কর্পুরীর চেষ্টায় মুছেছিল জাতপাতের বৈষম্য, তবু আজও বেকারত্ব-অনুন্নয়নে অসন্তোষ সমস্তিপুরে

কর্পুরীর চেষ্টায় মুছেছিল জাতপাতের বৈষম্য, তবু আজও বেকারত্ব-অনুন্নয়নে অসন্তোষ সমস্তিপুরে
সমস্তিপুরের কর্পুরী ঠাকুর দু'বার বিহারের মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন ৷ তিনি জাতপাতের বিভেদ মুছে দিয়েছিলেন এবং সমানাধিকারের পক্ষে লড়াই চালিয়েছিলেন ৷
(সহকারী প্রতিবেদক দেব রাজ ও ব্রিজম পাণ্ডে)
কর্পুরী গ্রাম (সমস্তিপুর), 21 অক্টোবর: বিহারের রাজনীতিতে জাতপাতের বিষয়টি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং তার উপর ভিত্তি করেই লোকসভা হোক বা রাজ্য বিধানসভা, যে কোনও নির্বাচনী লড়াইয়ে একজন রাজনীতিবিদের ভাগ্য নির্ধারিত হয় । অতীতে, এই বিষয়টি এতটাই বেশি ছিল যে, নিম্ন বর্ণের মানুষদের বর্ণ বৈষম্যের ঘটনার শিকার হতে হত ৷ আর এর থেকেই একটা প্রতিরোধের জন্ম হয়, যা পরবর্তীতে আন্দোলনে পরিণত হয়েছিল এবং এখন তা সমতার প্রতীক । সেই আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ ছিলেন সমস্তিপুরের কর্পুরী ঠাকুর ।
তাঁর জন্ম 1924 সালের 24 জানুয়ারি ৷ রাজনীতিতে প্রবেশের আগে একজন স্কুল শিক্ষক ছিলেন ৷ পরে তিনিই দু'বার বিহারের মুখ্যমন্ত্রী হন: প্রথমবার 1970 সালের 22 ডিসেম্বর থেকে 1971 সালের 2 জুন পর্যন্ত, সমাজতান্ত্রিক দলের নেতা হিসেবে; এবং তারপর 1977 সালের 24 জুন থেকে 1979 সালের 21 এপ্রিল পর্যন্ত, জনতা পার্টির নেতা হিসেবে মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন কর্পূরী ঠাকুর । 1988 সালে তাঁর মৃত্যুর আগে পর্যন্ত তিনি আইনসভায় বিরোধী দলের নেতা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন ।
সমস্তিপুরে বর্ণের বিভেদের ছায়া প্রায় ঝাপসা হয়ে গিয়েছে ৷ যার প্রমাণ এই এলাকার সংসদ সদস্য একজন দলিত, যিনি উচ্চবর্ণের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন এবং উভয় সম্প্রদায়েরই ভোট পান । কর্পুরীর পরিবারে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় প্রজন্মের একজন করে সদস্য রাজনীতিকে তাঁদের পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছেন, কিন্তু তাঁদের পথ ও দল আলাদা ।
কর্পুরীর ছেলে জনতা দল (ইউনাইটেড) থেকে সাংসদ হয়েছেন এবং তাঁর নাতনি উচ্চবর্ণের একজন নির্বাচনী কৌশলবিদ থেকে রাজনীতিবিদে পরিণত হওয়া প্রশান্ত কিশোরের নেতৃত্বে নবগঠিত রাজনৈতিক দল জন সুরাজ পার্টি থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন ৷ স্থানীয়দের কাছে প্রশান্ত কিশোর পিকে নামেই পরিচিত ।
তবে এই অঞ্চলের বাসিন্দাদের মধ্যে বর্তমানে জাতপাতের বৈষম্য দৃশ্যমান না-হলেও, উন্নয়ন এবং কর্মসংস্থানের প্রতি তাঁদের অসন্তোষ স্পষ্ট ।
