ফল ঘোষণার পরই হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু প্রশান্ত কিশোরের প্রার্থীর
নির্বাচনী প্রচারের সময়ই হৃদযন্ত্রে সমস্যা ধরা পড়ে তারারি আসনের জন সুরাজ প্রার্থী চন্দ্রশেখর সিংয়ের ৷ ফল ঘোষণার দিন তিনি গুরুতর হৃদরোগে আক্রান্ত হন ৷
Published : November 15, 2025 at 1:52 PM IST
ভোজপুর, 15 নভেম্বর: বিহারে ভরাডুবি হয়েছে প্রশান্ত কিশোরের জন সুরাজ পার্টির। সবকটি আসনে প্রার্থী দিলেও 243 আসনের বিধানসভায় একটিও জোটেনি তাঁর কপালে ৷ আর সেই হারের হতাশা থেকেই হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হল তরারি কেন্দ্রের প্রার্থী চন্দ্রশেখর সিংয়ের। তাঁর বয়স হয়েছিল 63।
শুক্রবার গণনা হয় বিহার বিধানসভা নির্বাচনের ৷ আর গণনার প্রথম কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই বিহারের মানুষ কী চান তা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল ৷ সময় যত গড়িয়েছে ততই হতাশা, উদ্বেগের ছাপ স্পষ্ট হয়েছে বিরোধীদের চোখে-মুখে ৷ বিহারে প্রায় ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে গিয়েছে কংগ্রেস, আরজেডি-সহ বিরোধী অন্যান্য দল ৷ জন সুরাজ নামে নতুন দল গড়ে প্রথম এবার ভোটে লড়াই করেছিলেন প্রশান্ত কিশোর ৷ শোচনীয় ফল হয়েছে তাঁরও ৷ ফলাফলের রাত জন সুরাজ পার্টির জন্য দুই বড় দুঃসংবাদ নিয়ে এসেছে। প্রথমত, দলের ব্যাপক পরাজয় এবং দ্বিতীয়ত, তারারি আসনের প্রার্থী চন্দ্রশেখর সিংয়ের মৃত্যু। এই মর্মান্তিক ঘটনা দলের উপর গভীর প্রভাব ফেলেছে।
নির্বাচনী প্রচারের সময়ই হৃদযন্ত্রে সমস্যা ধরা পড়ে চন্দ্রশেখর সিংয়ের ৷ এরপর গত 31 অক্টোবর প্রচারের সময় আচমকাই অসুস্থ হয়ে পড়েন ৷ সমর্থক এবং পরিবার তাঁকে প্রাথমিকভাবে পটনার একটি হাসপাতালে নিয়ে যায় ৷ সেখানেই চিকিৎসা শুরু হয় তাঁর ৷ কিন্তু শুক্রবার ফল ঘোষণার দিন তাঁর শরীর ক্রমশ খারাপ হতে থাকে ৷ ফল জানার পর গুরুতর হৃদরোগে আক্রান্ত হন ৷ শেষমেশ 10 দিনের অসুস্থতার শেষে তাঁর মৃত্যু হয় ৷
জন সুরাজের পাশাপাশি বিরোধী দলের নেতা-কর্মীরা এই ঘটনায় শোক প্রকাশ করেছেন ৷ তিনি ছিলেন অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক। ভোজপুরের কুরমুরি গ্রামের বাসিন্দা চন্দ্রশেখর 'মাস্টার সাহেব' নামেই বেশি পরিচিত ছিলেন। রাজনৈতিক পটভূমি না থাকা সত্ত্বেও, তাঁর একটি শক্তিশালী সামাজিক অবস্থান ছিল। প্রশান্ত কিশোরের জন সুরাজ পার্টিতে যোগ দেওয়ার পর দিয়ে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সুযোগ পান তিনি।
তারারি আসনে ভোটগ্রহণ প্রথম পর্যায়ে হয়েছিল। ফলাফল প্রকাশের পর দেখা যায়, বিজেপির বিশাল প্রশান্ত 11,464 ভোটের ব্যবধানে জয়ী হন। জন সুরাজের চন্দ্রশেখর সিং মাত্র 2,271টি ভোট পান ৷ দলের অবস্থান যে দুর্বল তা এই ভোট থেকেই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে ৷ এই নির্বাচনী পরাজয় এবং প্রার্থীর মৃত্যু উভয়ই জন সুরাজ পার্টির জন্য একটা বড় ধাক্কা বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। নেতারা পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন ৷