ইস্তেহারে এক কোটি চাকরি, সীতা মন্দিরের প্রতিশ্রুতি এনডিএ'র
বিহার বিধানসভা নির্বাচনের জন্য এনডিএ তাদের ইস্তেহার প্রকাশ করেছে । 'সংকল্প পত্র' এক কোটি যুবককে চাকরির প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, জানান উপ-মুখ্যমন্ত্রী সম্রাট চৌধুরী।
Published : October 31, 2025 at 2:22 PM IST|
Updated : October 31, 2025 at 2:39 PM IST
পটনা, 31 অক্টোবর: নির্বাচনী ইস্তেহারে কল্পতরু এনডিএ জোট ! এক কোটি যুবককে চাকরি, পিছিয়ে পড়া শ্রেণির জন্য 10 লক্ষ টাকা-সহ ইস্তেহারে একগুচ্ছ প্রতিশ্রুতি দিয়েছে এনডিএ ৷ পাশাপাশি সীতামাঢ়ি জেলায় দেবী সীতার জন্মস্থানকে কেন্দ্র করে আধ্যাত্মিক নগরী নির্মাণের প্রতিশ্রুতিও দেওয়া হয়েছে ইস্তেহারে।
এনডিএ প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, সীতামাঢ়ি জেলায় দেবী সীতার জন্মস্থান হিসেবে বিবেচিত 'পুনৌরা ধাম জানকি মন্দির'-কে বিশ্বমানের আধ্যাত্মিক নগরী হিসেবে গড়ে তোলা হবে। 67 একর জমির উপর নির্মিত এই মন্দিরটি উত্তরপ্রদেশের অযোধ্যায় রাম মন্দিরের আদলে গড়ে তোলা হচ্ছে । ইস্তেহারে বলা হয়েছে, "বিধানসভা নির্বাচনে এনডিএ ক্ষমতায় এলে, সীতামাঢ়িতে মা জানকির পবিত্র জন্মস্থানকে 'সীতাপুরম' নামে একটি বিশ্বমানের আধ্যাত্মিক নগরীতে রূপান্তরিত করা হবে ৷"
প্রতি বছর বিপুল সংখ্যক তীর্থযাত্রী সীতামাঢ়িতে এই স্থানটি পরিদর্শন করেন । 1 জুলাই বিহার মন্ত্রিসভা মন্দির কমপ্লেক্সের উন্নয়নের জন্য 882.87 কোটি টাকা অনুমোদন করেছে । 882.87 কোটি টাকার মধ্যে 137 কোটি টাকা পুরনো মন্দির এবং প্রাঙ্গণের উন্নয়নে ব্যয় করা হবে ৷ 728 কোটি টাকা পর্যটন-সম্পর্কিত উন্নয়নমূলক কাজে ব্যয় করা হবে বলে আধিকারিকরা জানিয়েছেন।
শুক্রবার নির্বাচনী ইস্তেহার 'সংকল্প পত্র' প্রকাশ করেন এনডিএ নেতারা ৷ আর সেই সংকল্প পত্রে বিহারের জনগণের জন্য এবং রাজ্যের সামগ্রিক উন্নয়ন নিশ্চিত করার জন্য একাধিক বড় প্রতিশ্রুতি রয়েছে ৷ বিহার বিধানসভা নির্বাচনের ইস্তেহার প্রকাশ করার মঞ্চে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডার সঙ্গেই ছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা জেডিইউ সভাপতি নীতিশ কুমার ৷ পটনার গান্ধি ময়দানের একটি হোটেলে ইস্তেহার সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য প্রদানের জন্য সাংবাদিক বৈঠকে হাজির ছিলেন শরিক দলের নেতা তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী চিরাগ পাসোয়ান, জিতন রাম মাঝি এবং জেডিইউ'র সর্বভারতীয় কার্যকরী সভাপতি সঞ্জয় ঝা'রা ৷
ইস্তেহার প্রকাশের পর সাংবাদিকদের উপমুখ্যমন্ত্রী সম্রাট চৌধুরী বলেন, "বিহার নির্বাচনের জন্য সংকল্প পত্রে এক কোটি যুবককে চাকরির প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে।" আগামী পাঁচ বছরে, বিহারকে একটি আন্তর্জাতিকব্যাপী কর্মক্ষেত্রে পরিণত করার লক্ষ্যে নতুন যুগের অর্থনীতি গড়ে তোলা হবে বলেও জানান সম্রাট চৌধুরী ৷ তাঁর কথায়, "এরই সঙ্গে গিগ কর্মী, অটো চালকদের আর্থিক সহায়তা এবং দক্ষতা উন্নয়ন প্রদান করা হবে। বিহারে এনডিএ ক্ষমতায় এলে, আমরা প্রতিটি জেলায় উৎপাদন ইউনিট স্থাপন করব ৷"
NDA ইস্তাহারে যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে
'ভোকাল ফর লোকাল' প্রতিশ্রুতির অধীনে 100টি এমএসএমই পার্ক স্থাপন করা হবে।
'মেড ইন বিহার' প্রকল্পের মাধ্যমে কৃষি রপ্তানি দ্বিগুণ করা হবে।
বিহারে বিশ্বমানের চিকিৎসা ব্যবস্থা, প্রতিটি জেলায় মেডিকেল কলেজ স্থাপন করবে এনডিএ।
উচ্চশিক্ষা গ্রহণকারী এসসি শিক্ষার্থীদের এককালীন 2000 টাকা সহায়তা প্রদান করবে এনডিএ।
বিহারে কেজি থেকে পিজি পর্যন্ত বিনামূল্যে মানসম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিত করা হবে।
বিহারে 10টি নতুন শিল্প পার্ক খোলা হবে।
পটনা ছাড়াও, বিহারের আরও চারটি শহরে মেট্রো ট্রেন পরিষেবা চালু করা হবে বলেও প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে ৷ উপমুখ্যমন্ত্রী যোগ করেছেন, বিজেপি এবং জেডিইউ-এর নেতৃত্বাধীন জোট আগামী পাঁচ বছরে 50 লক্ষ কোটি টাকার বিনিয়োগ আকর্ষণ করবে।
243 আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী এনডিএ বিজেপি এবং জেডিইউ 101টি করে, এলজেপি(আর) 28টি, এইচএএম-কে 10টি এবং আরএলএমও তিনটি আসনে লড়াই করেছে । ইস্তেহারটিকে 'উন্নত বিহার'-এর রোডম্যাপ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে । এতে 25টি সংকল্প রয়েছে । যুবকদের জন্য এক কোটি কর্মসংস্থান এবং প্রতিটি জেলায় মেগা দক্ষতা কেন্দ্রের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে । মহিলাদের জন্য 'লক্ষপতি দিদি' এবং 'মহিলা মিশন কোটিপতি' প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বিহারের অত্যন্ত পিছিয়ে পড়া শ্রেণির জন্য 10 লক্ষ টাকা সহায়তা এবং সুপ্রিম কোর্টের বিচারকের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠনের ঘোষণা করা হয়েছে ৷