এক লেনের, কর্দমাক্ত এবং যানজটে ভরা হাইওয়ের ধারে অবস্থিত কর্পুরি গ্রাম, যার নামকরণ করা হয়েছে এই নেতার নামে, যাঁর সততা মানুষকে বিস্মিত করেছে ৷ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন, তাঁর একমাত্র সম্পত্তি ছিল কুঁড়েঘর, যা একটি স্মারক হিসেবে পুনর্নির্মাণ করা হয়েছে । সেই কুঁড়েঘর ছাড়াও কর্পুরী সততার এক অটল উত্তরাধিকার রেখে গিয়েছেন, যার প্রতি মানুষ এবং রাজনীতিবিদরা এখনও আস্থা রাখেন ।
বাইকার, ই-অটো বা লরির চাপ এড়াতে লোকেরা হাইওয়ে দিয়ে তাঁদের ব্যক্তিগত গাড়ি চালান । কর্মসংস্থানের দাবির ক্ষেত্রে যা ঘটে, তাঁদের সাবধানে গাড়ি চালাতে বলাও ঠিক একই রকম বলে মনে করেন মানুষজন ৷
কর্পুরীর বাবা গোকুল ঠাকুর, সমস্তিপুর জাংশনে গ্রামবাসীদের নাপিতের কাজ করতেন । তাঁর ছেলে গর্বের সঙ্গে মানুষকে তাঁদের কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্য উৎসাহিত করতে চেয়েছিলেন । তিনি তাঁদের জন্য যা চেয়েছিলেন তা হল শিক্ষিত হওয়া, যাতে তাঁরা সরাসরি তাঁদের চোখের দিকে তাকাতে পারেন যাঁরা তাঁদের অবজ্ঞা করেন ।
কর্পুরী গ্রাম, যা একসময় পিতুঞ্জিয়া নামে পরিচিত ছিল, তা পাটনা থেকে প্রায় 100 কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে অবস্থিত । জন নায়কের পৈতৃক বাড়ির দিকে একটি পরিপাটি রাস্তা চলে গিয়েছে, যার সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি তাঁর ব্লগে লিখেছিলেন: "বিহারের মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন, রাজনৈতিক নেতাদের জন্য একটি উপনিবেশ তৈরির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল, কিন্তু তিনি নিজে এর জন্য কোনও জমি বা অর্থ নেননি । 1988 সালে যখন তিনি মারা যান, তখন বেশ কয়েকজন নেতা শ্রদ্ধা জানাতে তাঁর গ্রামে গিয়েছিলেন । যখন তাঁরা তাঁর বাড়ির অবস্থা দেখেন, তখন তাঁরা কান্নায় ভেঙে পড়েছিলেন - এত উঁচু মাপের একজন মানুষ এত সাধারণ বাড়িতে কীভাবে থাকতে পারেন !"
লালু প্রসাদ এবং নীতীশ কুমার মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন বিহার সরকার বর্তমান দ্বিতল কংক্রিটের বাড়িটি তৈরি করেছিল, যেখানে নেতার আবক্ষ মূর্তি স্মারক হিসেবে রয়েছে ৷
তাঁর মৃত্যুর তিন দশক পরেও, বিহারের 13.07 কোটি জনসংখ্যার 36.02 শতাংশ ইবিসি এখনও তাঁকেই তাঁদের প্রধান নেতা হিসেবে মনে করেন ।
2024 সালে কর্পুরীকে মরণোত্তর ভারতরত্ন প্রদান করা হয় - তাঁর মৃত্যুর 35 বছর পর । তিনি অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণি (ওবিসি), সর্বাধিক অনগ্রসর শ্রেণি (বর্তমানে অত্যন্ত অনগ্রসর জাতি বা ইবিসি নামে পরিচিত), মহিলা এবং অর্থনৈতিকভাবে অনগ্রসর শ্রেণির জন্য কোটা বাস্তবায়নের মাধ্যমে সংরক্ষণ সুবিধার সুষম বণ্টনের পক্ষে ছিলেন, তিনি এটি ভেবেছিলেন দেশব্যাপী এই ধরনের কোনও উদ্যোগের কয়েক দশক আগে থেকেই ।
