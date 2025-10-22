বিহারের উন্নয়ন নিয়ে ভাবনাচিন্তার খোরাক মিলবে পাটনার ব্যস্ততম মেরিন ড্রাইভে

বিহারের উন্নয়ন নিয়ে ভাবনাচিন্তার খোরাক মিলবে পাটনার ব্যস্ততম মেরিন ড্রাইভে
পাটনার গঙ্গা পথ ধরে, বিভিন্ন জিনিসপত্রের বিক্রেতারা জীবিকা অনুসন্ধান করেন, কষ্ট ভাগ করে নেন এবং উন্নয়ন, চাকরি ও স্থিতিশীলতার আশায় থাকেন ৷
(সহকারী প্রতিবেদক দেব রাজ ও ব্রিজম পাণ্ডে)
পাটনা, 22 অক্টোবর: বিহারে প্রথম পর্যায়ের ভোটগ্রহণের প্রস্তুতি তুঙ্গে ৷ আর সেই উপলক্ষে গঙ্গা পথের ধারে জমজমাট পাটনা মেরিন ড্রাইভের জমকালো খাবারের স্টলগুলিতেও অতিথিদের আপ্যায়নের ব্যস্ততা । বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে এসেছেন স্টল মালিকরা ৷ তাঁদের অনেকে এই ব্যবসার জন্য অন্যান্য চাকরি ছেড়ে এসে এখানে স্টল দিয়েছেন । কেউ কেউ আবার এখানে এসে স্টল দিতে বাধ্য হয়েছেন ৷ তবে তাঁদের সবারই একটাই ইচ্ছে, আরও বেশি উপার্জন করা । বিহার কেমন চলছে, সে সম্পর্কে রাজনৈতিক অন্তর্দৃষ্টি পেতে হলে এটি একটি উপযুক্ত জায়গা ৷ এখানে কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলার পর বোঝা গেল যে কেন বিশেষজ্ঞরা বলেন, দেশের মধ্যে রাজনৈতিকভাবে সচেতন রাজ্যগুলির মধ্যে অন্যতম বিহার ।
সবিতা দেবী এবং তাঁর স্বামী মিথিলেশ কুমার গঙ্গা নদীর ধারে একটি ক্যাফে চালান - একটি স্টল যেখানে কুলহাদে (মাটির গ্লাস) বিভিন্ন ধরনের চা পরিবেশন করা হয় । তাঁরা রাজ্যের রাজধানীর পূর্ব প্রান্তে পাটনা সাহিব বিধানসভা কেন্দ্রের অধীনে অবস্থিত গুলজারবাগ থেকে এসেছেন, যেখানে প্রথম পর্যায়ের ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে । এই দম্পতি পূর্বে আন্তর্জাতিক চিকিৎসা মানবিক সংস্থা মেডিসিনস স্যান্স ফ্রন্টিয়ার্স (এমএসএফ)-এর সঙ্গে বিভিন্ন জেলায় কাজ করছিলেন, কিন্তু বেসরকারি চাকরির কঠোরতার মুখোমুখি না-হয়ে তাঁরা নিজেদের ব্যবসা করার সিদ্ধান্ত নেন । সবিতা বলেন, "অনেক শিক্ষিত মানুষ চাকরি খুঁজছেন । তাঁদের কর্মসংস্থান পাওয়া উচিত । কারখানা ও বড় ব্যবসা অন্যান্য রাজ্যে রয়েছে । বিহারেও তাদের ব্যবসা থাকা দরকার । এতে মানুষের অন্য জায়গায় স্থানান্তর বন্ধ হবে ৷"
তাঁর কথায়, রাজনীতিবিদরা শিল্পকে না-এনে এবং তার মুখোমুখি সমস্যাগুলির সমাধান না-করে কেবল জনগণকে আশ্বস্ত করে চলেছেন ৷ তবে ভালো কিছু ঘটবে বলে আশা রেখেই ভোটটা দেবেন বলে জানালেন সবিতা ৷
তাঁর কথায়, "মুদ্রাস্ফীতি, স্মার্ট বিদ্যুৎ মিটার এবং জিএসটি (পণ্য ও পরিষেবা কর) একটি সমস্যা । সবকিছুর দাম আকাশছোঁয়া হয়ে গিয়েছে । আগেরগুলির পরিবর্তে স্মার্ট মিটার আসার পর থেকে আমাদের বিদ্যুৎ বিল চারগুণ বেড়েছে । সরকারের দ্বারা জিএসটি-তে সাম্প্রতিক হ্রাস কেবল একটি ভ্রম, কারণ এটি বিভিন্ন অজুহাতে জনগণের কাছ থেকে অর্থ আদায় করবে ৷"
জেপি গঙ্গা পথের (পাটনা মেরিন ড্রাইভ এই নামেই পরিচিত) পাশের এলাকা ঝলমলে আলোর মাঝে রোজকার সান্ধ্যকালীন খাবারের আড্ডা হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছে ৷ সেখানেই রুবি দেবী খেলনা বিক্রি করছেন এবং একইসঙ্গে তাঁর তিন সন্তানের দেখাশোনা করছেন ।
