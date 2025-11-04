মকর সংক্রান্তিতে মহিলাদের অ্যাকাউন্টে 30 হাজার ! প্রচারের শেষ লগ্নে বড় চমক তেজস্বীর
6 নভেম্বর বিহারে বিধানসভা নির্বাচনের প্রথম দফা ৷ ভোটের দু'দিন আগে রাজ্য়ের মহিলা এবং কৃষকদের জন্য বড় ঘোষণা করলেন মহাজোটের মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী তেজস্বী যাদব ৷
Published : November 4, 2025 at 1:41 PM IST
পটনা, 4 নভেম্বর: ক্ষমতায় এলে মহিলাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে এককালীন 30 হাজার টাকা করে দেওয়া হবে ৷ এমনটাই দাবি করলেন আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদব ৷ বৃহস্পতিবার বিহারে বিধনসভা নির্বাচনের প্রথম পর্ব ৷ প্রচার শেষ হচ্ছে মঙ্গলবার ৷ প্রচারের শেষ লগ্নে এভাবেই চমক দিলেন রাঘোপুর বিধানসভা আসনের আরজেডি প্রার্থী তেজস্বী যাদব ৷ সেই সঙ্গে কৃষকদেরও একাধিক সুবিধা দেওয়া হবে বলে ঘোষণা করলেন লালু-পুত্র ৷
মঙ্গলবার এক সাংবাদিক বৈঠকে মহাজোটের মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী তেজস্বী বলেন, "এবার রাজ্যের ক্ষমতায় এলে মকর সক্রান্তির পূর্ণ লগ্নে আগামী 14 জানুযারি মা ও বোনেদের বিশেষ সম্মান দিতে তৈরি একটি প্রকল্পের আওতায় রাজ্যের সকল মহিলাদের ব্যাঙ্ক অ্য়াকাউন্টে 30 হাজার টাকা দেওয়া হবে ৷ পাশাপাশি সরকারি কর্মচারীদের তাঁদের বাড়ির 70 কিলোমিটারের মধ্যে বদলি করার চেষ্টাও করবে আমাদের নতুন সরকার ৷" শেষ লগ্নে তেজস্বীর এই ঘোষণা রাজ্যের মহিলা ভোটারদের প্রভাবিত ও উৎসাহিত করেছে বলে মনে করছে রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ মহলের একাংশ ৷
মহিলা ভোটারদের পাখির চোখ করে ইতিমধ্যেই 'মুখ্যমন্ত্রী মহিলা রোজগার যোজনা' শুরু করেছে জেডিইউ সুপ্রিমো নীতীশ কুমারের নেতৃত্বাধীন বিহারের এনডিএ সরকার ৷ এই প্রকল্পের আওতায় রাজ্যের মহিলাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে 10 হাজার টাকা করে দেওয়া হয়েছে ৷ এবার সেখান থেকে আরও একধাপ এগিয়ে প্রথম দফার ভোটের মাত্র দু'দিন আগে বিহারের মা-বোনেদের জন্য বড় ঘোষণা করলেন তেজস্বী ৷
এদিন মহিলাদের পাশাপাশি রাজ্যের কৃষকদের জন্যও বড় ঘোষণা করেন লালু-পুত্র ৷ তিনি জানান, আরজেডির নেতৃত্বাধীন জোট রাজ্যের ক্ষমতায় এলে ধান চাষ করতে কৃষকদের কুইন্টাল প্রতি 300 টাকা এবং গম চাষিদের কুইন্টাল প্রতি 400 টাকা ন্যূনতম সহায়ক মূল্য (MSP) দেওয়া হবে । সেই সঙ্গে, কৃষকদের সেচের জন্য বিনামূল্যে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হবে বলেও জানান তেজস্বী ৷
এদিকে মহাজোটের হয়ে প্রচারে বেরিয়ে ছোট ভাইয়ের প্রশংসায় পঞ্চমুখ আরজেডি নেত্রী তথা রাজ্যসভার সাংসদ মিশা ভারতী ৷ তিনি বলেন, "রাজ্যের বেশিরভাগ মানুষ আমাদের সমর্থনে রয়েছে ৷ এবারের নির্বাচনে একাধিক ইস্যুকে সামনে রেখে সরকারের বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই চলছে ৷ রাজ্যের মহিলা-বেকার এবং যুবকদের সমস্যা ও বাড়তে থাকা মুদ্রাস্ফীতি নিয়ে আমাদের লড়াই ৷ আর এই লড়াইয়ে রাজ্যের মানুষ তেজস্বীকেই চাইছেন ৷"
তিনি আরও বলেন, "2005 সাল থেকে বিহারে ডবল ইঞ্জিন সরকার ক্ষমতায় রয়েছে ৷ এই কয়েক বছরে বিহারের দুর্দাশার কথা কারও অজানা নয় ৷ রাজ্যে কোনও কারখানা নেই, কর্মসংস্থানের সুযোগ নেই এবং অভিবাসন ক্রমশ আরও বড় আকার নিচ্ছে ৷ এই আবহে প্রধানমন্ত্রী মঞ্চে দাঁড়িয়ে বন্দুক চালানোর কথা বলছেন ৷ এর থেকে দুর্ভাগ্যজনক আর কী বা হতে পারে ৷ অন্য়দিকে তেজস্বী চাকরি দেওয়ার কথা বলছেন ৷ সেচ থেকে শুরু করে শিক্ষা এবং চিকিৎসা ব্যবস্থা উন্নত করার কথা বলছেন ৷ সাধারণ মানুষের রোজগার বাড়ানোর কথাও বলছেন ৷"