কর্পুরীর ভাগ্নে, নিত্যানন্দ ঠাকুর নিকটবর্তী একটি কলেজে প্রধান কেরানি হিসেবে কর্মরত ৷ তিনি তাঁর স্ত্রী নিশা কুমারী, দুই মেয়ে এবং এক ছেলের সঙ্গে পৈতৃক বাড়িতে থাকেন । নিত্যানন্দ কর্পুরীর ছোট ভাই রামসোগারথ ঠাকুরের ছেলে ।
কর্পুরীর বড় ছেলে রাম নাথ ঠাকুর (75) বর্তমান কেন্দ্রীয় কৃষি ও কৃষক কল্যাণ প্রতিমন্ত্রী । তিনি গ্রামের অন্য প্রান্তে একটি পৃথক বাড়ি তৈরি করেছেন এবং বছরে একবার বা দু'বার সেখানে যান ৷
মন্ত্রী বলেন যে, কর্পুরীর কল্পনা অনুসারে সমান এবং উন্নত সমাজ একটি দূরের স্বপ্ন, তবে তা বাস্তবে রূপান্তরিত করার প্রচেষ্টা চলছে ।
রাম নাথ ইটিভি ভারতকে বলেন, "আমাদের সকলের চিন্তাভাবনা, মনোভাব, আচরণ এবং চরিত্র পরিবর্তন করতে হবে, যাতে এমন একটি ন্যায়সঙ্গত এবং সমান সমাজ তৈরি হয় । জেপি (জয়প্রকাশ এই নামেই জনপ্রিয়) একবার দিল্লির রাজঘাটে মহাত্মা গান্ধির স্মৃতিসৌধে গিয়ে রাজনীতিবিদদের বলেছিলেন যে, গণতন্ত্র তখনই বিকশিত হতে পারে যখন জনগণ এবং তাঁদের প্রতিনিধিদের মধ্যে একটি সুসম্পর্ক থাকে, যাঁদের কোনও অন্যায় না-করে জনসাধারণের জন্য কাজ করতে হবে । আমার বাবা তাঁর কাজ, আচরণ এবং চরিত্রের ক্ষেত্রে এটাই অনুসরণ করেছিলেন । বর্তমান রাজনীতিবিদদের জন্য তাঁর নাম একটি পরশপাথরের মতো ৷"
রাম নাথের ভাগ্নি জাগৃতি ঠাকুর সমস্তিপুরের মোরবা বিধানসভা কেন্দ্র থেকে পিকে-এর হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন । তিনি কর্পুরীর ছোট ছেলে বীরেন্দ্র ঠাকুরের মেয়ে ।
জাগৃতির পরে, নিশার পরিবারেরও রাজনৈতিক অ্যাম্বিশন রয়েছে । তিনি জানিয়েছেন যে, তাঁর স্বামী রাজনীতিতে প্রবেশ করবেন, তবে তিনি তা করবেন রাম নাথের পদত্যাগের পরেই । এ বিষয়ে তাঁদের মধ্যে একটি নীরব বোঝাপড়া রয়েছে ।
নিশার বড় মেয়ে বিবাহিত এবং একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করেন, অন্য মেয়ে স্নাতক স্তরের ছাত্রী, আর ছেলে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে প্রবেশিকা পরীক্ষা দেওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন ।
তিনি আরও বলেন, "গ্রামের মহিলাদের মধ্যে বেকারত্বের হার অনেক বেশি । তাঁদের অনেকেই সুশিক্ষিত । পুরুষরা কাজ করার জন্য অন্য জায়গায় যায়, কিন্তু মেয়েদের বাড়িতেই থাকতে হয় । তাঁদের জন্য কুটির বা ছোট শিল্প থাকা উচিত ৷" হোম সায়েন্সে স্নাতক নিশার কথায়, "আমরা তাঁর (কর্পুরীর) পরিবারের অংশ হতে পেরে গর্বিত ৷" দুঃখ প্রকাশ করে তিনি বলেন যে, তিনি একটি সরকারি স্কুলে শিক্ষিকা হতে পারতেন, কিন্তু কখনও সুযোগ পাননি । নিশা বলেন, "তিনি (কর্পুরী) অর্থ উপার্জন করেননি । তিনি সম্মান অর্জন করেছিলেন । আমার স্বামী রাজনীতিতে যোগদানের পর আমরাও তাঁর দেখানো পথে হাঁটব এবং যদি তিনি যোগদান না-করেন, তবে আমি করব ৷"
