েকজন দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছেন।
अर्धनिर्मित शराब पास का विनिष्टीकरण किया गया..— MOTIHARI POLICE (@motihari_police) April 2, 2026
পূর্ব চম্পারণের জেলাশাসক সৌরভ জোরওয়াল বলেন, "মৃতের সংখ্যা বেড়ে 5 হয়েছে। মৃতদেহগুলি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে ৷ রিপোর্ট পাওয়ার পরেই মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে ৷ এই ঘটনায় একজন গ্রামের পাহাড়াদার-সহ 12 জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ তুরকৌলিয়া থানার আধিকারিককে বরখাস্ত করা হয়েছে ৷ ইতিমধ্যেই তদন্তের জন্য বিশেষ তদন্তকারী দল (SIT) গঠন করা হয়েছে ৷" পুলিশ জানিয়েছে, নিহতের পরিবারের সদস্যদের অভিযোগের ভিত্তিতে একটি হত্যা মামলা নথিভুক্ত করা হয়েছে ৷
এসপি স্বর্ণ প্রভাত বলেন, "ঘটনাটি তদন্তের জন্য একটি বিশেষ তদন্তকারী দল (এসআইটি) গঠন করা হয়েছে ৷ প্রাথমিক তদন্তে সামনে এসেছে, প্রথম মৃত ব্যক্তি রঘুনাথপুর এলাকায় বিষমদ পান করেছিলেন ৷ ওই মদ বিক্রেতাকে শীঘ্রই গ্রেফতার করা হবে। জেলা পুলিশ এবং অ্যান্টি-লিকার টাস্ক ফোর্সের (এএলটিএফ) একটি দল পারসাউনি, মুশারিটোলা এবং তুরকৌলিয়ায় তল্লাশি চালাচ্ছে। ঘটনাটির একটি উচ্চ-পর্যায়ের তদন্তেরও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷
উল্লেখ্য, 2016 সালের এপ্রিল মাসে নীতীশ কুমার সরকার বিহারে মদ বিক্রি ও পান করার উপর সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা জারি করে। এই ঘটনার প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে, বিহার বিধানসভার বিরোধী দলনেতা তেজস্বী যাদব বলেন, "এই ঘটনাটি আবারও এনডিএ সরকারের মদ্যপান-নিষেধ নীতির 'ব্যর্থতা'কেই সামনে এনেছে ৷