চারপাশের খাবারের গাড়ি থেকে ছড়িয়ে পড়া বিভিন্ন খাবারের লোভনীয় সুবাসের মধ্যে থাকলেও রাতে তাঁর পরিবারের মুখে কী খাবার তুলে দেবেন, সেই নিয়েই তিনি চিন্তিত । তাঁর স্বামী ভিড়ের মধ্যে কোথাও আছেন ।
রুবী দেবী বলেন, "আমরা মাত্র 40 টাকার খেলনা বিক্রি করতে পেরেছি । দিনটিা একদমই ভালো গেল না । আমি জানি না কী করব । আমরা কাছাকাছি একটি ভাড়া ঘরে থাকি, মাসে চার হাজার টাকা ভাড়া ৷"
পাঁচ মাস আগে পাটনা জেলার বখতিয়ারপুর শহরের কাছে গঙ্গার দিয়ারা (নদী সংলগ্ন) এলাকা থেকে তাঁদের বাচ্চাদের নিয়ে চলে আসার পর থেকেই রুবি এবং তাঁর স্বামী এই প্রশস্ত রাস্তায় খেলনা বিক্রি করছেন ।
বাড়ি ফিরে তাঁরা ভূমিহীন । শহরের কয়েকটি বাড়িতে গৃহকর্মী হিসেবে কাজ করেন, অন্যদিকে তাঁর স্বামী কৃষি শ্রমিক হিসেবে কাজ করেন জীবিকা নির্বাহের জন্য । তাঁরা তাঁদের বাচ্চাদের অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে পাঠান, যা শিশু কল্যাণ কেন্দ্র হিসেবে কাজ করে এবং এই বাচ্চাদের আশা থাকে যে তারা এর পরে সরকারি স্কুলে যাবে ।
প্রতি বছর জুন মাসে যখন হিমালয় এবং উত্তর ভারতীয় রাজ্যগুলিতে বর্ষা আঘাত হানার সঙ্গে সঙ্গে নদীর জলস্তর বৃদ্ধি পায়, তখন তাঁদের জন্মস্থান বন্যায় প্লাবিত হয় । অক্টোবর-নভেম্বরের কাছাকাছি জল নেমে না-যাওয়া পর্যন্ত সেখানে বসবাসকারী সকলকে নিরাপদ এলাকায় স্থানান্তরিত হতে বাধ্য করা হয় ।
তিনি আরও বলেন, "আমি কেবল চাই বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য কিছু করা হোক যাতে আমরা এবং আমাদের জীবন বাস্তুচ্যুত না হয় ৷"
6 এবং 11 নভেম্বর দুই ধাপে বিহারে বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে ৷ রুবি এ সম্পর্কে অবগত । তাঁর বাড়ি গিয়ে ভোট দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে । (প্রথম ধাপে বখতিয়ারপুরে ভোট)।
তিনি বলেন, "আমরা আমাদের ভোটার স্লিপ পাই এবং নির্বাচনের দিন আমাদের বুথে ভোট দেই ৷"
কিছু দূরে, রোহতাস জেলার দাওয়াথ থানার অন্তর্গত একটি গ্রাম থেকে আসা সুরেন্দ্র রাই বিভিন্ন ধরনের বেলুন বিক্রি করছেন এবং দ্বিতীয় ধাপের নির্বাচনে ভোট দেওয়ার জন্য তাঁর জন্মস্থানে ফিরে যাওয়ার অপেক্ষায় রয়েছেন তিনি ।
বেলুন বিক্রেতার কথায়, "আমার এলাকার লোকেরা ভোট প্রচারের শেষ পর্যায়ে জড়ো হন এবং শিক্ষকরা আমাদের বলেন কাকে ভোট দিতে হবে ৷"
নদীর তীরে সান্ধ্যকালীন খাওয়া-দাওয়ার কেন্দ্রটি যেমন কাছের এবং দূর থেকে আসা দর্শনার্থীদের আকর্ষণ করে, তেমনই এটি রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের ব্যাপক দারিদ্র্য এবং বেকারত্বের মুখে থাকা মানুষদেরও জীবিকা নির্বাহের জন্য আকৃষ্ট করে ৷
নীতি আয়োগের বহুমাত্রিক দারিদ্র্য সূচকের সর্বশেষ পরিসংখ্যান অনুসারে, 2022-23 সালে বিহারে দেশের সর্বোচ্চ দারিদ্র্যের হার ছিল 26.59 শতাংশ, যেখানে জাতীয় গড় 11.28 শতাংশ ছিল ।
