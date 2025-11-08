বিহারে প্রথম পর্যায়ে ভোট পড়েছে 65.8%, রাজ্যে এপর্যন্ত সর্বোচ্চ ! দাবি কমিশনের

বিহারে প্রথম পর্যায়ে ভোট পড়েছে 65.8%, রাজ্যে এপর্যন্ত সর্বোচ্চ ! দাবি কমিশনের
দেশের তৃতীয় সর্বাধিক জনবহুল রাজ্য বিহারের 18টি জেলার 121টি আসনে 6 তারিখ প্রথম পর্যায়ের ভোট গ্রহণ হয়েছে।
Published : November 8, 2025 at 2:23 PM IST
পটনা, 8 নভেম্বর: নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে গত 6 তারিখে অনুষ্ঠিত প্রথম ধাপের বিধানসভা নির্বাচনে বিহারে চূড়ান্ত ভোট পড়েছে 65.8 শতাংশ। এখনও পর্যন্ত এটি রাজ্যের নির্বাচনে সর্বোচ্চ ভোটদান বলেই জানাচ্ছে কমিশন। এখনও পর্যন্ত, 2000 সালের বিধানসভা নির্বাচনে সর্বোচ্চ ভোটদান ছিল 62.57 শতাংশ। 1998 সালে লোকসভা নির্বাচনে বিহারে সর্বোচ্চ ভোটদানের হার ছিল 64.6 শতাংশ।
দেশের তৃতীয় সর্বাধিক জনবহুল রাজ্য বিহারের 18টি জেলার 121টি আসনে 6 তারিখ প্রথম পর্যায়ের ভোট গ্রহণ হয়েছে। 11টি বিধানসভা আসন নিয়ে গঠিত মুজফফরপুর জেলায় সর্বোচ্চ 71.81 শতাংশ ভোট পড়েছে, যেখানে 14টি বিধানসভা আসন নিয়ে গঠিত পটনা জেলায় সর্বনিম্ন 59.2 শতাংশ ভোটদান রেকর্ড করা হয়েছে।
The final voter turnout in the 1st phase of the Bihar Assembly Elections was 65.08%.— ANI (@ANI) November 8, 2025
On November 6, 2025, the first phase of voting was conducted on 121 assembly general constituencies across 18 districts of Bihar.
The state's average voter turnout in the 2020 Bihar Assembly… pic.twitter.com/6KwSUmXqci
নির্বাচন কমিশনের এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, "বিহার বিধানসভা নির্বাচনের প্রথম পর্যায়ের ভোটার উপস্থিতি ছিল 65.8 শতাংশ। বিহার নির্বাচনের প্রথম ধাপের ভোটগ্রহণ গত 6 নভেম্বর 18টি জেলার 121টি বিধানসভা আসনে অনুষ্ঠিত হয়। 2020 সালের বিহার বিধানসভা নির্বাচনে রাজ্যের গড় ভোট পড়েছিল 57.29 শতাংশ এবং 2024 সালের লোকসভা নির্বাচনে 56.28 শতাংশ ভোট পড়েছিল ৷"
কমিশন আরও জানিয়েছে, "প্রথম পর্যায়ের ভোটে 121টি বিধানসভা আসনে কোনও প্রার্থী বা রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে কোনও অভিযোগ করা হয়নি ৷ এমনকী পুনঃনির্বাচনেরও কোনও দাবিও জানানো হয়নি ৷" স্বচ্ছতা জোরদার করতে এবং ভোট কেন্দ্রে কোনও অনিয়ম যাচাই করতে, প্রয়োজনে পুনঃনির্বাচনের সুপারিশ করার জন্য নির্বাচন কমিশন ফর্ম 17এ বিষয়ে নির্দেশিকা জারি করেছে। বিহার নির্বাচনের প্রথম ধাপের কথা উল্লেখ করে নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, সকল প্রার্থীকে যাচাই-বাছাইয়ের তারিখ, সময় এবং স্থান সম্পর্কে আগে থেকেই অবহিত করা হয়েছিল।
সেই অনুযায়ী, কমিশনেের তরফে নিযুক্ত 121 জন রিটার্নিং অফিসার (আরও) এবং 121 জন সাধারণ পর্যবেক্ষকের উপস্থিতিতে বিহার বিধানসভা নির্বাচনের প্রথম ধাপে ভোটগ্রহণকারী 121টি বিধানসভা কেন্দ্রের সকলের নথিপত্র সুষ্ঠুভাবে যাচাই-বাছাই করা হয়েছে। প্রায় 455 জন প্রার্থী বা তাদের এজেন্টও যাচাই-বাছাই প্রক্রিয়ায় অংশ নিয়েছিলেন বলে জানা গিয়েছে। কমিশনের সেই প্যানেল জানিয়েছে, "পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর, কোনও ভোটকেন্দ্রে কোনও অসঙ্গতি বা অনিয়ম পাওয়া যায়নি ৷ বিহার বিধানসভা নির্বাচনের প্রথম ধাপে কোনও পুনর্নির্বাচনের সুপারিশ করা হয়নি ৷"
দ্বিতীয় পর্যায়ের ভোটগ্রহণ 11 নভেম্বর অনুষ্ঠিত হবে ৷ ভোট গণনা 14 নভেম্বর অনুষ্ঠিত হবে। বিহারে 2020 সালের বিধানসভা নির্বাচনে, বিজেপি এবং জেডিইউ-এর নেতৃত্বাধীন এনডিএ 125টি আসন পেয়েছিল ৷ যেখানে আরজেডি এবং কংগ্রেস-নেতৃত্বাধীন মহাগঠবন্ধন 110টি আসন পেয়েছে ৷ অন্যান্য দলগুলি আটটি আসন জিতেছে। আরজেডি 75টি বিধানসভা আসন জিতে একক বৃহত্তম দল হয়েছিল। বিজেপি 74টি আসন জিতেছে, এবং জেডিইউ 43টি আসন পেয়েছে।