গ্রামে প্রায় 350টি বাড়ি রয়েছে, যার মধ্যে 250 জন রাজপুত । বাকিরা তফসিলি জাতি, ইবিসি, ওবিসি এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের ।
জননায়কের সবচেয়ে কাছের মানুষদের মধ্যে ছিলেন 65 বছর বয়সি অনিল কুমার সিং । যুবক বয়সে সিং তাঁকে খুব কাছ থেকে দেখেছিলেন কারণ তাঁরা পাশের বাড়ির প্রতিবেশী ছিলেন ।
অনিল কুমার সিং বলেন, "কর্পুরী জি ছিলেন খুবই সামাজিক ব্যক্তি । তাঁর মনোযোগ ছিল অন্তর্ভুক্তিমূলক রাজনীতি, সমতা এবং সকলের প্রতি শ্রদ্ধার উপর । তিনি তা নিশ্চিত করার জন্য কাজ করেছিলেন । রাজনীতিবিদদের মতো তাঁর মধ্যে কোনও খারাপ আচরণ ছিল না । মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীনও তাঁর কোনও আত্ম-অহংকার ছিল না এবং তিনি সকলের সঙ্গে সুন্দর আচরণ করতেন । এমন মানুষ খুবই বিরল ৷"
সমাজতান্ত্রিক নেতা জনজীবনে সততা এবং নীতিনিষ্ঠার পক্ষে ছিলেন বলে জানিয়ে সিং দুঃখ প্রকাশ করে বলেন যে, রাজ্য এবং সমাজ তাঁর ইচ্ছানুযায়ী বিকশিত হয়নি ।
তিনি আরও বলেন, "তাঁর ইচ্ছা হয়তো এতদিনেও পূরণ হয়নি, কিন্তু তিনি চেষ্টা করেছিলেন । তিনি সততা ও নীতিনিষ্ঠার প্রতীক ছিলেন । ভেবে দেখুন, তিনি বিহারের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন এবং তাঁর স্ত্রী আমার প্রতিবেশী হিসেবে একটি ছোট, খড়ের তৈরি কুঁড়েঘরে থাকতেন । আজকাল রাজ্যে সততা নেই । কর্মকর্তাদের (হাতের তালুতে) তেল না-দিয়ে কোনও কাজ করা যায় না ৷"
শ্যাম বিহারী সিং, যাঁর বাড়ি কর্পুরীর স্মৃতিস্তম্ভ থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে, এবং বর্তমানে যিনি প্যারালিটিক স্ট্রোক থেকে সেরে উঠছেন, তিনি স্মৃতিচারণ করে বলেন যে, নেতা প্রায়শই গ্রামে যেতেন এবং লোকেদের জিজ্ঞাসা করতেন যে তাঁরা কী চান !
শ্যাম বিহারী সিং বলেন, "আজকাল মানুষ কেবল নিজের কথা ভাবে, কিন্তু তিনি কেবল অন্যদের কথা ভেবেছেন । তিনি একজন সত্যিকারের জননায়ক ছিলেন ৷"
সারাদিনের কাজকর্মের পর কিছু দূরে রাস্তার মোড়ে পঞ্চায়েত ভবনের বাইরে বসে থাকা একদল লোক জননায়ককে স্মরণ করে শ্রদ্ধা জানালেন ৷
কৃষি শ্রমিক কমলেশ রাম বলেন, "উয়ো গরিবো কে মসিহা থে । উয়ো মরা নাহিন । উয়ো অমর হ্যায় । উনহোনে হামকো কুরসি পর বৈঠানা শিখায়া । (তিনি গরিবদের ত্রাতা ছিলেন । তিনি মারা যাননি । তিনি অমর । তিনি আমাদের আত্মসম্মান অর্জন করতে শিখিয়েছিলেন )৷"
কমলেশ স্মৃতিচারণ করে বলেন, জমিদাররা কীভাবে তাঁকে এবং অন্যদের নিজেদের খামারে কাজ দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছিল, কিন্তু কর্পুরীর জেদেই আবার তাঁর কাজ শুরু করেন ।