জাতীয় বহুমাত্রিক দারিদ্র্য সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ তিনটি ক্ষেত্রের বঞ্চনা পরিমাপ করে - স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং জীবনযাত্রার মান - যা রাষ্ট্রসংঘের 12টি দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার (SDGs) সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ সূচক দ্বারা নির্ধারণ করা হয় ।
2023 সালে পরিচালিত বিহার সরকারের জাত-ভিত্তিক সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে যে, রাজ্যের মোট 2.97 কোটি পরিবারের 34.13 শতাংশ, অর্থাৎ প্রায় 94 লক্ষ পরিবার 6,000 টাকা বা তার কম মাসিক আয়ের উপর নির্ভর করে জীবনযাপন করে ।
একইভাবে, সরকারি তথ্য দেখায় যে, বিহারে 15 থেকে 29 বছর বয়সি জনসংখ্যার 9.9 শতাংশ 2023-24 অর্থবছরে বেকার ছিল, যা 2018-19 সালে 30.9 শতাংশ থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে । তবে, তার থেকে বেশি বয়সিদের মধ্যেও বেকারত্ব অব্যাহত ।
এই পরিস্থিতিতে রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে মানুষ জীবিকা এবং উন্নত জীবনের সন্ধানে এখানে ছুটে আসে । তাঁদের অনেকেই অন্যান্য রাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে শেষ পর্যন্ত চলে যায়, আবার কেউ কেউ এই সন্ধ্যার খাবারের বাজারের মতো জায়গায় খাবারের দোকান খোলার চেষ্টা করে বা ছোট ব্যবসা শুরু করে ।
বিশেষ করে নির্বাচনের সময়, এই ধরনের ফুড কোর্ট পরিদর্শন করলে বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষ কী সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন এবং তাঁদের ইচ্ছে কী, তা সম্পর্কে ধারণা পেতে পারেন ।
ভোজপুর জেলার আরা শহরের বাসিন্দা কুন্দন কুমার, টোয়াইলাইট ফুড কোর্টে থাকা একটি ভ্যানে ছোট একটি খাবারের দোকান - ব্রোস্টার পিৎজা - চালান ৷ সেখানে তিনি আগত ক্রেতাদের 'সরাসরি ওভেন থেকে' পিৎজা বিক্রি করেন । তিনি পথচারীদের ডেনমার্ক থেকে আমদানি করা মেশিনে রান্না করা খাবারকে এক্কেবারে 'ইতালীয়' বলে দাবি করে তার স্বাদ গ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছিলেন ।
উচ্চমাধ্যমিক পাশ করা কুন্দন বলেন, "ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) বর্তমান বিধায়ক এবং প্রাক্তন মন্ত্রী অমরেন্দ্র প্রতাপ সিংকে এলাকায় খারাপ পারফর্মেন্সের কারণে আবার টিকিট দেওয়া হয়নি । তিনি তাঁর নির্বাচনী এলাকার মানুষের অভিযোগের প্রতি যত্নশীল হওয়ার পরিবর্তে বেশিরভাগ সময়ই ঝাড়খণ্ডের জামশেদপুরে থাকতেন । তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন সঞ্জয় সিং 'টাইগার'৷"
বিজেপি প্রার্থী সিপিআই(এমএল) কর্তৃক প্রার্থী করা কিয়ামুদ্দিন আনসারির বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন এবং আরা আসনটি একটি কঠিন নির্বাচনী লড়াইয়ের সাক্ষী হওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে । 6 নভেম্বর প্রথম দফায় আরায় ভোটগ্রহণ ।
কুন্দন বলেন, "আমরা অগ্রগতির পক্ষে এবং অনাচারের বিরুদ্ধে ভোট দেব । ভোটের দিন আমরা দোকান বন্ধ করে আমাদের শহরে ভোট দিতে যাব । পাটনায় একই দিনে নির্বাচনের কারণে এখানকার ফুড কোর্ট বন্ধ থাকবে ৷"
