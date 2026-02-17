খোলা জায়গায় মাংস বিক্রি নয়, আইন না-মানলে ব্যবস্থা; সিদ্ধান্ত সরকারের

খোলা জায়গায় মাংস বিক্রি নয়, আইন না-মানলে ব্যবস্থা; সিদ্ধান্ত সরকারের
বাজেট অধিবেশনের 11তম দিন ৷ সেখানেই সিদ্ধান্ত, আর খোলা জায়গায় মাংস বিক্রি করা যাবে না ৷ নিয়ম না-মানলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে ৷
Published : February 17, 2026 at 6:28 PM IST
পটনা, 17 ফেব্রুয়ারি: খোলা জায়গায় আর মাংস বিক্রি করা যাবে না ৷ বিধানসভায় এই ঘোষণা বিহারের উপমুখ্যমন্ত্রী বিজয় সিনহার। মঙ্গলবার ছিল বিহার বিধানসভার বাজেট অধিবেশন 11তম দিন ৷ এক প্রশ্নের জবাবে বিজয় কুমার সিনহা ঘোষণা করেন, এবার থেকে রাস্তার ধারে অর্থাৎ খোলা জায়গায় বেআইনিভাবে মাংস বিক্রি করলে তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে ৷
আজ বিহারের নগর উন্নয়ন ও আবাস বিভাগের পক্ষ থেকে এই বিষয়ে কড়া নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে ৷ স্বাস্থ্যবিধি রক্ষা এবং জনমানসের অনুভূতির কথা মাথায় রেখেই এই বড় সিদ্ধান্ত বলে জানিয়েছে সরকার ৷ বিহারের উপমুখ্যমন্ত্রী বিজয় কুমার সিনহা বলেন, "শুধুমাত্র লাইসেন্সপ্রাপ্ত বিক্রেতারাই মাংস বিক্রি করতে পারবেন ৷ নিয়ম লঙ্ঘন করলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে ৷"
সরকারি নির্দেশিকা অনুযায়ী, শুধুমাত্র লাইসেন্স থাকলেই চলবে না ৷ মাংস বিক্রির ক্ষেত্রে মানতে হবে বেশ কিছু নিয়ম ৷ সেগুলি হল, দোকানের সামনে পর্দা বা কালো কাচ ব্যবহার করতে হবে, যাতে বাইরে থেকে কোনওভাবেই মাংস কাটার দৃশ্য সাধারণ মানুষের চোখে না পড়ে ৷ কোনও স্কুল বা ধর্মীয় স্থানের আশেপাশে মাংসের দোকান খোলা যাবে না। এই নিয়ম ভাঙলে সরাসরি দোকান বন্ধ করে দেবে প্রশাসন।
अवैध मांस बिक्री पर रोक के निर्देश, लाइसेंस अनिवार्य pic.twitter.com/cJHTNkXy1H— Vijay Kumar Sinha (@VijayKrSinhaBih) February 17, 2026
উপমুখ্যমন্ত্রী ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী বিজয় সিনহা এদিন বিধানসভায় জানান, তিনি সম্প্রতি দারভাঙা সফরে গিয়েছিলেন ৷ সেখানেই ভূমি সংস্কার ও জনকল্যাণমূলক তদারকি করতে গিয়ে এলাকার মানুষ তাঁদের দাবি তুলে ধরেন। স্থানীয় বাসিন্দাদের কথায়, "পুর এলাকায় রাস্তার ধারে অবৈধভাবে মাংস বিক্রির কারণে হাঁটাচলা কঠিন হয়ে পড়েছে । এরপর, জেলা প্রশাসন এবং পুর প্রশাসনের সঙ্গে এক পর্যালোচনা হয় ৷ তিনি জেলা প্রশাসনকে অবৈধ মাংস বিক্রি নিষিদ্ধ করার নির্দেশ দেন।
বিজয় কুমার সিনহার কথায়, "ধারা 345 (1)-এর অধীনে মাংস কাটার জন্য লাইসেন্স নেওয়া বাধ্যতামূলক । শর্ত অনুসারে কোনও মাংস বিক্রেতাই খোলা জায়গায়, রাস্তার ধারে দোকান দিতে পারবেন না ৷ শহরের প্রধান সচিবও এই বিষয়ের বৈঠকে উপস্থিত আছেন । এই নির্দেশে জনস্বাস্থ্য ও শহর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকবে ৷ পাশাপাশি নিশ্চিত করবে যে কারও অনুভূতিতে আঘাত না-লাগে।"
নিয়ম লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা- উপমুখ্যমন্ত্রী বলেন, "আমি সরকারকে মাংস বিক্রি করার জন্য লাইসেন্স পরিদর্শন, বৈধ লাইসেন্সপ্রাপ্তদের উপযুক্ত আশ্রয়কেন্দ্রে স্থানান্তর এবং অবৈধ দোকানদারদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছি । এটি একটি ভালো বিষয় যে দ্বারভাঙা-সহ অনেক জায়গায় ইতিমধ্যেই এই উদ্যোগ শুরু হয়েছে । আগামী দিনে তা রাজ্যের সর্বত্র মেনে চলা হবে।"