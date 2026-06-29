খামেনেইয়ের শেষকৃত্যে ভারতের প্রতিনিধি বিহারের রাজ্যপাল-জয়শঙ্করের ডেপুটি

খামেনেইয়ের শেষকৃত্যে ভারতের প্রতিনিধি বিহারের রাজ্যপাল-জয়শঙ্করের ডেপুটি
জুলাই মাসের 4 তারিখ কুয়োম শহরে শুরু হওয়া ধর্মীয় বিধি শেষ হবে 9 জুলাই ৷ সেদিন জন্মস্থান মাসাদে সমাধিস্থ করা হবে খামেনেইকে ৷
Published : June 29, 2026 at 5:35 PM IST
নয়াদিল্লি, 29 জুন: ইরানের প্রয়াত সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনেইয়ের শেষকৃত্যে ভারতের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করবেন বিহারের রাজ্যপাল লেফটেন্যান্ট জেনারেল আতা হুসেন এবং বিদেশ মন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী পবিত্র মার্গারেটা ৷ জুলাই মাসের 4 তারিখ থেকে টানা কয়েকদিনের বিশেষ অনুষ্ঠানের পর 9 তারিখ শেষকত্য হবে খামেনেইয়ের ৷
28 ফেব্রুয়ারি ইরানে একযোগে হামলা চলায় আমেরিকা ও ইজরায়েল ৷ সেই হামলায় প্রাণ হারান সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা ৷ ইসলাম ধর্মে সাধারণত মৃত্যুর 24 ঘণ্টার মধ্যে শেষকৃত্য সম্পন্ন করতে হয় ৷ কিন্তু যুদ্ধের কারণে উপাচার পিছিয়ে দেওয়ার একাধিক নির্দশন পাওয়া যাবে ইতিহাসে ৷ সেই মতো বেশ কয়েক মাস পর শেষকৃত্য হচ্ছে বলে সোমবার জানিয়েছে সংবাদসংস্থা এএনআই ৷ দিন কয়েক আগে ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেসকিয়ান ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে শেষকৃত্যে অংশ নেওয়ার অনুরোধ জানান ৷ তাঁর বদলে বিহারের রাজ্যপাল এবং বিদেশ মন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রীকে পাঠাচ্ছে দিল্লি ৷
36 বছর ধরে তিনি ছিলেন ইরানের শেষ কথা ৷ 86 বছর বয়সে সামরিক হানায় সেই সর্বোচ্চ নেতার প্রাণ যায় ৷ প্রাথমিকভাবে সে কথা স্বীকার করতে রাজি হয়নি ইরান ৷ দীর্ঘ টালবাহানার পর ইরানের তরফে সরকারিভাবে মৃত্যুর কথা স্বীকার করে নেওয়া হয় ৷ জানা গিয়েছে শেষকৃত্যের উপাচার শুরু হবে জুলাই মাসের 4 তারিখ থেকে ৷ কুয়োম শহরে শুরু হওয়া ধর্মীয় বিধি শেষ হবে 9 জুলাই ৷ সেদিন খামেনেইয়ের জন্মস্থান মাসাদে তাঁকে সমাধিস্থ করা হবে ৷
মধ্যপ্রাচ্যের শুরু হওয়া সামরিক সংঘাত আপাতত থেমে গিয়েছে ৷ ইরানের সঙ্গে আমেরিকা ও ইজরায়েলের মধ্যে দু'মাসের যুদ্ধবিরতি চলছে ৷ এর আগে এপ্রিল মাসেই সামরিক সংঘাত প্রাথমিকভাবে থেমেছিল ৷ তবে হরমুজ প্রণালী খুলে দেওয়া নিয়ে জটিলতার অবসান তখনও হয়নি ৷ অন্যদিকে ইজরায়েলের সঙ্গে লেবাননের সামরিক সংঘাত কীভাবে বন্ধ হবে সেই পথও ছিল অধরা ৷
একে একে এই দু'টি বাধাই অতিক্রম করা গিয়েছে এখন ৷ ইরান হরমুজ প্রণালী সম্পূর্ণ খুলে দিতে রাজি হয়েছে ৷ তাছাড়া ইজরায়েল এলং লেবাননের মধ্যেও শান্তি স্থপনের ব্যাপারে চুক্তি সই হয়েছে ৷ এমনই আবহে মনে করা হচ্ছিল খামেনেইয়ের শেষকৃত্য এবার করতে চাইবে ইরান ৷ একটা সময় জানা গিয়েছিল জুন মাসের শেষদিকে হবে শেষকৃত্য ৷ পরে তা আরও কয়েকদিন পিছিয়ে যায় ৷ এবার দিন নির্দিষ্ট হল ৷