কমলেশের পাশে বসে ছিলেন ফাল্গুনী রাম, তিনি একজন ক্ষুদ্র কৃষক । তিনি তরুণ প্রজন্মের জন্য কর্মসংস্থানের অভাব এবং এই বিষয়ে মনোযোগ দেওয়ার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন ।
তাঁর কথায়, "শিক্ষিতদের কাজ পাওয়া উচিত । কিন্তু জনসংখ্যা এত বেশি যে যুবকরা তাঁদের বাড়িতে অলস বসে আছে । খুব কম লোকই চাকরি পাচ্ছে ৷"
যেহেতু এটা নির্বাচনের সময়, তাই প্রার্থী এবং ভোটদান সম্পর্কে কথা ছাড়া কোনও আলোচনা সম্পূর্ণ হতে পারে না । কর্পুরী গ্রাম সমস্তিপুর বিধানসভা কেন্দ্রের অধীনে, তবে এলাকায় জাগৃতির মোরবা নির্বাচনী এলাকা নিয়েই বেশি চর্চা চলছে, যেটি একটি প্রতিবেশী আসন ।
ফাল্গুনীর কথায়, "আমরা মোবাইল ফোনে তাঁর বক্তৃতা শুনেছি । তিনি এমন কাজ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যা তাঁর ঠাকুরদা করতে পারেননি । এটি খুব ভালো একটা চেষ্টা এবং তাঁকে সুযোগ দেওয়া উচিত ৷"
নিজেদের সম্পর্কে কথা বলতে বলতে এলাকাবাসী বললেন যে, তাঁরা সেই প্রার্থীকেই ভোট দেবেন যাঁর পক্ষে অধিকাংশ মানুষ ভোট দেবে ।
ভোটের ধরণ সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে, আরেকদল লোকজন ভিড় করে অভিযোগ করতে শুরু করেন যে, তাঁদের কাছ থেকে কাজ কেড়ে নেওয়া হচ্ছে ।
হরেন্দ্র রাম বলেন, "ভারতের খাদ্য নিগম (এফসিআই)-এর রেলওয়ে রেকগুলি এখানে খালাস করা হত, যার ফলে আমাদের কর্মসংস্থান হত । আমরা খাদ্যশস্যের বস্তাগুলি স্থানান্তর করতে পরিবহণ করতাম । জেলা প্রশাসন এটিকে দেসুয়া রেলওয়ে স্টেশনে স্থানান্তরিত করে । ফলস্বরূপ, আমরা আমাদের জীবিকা হারিয়ে ফেলি ৷"
আরেকজন গ্রামবাসী সন্তোষ রাম বলেন যে, এখনও কয়েকটি সিমেন্ট রেক আসে যা যুবকদের কিছু কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দেয় এবং সরকারের কাছে আবেদন করেন যে, এখানে আবার এফসিআই রেক খালাস শুরু করা উচিত ।
সূর্য যখন দিগন্ত ছুঁয়ে যায়, তখন মাঠে গবাদি পশু চরাতে থাকা লোকেরা বাড়ি ফিরতে শুরু করেন । তাঁদের মধ্যে রামবৃক্ষ রামও আছেন যাঁর মাত্র দুটি ছাগল রয়েছে । তাঁর ছেলে হায়দরাবাদে শ্রমিক হিসেবে কাজ করেন এবং রামবৃক্ষ গ্রামে তাঁর পুত্রবধূ এবং তিন নাতি-নাতনির দেখাশোনা করেন ।
পশুপালক বৃদ্ধ বলেন, "আমার ছেলে তাঁর সন্তানদের উন্নত ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করার জন্য অন্য রাজ্যে কাজ করছে । সে এখানে এই পরিমাণ অর্থ উপার্জন করতে পারেনি । আমরা তাদের ভোট দেব যারা আমাদের আশা এবং বেঁচে থাকার সুযোগ দেয়, যারা নিজেদের কোষাগার পূরণের জন্য রাজ্য বিক্রি করেছে তাদের ভোট দেব না ৷" আধুনিক রাজনীতির অধ্যায়ের মধ্যে কে ঠিক জননায়কের মতো হবেন, সেকথাই ভাবছেন রামবৃক্ষের মতো লোকেরা ৷