কাছেই, গুঞ্জন শর্মা নিজেকে সোনালি রঙে রাঙিয়েছেন এবং মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছেন, দর্শনার্থীদের 20 টাকায় তাঁর সঙ্গে দেখা করার সুযোগ করে দিচ্ছেন । সুযোগ নিতে অনেকেই থেমে যাচ্ছেন ।
গয়া জেলার ইমামগঞ্জ বিধানসভা আসনের অন্তর্গত জামুয়ারা কালান গ্রামের বাসিন্দা গুঞ্জন বেশিরভাগ সময় জীবিকার জন্য মুম্বইতে চলে যান তাঁর প্রতিভার প্রদর্শন করতে এবং মাঝে মাঝে ফিল্মে 'অতিরিক্ত শিল্পী' হিসেবেও কাজ করেন । তিনি সম্প্রতি বাড়ি ফিরেছেন এবং পাটনায় পরিবর্তনের জন্য চেষ্টা করার কথা ভেবেছেন । গুঞ্জন বলেন, "ভোট দেওয়ার সময় আমি প্রার্থীর পারফরম্যান্স এবং ব্যাকগ্রাউন্ড নিয়ে ভাবব । ভোটের দিন আমি আমার গ্রামে উপস্থিত থাকব । আমার এলাকার মানুষ উন্নয়নে সন্তুষ্ট এবং আরও কিছুর জন্য তাকিয়ে আছি ৷"
তফসিলি জাতি (এসসি)-এর জন্য সংরক্ষিত ইমামগঞ্জ দীর্ঘদিন ধরে বামপন্থী চরমপন্থার দ্বারা প্রভাবিত । 11 নভেম্বর দ্বিতীয় দফার ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা হিন্দুস্তানি আওম মোর্চা (ধর্মনিরপেক্ষ)-র প্রতিষ্ঠাতা জিতন রাম মাঝির পুত্রবধূ দীপা কুমারীর মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হতে চলেছে, জন সুরাজ পার্টির অজিত কুমারের ৷ যিনি একজন ডাক্তার ৷ অন্যদিকে আরজেডি এখনও তাদের প্রার্থী দেয়নি ।
এই রাস্তায় উপস্থিত মানুষের কণ্ঠ এবং ভাবনাচিন্তা বিহারের বিভিন্ন অঞ্চল এবং সংস্কৃতির মতোই বৈচিত্র্যময়, তবে তাঁদের চাহিদা একই রকম এবং মৌলিক ।
সমৃদ্ধ বাজার ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা
বর্তমানে, প্রায় 500টি খাবারের স্টল এই গঙ্গা পথে কাজ করছে এবং অসংখ্য লোক বেলুন, মোবাইল ফোনের কভার, খেলনা, অস্থায়ী ট্যাটু এবং অন্যান্য জিনিসপত্র বিক্রি করছে, যা এই এলাকাকে একটি ব্যস্ত বাজারে পরিণত করেছে ।
সবাই যখন এখানে স্থান পেতে মরিয়া, তখন পাটনা স্মার্ট সিটি লিমিটেড (PSCL) - যা কেন্দ্রের স্মার্ট সিটি উদ্যোগ বাস্তবায়নের জন্য গঠিত একটি বিশেষ উদ্দেশ্যমূলক বাহন যা পরিকাঠামো, নাগরিক সুযোগ-সুবিধা এবং নগর জীবনের মান উন্নত করার জন্য রয়েছে - তারা সংগঠিত ভেন্ডিং স্পেস প্রদান, স্বাস্থ্যবিধি এবং পরিচ্ছন্নতা উন্নত করার জন্য 'গঙ্গা পথ প্রি-ফ্যাব্রিকেটেড ভেন্ডিং জোন প্রকল্প' শুরু করেছে ।
খাদ্য বিক্রেতা এবং বিক্রেতাদের থাকার ব্যবস্থা করার উদ্যোগের অংশ হিসাবে নদীর তীরে মোট 500টি প্রি-ফ্যাব্রিকেটেড কিয়স্ক স্থাপন করা হবে । প্রায় আশিটি ইতিমধ্যেই তৈরি করা হয়েছে, বাকিগুলি স্টোরেজ ইয়ার্ডে স্থাপনের জন্য প্রস্তুত রয়েছে ।
ইটিভি ভারতকে পিএসসিএলের একজন শীর্ষ কর্মকর্তা জানিয়েছেন, "সব কিয়স্ক স্থাপন হয়ে গেলে, আবেদন এবং যাচাই প্রক্রিয়ার পরে সেগুলি বিক্রেতাদের কাছে বরাদ্দ করা হবে । সবকিছু স্বচ্ছতার সঙ্গে করা হবে । তবে, এতে কয়েক মাস সময় লাগতে পারে । এই মুহূর্তে, সমস্ত কর্মকর্তা বিধানসভা নির্বাচন নিয়ে ব্যস্ত । ভোট শেষ হলে কাজটি গতি পাবে ৷"
পিএসসিএল কর্মকর্তা আরও বলেন যে, যদি প্রকল্পটি সফল হয়, তাহলে এটি সম্প্রসারিত করা যেতে পারে এবং অন্যান্য স্থানেও এই একই জিনিস করা যেতে পারে ।