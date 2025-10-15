জেডি(ইউ)-এলজেপির প্রথম তালিকা প্রকাশ, আরও 12টি আসনে প্রার্থী বিজেপি'র
বিহার বিধানসভা নির্বাচনের প্রথম প্রার্থীতালিকা প্রকাশ করল জেডি(ইউ) ৷ একই দিনে বিজেপি আরও 12টি আসনে দ্বিতীয় তালিকা প্রকাশিত হল ৷
Published : October 15, 2025 at 7:14 PM IST
পটনা, 15 অক্টোবর: গতকালই বিজেপি 71টি আসনে প্রার্থীদের প্রথম তালিকা প্রকাশ করেছে ৷ এরপর বুধবার 57টি বিধানসভায় প্রথম প্রার্থীতালিকা দিল এনডিএ শরিক দল জেডি(ইউ) ৷ এই তালিকায় বিজয় কুমার চৌধুরি, শারওয়ান কুমার এবং মদন সাহনি, রত্নেশ সদা, মহেশ্বর হাজারির মতো বেশ কয়েকজন মন্ত্রীর নাম রয়েছে ৷ রাজ্যের প্রয়াত অভিনেতা সুশান্ত সিং রাজপুতের বোন দিব্যা গৌতমকে প্রার্থী করেছে সিপিআই(এমএল)এল ৷ তিনি দিঘা আসন থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন ৷
এদিনই জেডি(ইউ)-এর পর বিজেপি দ্বিতীয় তালিকা প্রকাশ করে ৷ তাতে 12 জন প্রার্থীর নাম রয়েছে ৷ এই তালিকায় বিহারের লোকগীতি গায়িকা মৈথিলী ঠাকুরের নাম রয়েছে ৷ তিনি আলিনগর আসন থেকে লড়বেন ৷ এছাড়া আইপিএস আনন্দ মিশ্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন বক্সার বিধানসভা থেকে ৷ সবমিলিয়ে 83টি আসনে প্রার্থীদের নামপ্রকাশ করল গেরুয়া শিবির ৷ এদিন সন্ধ্যায় 14টি আসনে প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করল কেন্দ্রীয় মন্ত্রী চিরাগ পাসোয়ানের লোক জনশক্তি পার্টি (এলজেপি) ৷
बिहार विधानसभा चुनाव-2025 के लिए जनता दल (यूनाइटेड) की पहली लिस्ट। #Bihar #JDU #JanataDalUnited #BiharElections pic.twitter.com/9vc2RL9QQI— Janata Dal (United) (@Jduonline) October 15, 2025
সোমবার রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী লালু প্রসাদ যাদব-সহ তাঁর পুত্র তেজস্ব যাদব এবং স্ত্রী রাবড়ি দেবীর বিরুদ্ধে আইআরসিটিসি'র দুর্নীতি মামলায় চার্জশিট পেশের নির্দেশ দিয়েছে দিল্লির দিল্লির রাউস অ্যাভেনিউ আদালত ৷ এরপর বুধবার রাঘোপুর বিধানসভা কেন্দ্র থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতার করার মনোনয়নপত্র জমা দিলেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা তেজস্বী ৷
তিনি সাংবাদিকদের বলেন, "এর আগে দু'দুবার আমায় ভরসা করেছেন রাঘোপুরের মানুষ ৷ এই নিয়ে রাঘোপুর থেকে আমি তৃতীয় বার মনোনয়নপত্র জমা দিলাম ৷ আমরা সংকল্প করেছি, বিহারের প্রতিটি পরিবারের একজন সদস্যকে সরকারি চাকরি দেওয়া হবে ৷ বিহার থেকে বেকারত্ব দূর করতে হবে ৷"
लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री @iChiragPaswan जी के मार्गदर्शन एवं निर्देशानुसार घोषित बिहार विधानसभा चुनाव-2025 के सभी प्रत्याशियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।— Lok Janshakti Party (Ramvilas) (@LJP4India) October 15, 2025
हमें पूर्ण विश्वास है कि आप सभी " बिहार फर्स्ट-बिहारी फर्स्ट "… pic.twitter.com/PQ6Qo33CwG
ডন থেকে রাজনীতিক হওয়া অনন্ত কুমার সিং মোকামা থেকে ইতিমধ্যে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন ৷ এছাড়া জেডি(ইউ) রাজ্য সভাপতি উমেশ খুশওয়াহাও মহনর আসনে লড়ার মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন ৷ বিহারের উপ-মুখ্যমন্ত্রী বিজয় কুমার সিনহা লখিসারাই আসন থেকে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন ৷
জেডি(ইউ)-র প্রথম প্রার্থীতালিকা অনুযায়ী মদন সাহনিকে বদৌরপুর বিধানসভা থেকে প্রার্থী করা হয়েছে ৷ রত্নেশ সদা সোনবরসা, মহেশ্বর হাজারি কল্যাপুর, বিজয় কুমার চৌধরী সারাইরঞ্জন এবং শারওয়ান কুমারকে নালন্দা থেকে টিকিট দিয়েছে নীতীশ কুমারের দল ৷ আগামী 6 ও 11 নভেম্বর বিহারের 243টি আসনে বিধানসভা ভোট ৷ ভোটগণনা 14 নভেম্বর ৷
भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति द्वारा बिहार विधानसभा चुनाव-2025 को लेकर चयनित प्रत्याशियों की द्वितीय सूची जारी की जा रही है।— BJP Bihar (@BJP4Bihar) October 15, 2025
सभी को हार्दिक बधाई एवं विजयश्री की अग्रिम शुभकामनाएं।#आएगी_NDA pic.twitter.com/Jyu7kpjhJU
বিহারের রাজনীতিতে এই প্রথম জেডি(ইউ) ও বিজেপি সমান সংখ্যক আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে ৷ দু'টি দল 101টি করে আসনে প্রার্থী দিচ্ছে ৷ পাশাপাশি চিরাগ পাসোয়ানের লোক জনশক্তি পার্টি (এলজেপি) 29টি আসনে লড়তে রাজি হয়েছে ৷ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জীতন রামের হাম পার্টির জন্য মাত্র ছ'টি আসন বরাদ্দ করেছে এনডিএ জোট ৷
এবারই প্রথম বিহারের বিধানসভা ভোটে লড়ছে একদা ভোট-কুশলী প্রশান্ত কিশোরের জন সূরজ পার্টি ৷ তিনি অবশ্য ভোটে প্রার্থী হচ্ছেন না বলে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন ৷ তিনি দলের সাংগঠনিক কাজকর্ম চালিয়ে যাবেন ৷