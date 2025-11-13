বিহারে রেকর্ড হারে ভোট ! ফলাফলের আগেই পরবর্তী কৌশলে শান দিচ্ছে দুই শিবির
শুক্রবার 7.45 কোটি ভোটার 2,616 জন প্রার্থীর ভাগ্য নির্ধারণ করতে চলেছেন। প্রায় আড়াইশো জন রিটার্নিং অফিসার, 243 জন গণনা পর্যবেক্ষক এই কার্যক্রম পরিচালনা করবেন।
পটনা, 13 নভেম্বর: 2025 সালের বিহার বিধানসভা নির্বাচনের ভোট গণনা এখনও চলছে ৷ ভোটের ফলাফল সামনে আসতে আর মাত্র কয়েক ঘণ্টা বাকি। তবে, বিহারে এবার রেকর্ড ভোট পড়ার ঘটনা সবাইকে অবাক করে দিয়েছে। বিহার বিধানসভা নির্বাচনের ভোটের হার আগের বারের তুলনায় 9.6 শতাংশ বৃদ্ধি, যা এই রাজ্যে একটি বড় পরিবর্তনের লক্ষণ হিসেবে দেখা হচ্ছে। তবে ভোটের ফলাফল ঘোষণার আগেই বিরোধীরা নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগে সরব হয়েছে। ধীরগতির ভোট গণনা এবং নানা অনিয়ম নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে রাষ্ট্রীয় জনতা দল (আরজেডি)। এদিকে, দলের আইন পরিষদের সদস্য সুনীল কুমার সিং সরাসরি হুমকি দিয়ে বসেছেন রিটার্নিং অফিসারদের যা নিয়ে তুমুল শোরগোল শুরু হয়েছে।
সুনীল সিং নির্বাচন কমিশনকে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন যে, ভোট গণনার সময় যদি কোনও অনিয়ম হয়, তাহলে নেপালের মতো পরিস্থিতি এখানেও তৈরি হতে পারে। তিনি জানান, বিহারের মানুষ আতঙ্কিত এবং অনেকেই রাস্তায় নেমে আসবে। নির্বাচন কমিশনের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে আরজেডি নেতা দাবি করেন, এবারের ভোটে নির্বাচন কমিশনের সুনাম ক্ষুণ্ন হয়েছে। বিহার নির্বাচনের সময় যেভাবে রিটার্নিং অফিসারদের নিয়োগ করা হয়েছিল, তাতে জনসাধারণের মধ্যে এর বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।
ফলাফলের আগের কয়েক ঘণ্টায় বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের বাসভবনে দফায় দফায় বৈঠক চলছে ৷ অন্যদিকে, তেজস্বী যাদবের বাসভবনে ক্রমাগত আসছেন তাঁর দলের কর্মী-অনুগামীরা। উভয় শিবিরই আশা এবং উদ্বেগে পরিপূর্ণ। এবারের ভোটে 243টি বিধানসভা আসনে সরাসরি এনডিএ এবং মহাজোটের মধ্যে টক্কর ছিল। অনেক আসনে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা হওয়ায়, প্রার্থী এবং তাদের সমর্থকরা রাতভর ফলাফলের প্রবণতার উপর নজর রাখছেন। তার উপর এবার উচ্চ হারে ভোটারদের উপস্থিতি (67.13 শতাংশ) বিহারের রাজনৈতিক সমীকরণকে আরও জটিল করে তুলেছে।
এই নির্বাচনে, বিহারে ভোটারদের ভোটকেন্দ্রে আনার ক্ষেত্রে প্রধানত দুই মেরুতে বিভক্ত ছিল৷ গোটা নির্বাচন স্পষ্টতই এনডিএ এবং মহাজোটের মধ্যে দুটি মেরুতে বিভক্ত ছিল। ভোটারদের উপরেও এর পৃথক পৃথক প্রভাব পড়েছে ৷ এর পাশাপাশি, জন সুরজ এবং এআইএমআইএম-এর পক্ষ থেকে কিছু ক্ষেত্রে ভিন্ন সমীকরণ ছিল। বিভিন্ন বিষয়ে মতামত তৈরির সঙ্গে সঙ্গে এই মেরুকরণ তীব্রতর হয়েছে। ফলে এবারের বিহার বিধানসভা নির্বাচনে ভোটারদের আগ্রাসী যোগদান চোখে পড়েছে, যার ফলস্বরূপ আগের বারের তুলনায় 2025 সালের ভোটের হার প্রায় 10 শতাংশ (9.6 শতাংশ) বৃদ্ধি পেয়েছে।
বিহারের 38টি জেলায় 46টি গণনা কেন্দ্র, দ্বি-স্তরের নিরাপত্তা, 24x7 সিসিটিভি নজরদারী এবং হাজার হাজার নিরাপত্তাকর্মী মোতায়েন এই প্রক্রিয়াটিকে অভূতপূর্ব করে তুলেছে। প্রায় আড়াইশোজন রিটার্নিং অফিসার এবং 243 জন গণনা পর্যবেক্ষক গোটা গণনা কার্যক্রম পরিচালনা করবেন। ডাক ব্যালট গণনা সকাল 8টায় শুরু হবে এবং রাউন্ডভিত্তিক ইভিএম গণনা সকাল সাড়ে 8টায় শুরু হবে। সব মিলিয়ে শুক্রবার 7 কোটি 45 লক্ষ ভোটার 2,616 জন প্রার্থীর ভাগ্য নির্ধারণ করতে চলেছেন।