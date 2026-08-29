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‘ফেল’ অতীত, দশম-দ্বাদশের পড়ুয়াদের মার্কশিটে নতুন তকমা !

শিক্ষামন্ত্রী জানিয়েছেন, পরীক্ষায় কাঙ্ক্ষিত নম্বর না পেলেই যে একজন শিক্ষার্থীর মেধা কম, তা নয়।

no Fail Term In Marksheets
মার্কশিটে আর 'ফেল' লেখা থাকবে না (প্রতীকী ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 29, 2026 at 2:11 PM IST

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পটনা, 29 অগস্ট: মার্কশিটে আর 'ফেল' লেখা থাকবে না ৷ বিহার সরকার বর্তমান শিক্ষাবর্ষ থেকে দশম ও দ্বাদশ শ্রেণির বোর্ড পরীক্ষায় বসা শিক্ষার্থীদের মার্কশিটে ‘ফেল’ (fail) শব্দটির পরিবর্তে ‘দক্ষতা প্রশিক্ষণের জন্য যোগ্য’ (eligible for skill training) কথাটি ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

শনিবার শিক্ষা দফতরের আধিকারিকরা জানান, এই পদক্ষেপের লক্ষ্য হলো শিক্ষার্থীদের ‘বিহার বোর্ড অফ ওপেন স্কুলিং অ্যান্ড এগজামিনেশন’ (BBOSE)-এর অধীনে থাকা বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কর্মসূচিগুলিতে অংশ নেওয়ার সুযোগ করে দেওয়া। বিহারের শিক্ষামন্ত্রী মিথিলেশ তিওয়ারি বলেন, “এই পরিবর্তন কার্যকর করার জন্য শিক্ষা বিভাগ প্রয়োজনীয় নিয়ম সংশোধন করবে। শিক্ষা দফতর দ্রুত এই মর্মে বিএসইবি (BSEB)-কে প্রয়োজনীয় নির্দেশিকাও পাঠাবে। সার্টিফিকেটে ‘ফেল’-এর পরিবর্তে ‘দক্ষতা উন্নয়নের জন্য যোগ্য’ (Eligible for Skill Development) কথাটি উল্লেখ রাখতে হবে এবার থেকে।”

শিক্ষামন্ত্রী আরও জানান, পরীক্ষায় কাঙ্ক্ষিত নম্বর না পাওয়া মানে একজন শিক্ষার্থীর মেধা নেই, তা নয়। তাঁর কথায়, “দশম শ্রেণির বোর্ডের সাপ্লিমেন্টারি বা পরিপূরক পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের প্রস্তুতির জন্য এবং তাদের সাফল্যের সম্ভাবনা বাড়ানোর লক্ষ্যে এক মাসের বিশেষ সেশনের ব্যবস্থা করা হবে।”

মিথিলেশ জানান, পরীক্ষায় ব্যর্থ হওয়ার পর শিক্ষার্থীদের পিছিয়ে পড়া রোধ করা এবং তাদের বিশেষ সহায়তা প্রদানের বৃহত্তর প্রচেষ্টার একটি অংশ হলো এই উদ্যোগ। শিক্ষা দফতরের আধিকারিকরা জানান, প্রথাগত পাঠ্যপুস্তক-ভিত্তিক পড়াশোনার বাইরে অন্যান্য কার্যক্রমে শিক্ষার্থীদের আরও বেশি সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে বিহার সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করছে।

এরই ধারাবাহিকতায় সাম্প্রতিক একটি পদক্ষেপ হলো সরকারি স্কুলগুলিতে শনিবার ‘নো-ব্যাগ ডে’ (ব্যাগবিহীন দিন) চালু করা। 6 অগস্ট ঘোষিত এই ব্যবস্থা অনুযায়ী, শনিবার সরকারি স্কুলগুলি সকাল সাড়ে ন'টা থেকে দুপুর 1টা পর্যন্ত চলবে ৷ অন্যদিকে, সোমবার থেকে শুক্রবার পর্যন্ত স্কুলগুলি সকাল সাড়ে ন'টা থেকে বিকেল 4টে পর্যন্ত খোলা থাকবে।

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BIHAR GOVT TO REPLACE TERM FAIL
FAIL TERM IN MARKSHEETS
মার্কশিটে ফেল লেখা থাকবে না
NO FAIL TERM IN MARKSHEETS

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