বাড়ি ফেরার পথে দুষ্কৃতী হামলা, খুন সরকারি আধিকারিক
শনিবার রাতে একটি অনুষ্ঠান থেকে বাড়ি ফিরছিলেন বিমল কুমার ৷ হঠাৎ তাঁর গাড়ির উপর হামলা চালায় দুষ্কৃতীরা ৷ পরে তাঁর মৃত্যু হয় ৷
Published : August 2, 2026 at 4:10 PM IST
রোহতাস, 2 অগস্ট: অতর্কিত দুষ্কৃতী হামলায় 'খুন' সরকারি আধিকারিক ৷ শনিবার গভীর রাতে ঘটনাটি ঘটেছে বিহারের অওরঙ্গাবাদে বরুণ থানা এলাকায় ৷ প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, নিহত বিমল কুমার দেহরি-ডালমিয়ানগর নগর পুরসভার এগজিকিউটিভ অফিসার ৷ রাতে দেহরিতে লালন সিং স্পোর্টিং ক্লাবের একটি অনুষ্ঠান অংশ নিয়ে সরকারি গাড়িতে পটনার বাড়িতে ফিরছিলেন ৷
গাড়ি জাতীয় সড়ক ধরে ধনৌতি সেতু এলাকায় পৌঁছতেই কয়েকজন দুষ্কৃতী সেটিকে ওভারটেক করে এগিয়ে যায় ৷ বিমল কুমারের পথ রুখে দাঁড়ায় ৷ এরপর আধিকারিকের গাড়ির চালকের মাথায় বন্দুক ধরে প্রাণনাশের হুমকি দেয় ৷ এর সঙ্গে বিনয় কুমারকে লাঠি, লোহার রড দিয়ে বেধড়ক মারধর করতে থাকে ৷
বিনয় কুমার আদতে গয়া জেলার শেরঘাটির বাসিন্দা ৷ তাঁর দুই সন্তান আছে বলে খবর ৷ নিজের বাড়ি ফেরার সময় এই মর্মান্তিক ঘটনায় বিনয়ের মৃত্যু হয় ৷ পুলিশ জানিয়েছে, বিনয় কুমারের গাড়িচালক মিথিলেশ কুমার ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে গিয়েছিলেন ৷ তাঁর সন্ধান পাওয়া গিয়েছে ৷ আপাতত তিনি পুলিশি জেরার মুখোমুখি হচ্ছেন ৷
গভীর রাতে চিৎকার-চেঁচামেঁচির আওয়াজ শুনেই ঘটনাস্থলে ছুটে যান স্থানীয়রা ৷ খবর যায় পুলিশের কাছেও ৷ এলাকার বাসিন্দাদের সহযোগিতায় বিনয় কুমারকে দেহরিতে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যায় পুলিশ ৷ তাঁর অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় বিনয়কে জামুহারের নারায়ণ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করার পরামর্শ দেন চিকিৎকরা ৷ কিন্তু পথেই তাঁর মৃত্যু হয় ৷
রোহতাসের জেলাশাসক দীপক কুমার মিশ্র, এসপি রোশন কুমার, অওরঙ্গাবাদের এসএসপি উপেন্দ্র নাথ বর্মা, সাসারামের এসডিএম নেহা কুমারী এবং দেহরির এসডিএম নীলেশ কুমার ঘটনাস্থলে পৌঁছন ৷ ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে ৷ সদর এসডিপিও সুশীল কুমার বলেন, "ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত চলছে ৷ কেন এই ঘটনা ঘটল তা জানার চেষ্টা চলছে ৷ দোষীদের চিহ্নিত করে শাস্তি দেওয়া হবে ৷"
জানা গিয়েছে, দেহরির বিধায়ক রাজীব রঞ্জন ওরফে সোনু সিং বিহার বিধানসভায় বিমল কুমারকে নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন ৷ এবার তাঁর মৃত্যুতে নানাবিধ জল্পনা উঁকি দিচ্ছে ৷ অওরঙ্গাবাদ এবং রোহতাস- দু'টি জেলাতেই হত্যাকারীদের ধরতে পুলিশের দল তল্লাশি অভিযান চালাচ্ছে ৷ এদিকে বিনয় কুমারের স্ত্রী ববিতা কুমারী গাড়ির চালককেই এই হত্যার জন্য দায়ী করেছেন ৷