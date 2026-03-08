রাজনীতিতে পা ছেলে নিশান্তের, যোগদান অনুষ্ঠানে গড়হাজির নীতীশ

ETV Bharat / bharat

দীর্ঘদিনের জল্পনার অবসান ঘটিয়ে রাজনীতিতে পা রাখলেন নীতীশ কুমারের ছেলে ৷ দলে তাঁর ভূমিকা কী হবে তা নিয়ে চর্চা শুরু রাজনৈতিক মহলে ৷

NISHANT KUMAR join jdu
রাজনীতিতে পা নীতীশ কুমারের ছেলের (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : March 8, 2026 at 6:08 PM IST

পটনা, 8 মার্চ: আনুষ্ঠানিকভাবে জনতা দল ইউনাইটেড (জেডিইউ)-এ যোগদান করলেন বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের ছেলে নিশান্ত কুমার ৷ দলের সদর দফতরে রবিবার এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে রাজনৈতিক জীবন শুরু করলেন ৷ ইতিমধ্য়ে রাজ্য়সভা নির্বাচনে অংশ নিয়ে মনোনয়ন জমা দিয়েছেন নীতীশ ৷ রাজনৈতিক মহলের একটি অংশের অনুমান, দ্রুত মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দেবেন তিনি ৷

যদিও ছেলের রাজনীতিতে অভিষেকের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন না নীতীশ ৷ দলের সর্বভারতীয় কার্যকরী সভাপতি তথা রাজ্যসভার সদস্য সঞ্জয় কুমার ঝা, রাজ্য সভাপতি উমেশ সিং কুশওয়াহা, এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রাজীব রঞ্জন সিংয়ের হাত ধরে জেডিইউর সদস্য হলেন নিশান্ত ৷ ছিলেন বিজয় কুমার চৌধুরী, লেসি সিং, বিজেন্দ্র প্রসাদ যাদব, সারওয়ান কুমার, সুনীল কুমার, জামা খান-সহ একাধিক মন্ত্রী-বিধায়ক ৷

অনুষ্ঠানে বারবার "নীতীশ কুমার জিন্দাবাদ, নিশান্ত কুমার জিন্দাবাদ" এবং "জয় নীতিশ, জয় নিশান্ত" স্লোগান দিতে শোনা গেল দলের নেতা-কর্মীদের। সঞ্জয় ঝা নিশান্তের হাতে জেডিইউ সদস্যপদের রশিদ তুলে দেন ৷ অন্যদিকে, লালন সিংকে দেখা গেল নীতীশ পুত্রের মাথায় দলের টুপি এবং দলীয় উত্তরীয় পরিয়ে দিতে ৷

পরে নিশান্ত বলেন, “আপনারা মূল্যবান সময় ব্যয় করে এখানে উপস্থিত হয়েছেন ৷ আর তাই আমি আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই। আমরা সকলেই আমার বাবা নীতীশ কুমারের নির্দেশ মেনে আগামিদিনে কাজ করব। আপনারা আমার উপর যে আস্থা রেখেছেন, আমি তা পূরণ করার চেষ্টা করব। একজন কর্মী হিসেবে আমি দলের সংগঠনকে শক্তিশালী করারও চেষ্টা করব ৷”

একই সঙ্গে তিনি এও বলেন, “আমার বাবা 20 বছরে যা করেছেন, আমি তা সকলের কাছে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করব ৷ জনগণের হৃদয়ে স্থান করে নেওয়াই আমার প্রথম কাজ হবে ৷ গত 20 বছরে আমার বাবা যা করেছেন তা সকলেই মনে রাখবে। আমি তার জন্য গর্বিত। দু'দশক ধরে আমার বাবা যা করেছেন তাতে রাজ্য এবং দেশের মানুষও গর্বিত ৷” নিশান্ত সমস্ত দলীয় কর্মী থেকে শুরু করে নেতা এবং রাজ্যের মানুষকে নীতীশের প্রতি তাঁদের বিশ্বাস অক্ষুণ্ণ রাখতে অনুরোধ করেন। দলে নিশান্তের ভূমিকা কী হবে তা অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই স্থির হয়ে যাবে ৷ একই সঙ্গে, তাঁকে দলে গুরুত্বপূর্ণ পদ দেওয়া হবে বলেও মনে করা হচ্ছে।

এই অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার আগে, নিশান্ত পটনা জংশনের কাছে মহাবীর মন্দিরে পুজো দেন ৷ পরে বিহার বিধানসভার বাইরে শহিদ স্মৃতিস্তম্ভে শ্রদ্ধা জানিয়ে জেডিইউ সদর দফতরে যান। বিশাল সংখ্যায় জেডিইউ কর্মী এবং নেতারাও এদিন নিশান্তের সঙ্গেই জেডিইউ দফতরে হাজির হয়েছিলেন ৷ নিশান্তের যোগদানের পর ঢাকঢোল বাজিয়ে, বাজি ফাটিয়ে, আবির খেলে নিশান্তের যোগদান পর্বে আনন্দে মেতে ওঠে জেডিইউ কর্মী-সমর্থকা ৷ পরে মিষ্টিও বিতরণ করা হয় ৷

