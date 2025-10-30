বিহার-আরজেডি'র বিরুদ্ধে ছট পুজোকে অশ্রদ্ধা করার অভিযোগ তুললেন প্রধানমন্ত্রী
ছট পুজোর পর এদিন প্রথম বার বিহারে প্রচার করেন প্রধানমন্ত্রী মোদি ৷ এদিন তিনি বিরোধী মহাগঠবন্ধনকে কড়া আক্রমণ শানিয়েছেন ৷
Published : October 30, 2025 at 8:44 PM IST
মুজফফরপুর, 30 অক্টোবর: ভোট পেতে প্রধানমন্ত্রী মোদি নাচতেও পারেন ! গতকাল লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধির এই কটাক্ষের পর বৃহস্পতিবার কংগ্রেস ও আরজেডি-কে তুলোধনা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ তাঁর পাল্টা আক্রমণ, বিহারের বিরোধী দুই দল ছট পুজোকে শ্রদ্ধা করে না ৷ বিহারের মানুষের বিশ্বাস ও রীতিনীতিকে শ্রদ্ধা করে না ৷ বিহারের মানুষ কখনও এই আচরণ সহ্য করবে না ৷
কারও নাম না-করে প্রধানমন্ত্রী কটাক্ষ করেন, "দুই যুবরাজ, একজন ভারতের সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত পরিবারের এবং আরেকজন বিহারের সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত পরিবারের সদস্য ৷ তাঁরা মিথ্যা প্রতিশ্রুতির দোকান খুলেছে ৷"
ছট পুজোর পর এই প্রথম বিহারের মুজফফপুরে জনসভা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ তিনি এদিন তোপ দাগেন, কংগ্রেস, আরজেডি ও মহাগঠবন্ধনের সদস্যরা শুধু ভোটের জন্য ছট পুজোর ভক্তদের আবেগে আঘাত হেনেছে ৷ তিনি জানান, বিহারের এই ছট মহাপরবকে ইউনেসকোর ইনট্যানজিবল কালচারাল হেরিটেজ তালিকাভুক্ত করার জন্য তাঁর সরকার কাজ করে চলেছে ৷ প্রধানমন্ত্রী বলেন, "ছট পুজোর পর আমার প্রথম জনসভা ৷ আমাদের সরকার ইউনেসকোর ঐতিহ্যবাহী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের তালিকায় ছটের নাম অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করছে ৷"
#WATCH | Muzaffarpur, Bihar: Prime Minister Narendra Modi says, " ... for congress and rjd, the worship of chhathi maiyya is a drama and 'nautanki'. do you agree with them? will you punish them or not? pic.twitter.com/fkGpEAO5cJ— ANI (@ANI) October 30, 2025
তিনি উপস্থিত জনগণের উৎসাহের প্রশংসা করে বলেন, "মুজফফরপুরের লিচুর যেমন মিষ্টি স্বাদ, তেমনই এখানকার মানুষের ভঙ্গিও ৷"
ছটপুজোর ঐতিহ্যের কথা বলতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী কংগ্রেস ও আরজেডি-কে আক্রমণ করে বলেন, "কংগ্রেস ও আরজেডির এই ছট পুজো আসলে নাটক ৷ এই পুজোর সময় মা ও বোনেদের উপবাস তাদের কাছে নাটক ৷ আপনারা কি ওদের সমর্থন করেন ? আপনারা ওদের শাস্তি দেবেন কি না ? ভোটের জন্য কেউ ছটি মায়ের অপমান করতে পারে ? আমি জানি, বিহার এই অসম্মানকে ভুলে যাবে না ৷"
#WATCH | Muzaffarpur, Bihar: Prime Minister Narendra Modi says, " ... in bihar’s electoral battle, there is now a pair of yuvraajs who consider themselves yuvraajs. they have opened shops of false promises. one is the yuvraaj of india’s most corrupt family, and the other is the… pic.twitter.com/Er5xUltYWN— ANI (@ANI) October 30, 2025
এদিন জনসভা থেকে পূর্ববর্তী আরজেডি সরকারকে আক্রমণ শানান প্রধানমন্ত্রী ৷ লালুপ্রসাদ যাদবের জমানায় বছরের পর বছর বিহারে জঙ্গল রাজ ছিল বলে উল্লেখ করেন তিনি ৷ আরজেডি'র গুন্ডারা তখন শোরুম থেকে গাড়ি লুট করত ৷ মহাগঠবন্ধনের সমালোচনায় মুখর হয়ে মোদি বলেন, "ওরা গরিবদের অধিকার লুট করেছে ৷ এরা বিহারের মানুষের জন্য কোনও ভালো কাজ করতে পারে ? যারা জমি লুট করেছে, রেলওয়ে লুট করেছে, তারা কীভাবে বিহারের উন্নয়ন করবে ?"