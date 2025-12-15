ETV Bharat / bharat

নয়া বিতর্কে নীতীশ, চিকিৎসকের হিজাব টেনে খুলে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী

হিজাব টেনে খোলার ভিডিয়ো পোস্ট করে মুখ্যমন্ত্রীকে তীব্র আক্রমণ করেছে বিরোধী আরজেডি ৷ এর আগেও একাধিকবার বিতর্কে জড়িয়েছেন বিহারের 10 বারের মুখ্য়মন্ত্রী ৷

NITISH STOKES CONTROVERSY
নয়া বিতর্কে নীতীশ (ইটিভি ভারত)
পটনা, 15 ডিসেম্বর: আবারও বিতর্কে বিহারের 10 বারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার ৷ মহিলা আয়ূষ চিকিৎসকের হাতে নিয়োগপত্র তুলে দেওয়ার সময় হিজাব টেনে খুলে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ সোমবারের এই ঘটনার ভিডিয়ো পোস্ট করে মুখ্যমন্ত্রীকে তীব্র আক্রমণ করেছে বিরোধী আরজেডি ৷ ভিডিয়োর সত্যতা যাচাই করেনি ইটিভি ভারত ৷

এদিন নিজের সচিবালয়ে আয়ূষ থেকে শুরু হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকদের হাতে নিয়োগ পত্র তুলে দেন নীতীশ ৷ 685 জন আয়ূষ চিকিৎসকের পাশাপাশি মোট 1 হাজার চিকিৎসক এদিন নিয়োগ পত্র পেলেন ৷ তার মধ্য়ে 10 জনকে এদিন অনুষ্ঠানে ডাকা হয়েছিল ৷ বাকিরা অনলাইনে নিয়োগপত্র পেয়েছেন ৷

এই দশ জনের মধ্যে ছিলেন কয়েকজন মহিলাও ৷ তাঁদেরই একজন মুখ্যমন্ত্রীর হাত থেকে নিয়োগপত্র নিতে যান ৷ আচমকাই তাঁর মুখে থাকা হিজাব খুলে দেন নীতীশ ৷ ঘটনায় অবাক হয়ে যান চিকিৎসক ৷ তাঁকে হতভম্ভ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায় ৷ এরপর ঘটনাস্থলে হাজির প্রশাসনের কর্তারা মহিলা চিকিৎসককে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যান ৷ ভাইরাল হওয়া ভিডিয়োয় মুখ্যমন্ত্রীর পাশে থাকা উপ-মুখ্যমন্ত্রী সম্রাট চৌধুরীকেও দেখা গিয়েছে ৷ তিনি নীতীশের পাঞ্জাবির হাতা ধরে টানছিলেন ৷ অনেকেই মনে করছেন মুখ্যমন্ত্রীকে এ ধরনের কাজ থেকে বিরত থাকতে বলছিলেন সম্রাট ৷

NITISH KUMAR REMOVES HIJAB
85 জন আয়ূষ চিকিৎসকের পাশাপাশি মোট 1 হাজার চিকিৎসক এদিন নিয়োগ পত্র পেলেন (ইটিভি ভারত)

সদ্যসমাপ্ত বিহার বিধানসভা নির্বাচনের আগে একাধিকবার নীতীশের শারীরিক এবং মানসিক স্বাস্থ্য় নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিল বিরোধীরা ৷ প্রশান্ত কিশোর থেকে শুরু করে আরজেডি নেতারা এ নিয়ে কটাক্ষ করতে ছাড়েননি ৷ যদিও ফলাফলে কোনও সমালোচনারই বিন্দুমাত্র প্রভাব পড়েনি ৷ বিরাট জয় পেয়েছে এনডিএ ৷ গতবারে চেয়ে অনেক বেশি আসন পেয়েছে নীতীশের জেডিইউ ৷

বিহারের অতিপিছিয়ে পড়া শ্রেণির 'মাসিহা' হিসেবে রাজনৈতিক মহলে জনপ্রিয় নীতীশের বিতর্কে জড়ানোর ইতিহাস সুদীর্ঘ ৷ চলতি বছরের মার্চ মাসে পটনার একটি অনুষ্ঠানে গিয়ে জাতীয় সঙ্গীতের অবমাননার করার মতো গুরুতর অভিযোগ ওঠে তাঁর বিরুদ্ধে ৷ দায়ের হয় মামলাও ৷ পটনার ওই অনুষ্ঠানে আরও কয়েকজন নেতা-মন্ত্রী এবং প্রশাসনিক আধিকারিককে নিয়ে অংশ নেন নীতীশ ৷

NITISH KUMAR REMOVES HIJAB
হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকদের হাতে নিয়োগ পত্র তুলে দেন নীতীশ (ইটিভি ভারত)

অনুষ্ঠানে জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনের সময় দেখা যায় নীতীশ তাঁর এক পরিচিতকে কাছে ডেকে হেসে হেসে কথা বলছেন ৷এরপর এক আইনজীবী নীতীশের নামে মামলা করেন ৷ তাঁর দাবি মুখ্যমন্ত্রীর আচরণ শুধু অশোভন নয়, জাতীয় সঙ্গীতের অবমাননাও বটে ৷ এমতাবস্থায় তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া দরকার ৷ এছাড়া গতবার সরকারে থাকার সময় আরজেডি-র এক মহিলা বিধায়ককে লক্ষ্য করে নীতীশ বলেছিলেন, "আপনি একজন মহিলা, কিছুই জানেন না আপনি ৷ চুপ করে বসুন ৷ আমার কথা শুনন ৷" এবার চিকিৎসকের হিজাব খুলে বিতর্কে বিহারের মুখ্যমন্ত্রী ৷

