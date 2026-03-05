ETV Bharat / bharat

নীতীশের রাজ্যসভায় মনোনয়নে হতবাক জেডিইউ-আরজেডি দু'পক্ষই

নীতীশ কুমার রাজ্যসভায় যাওয়ার কথা নিজেই ঘোষণা করেন ৷ নীতীশ কুমার মুখ্যমন্ত্রীর পদ ছাড়বেন তাও বিশ্বাস করতে রাজি নয় জেডিইউ নেতা-কর্মীরা ৷

Nitish Kumar Rajya Sabha
নীতীশের রাজ্যসভায় মনোনয়ন (ছবি- পিটিআই)
author img

By ANI

Published : March 5, 2026 at 3:49 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

পটনা, 5 মার্চ: রাজ্যসভা নির্বাচনের জন্য মনোনয়ন পেশ করলেন বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার ৷ আর তাঁর রাজ্যসভায় যাওয়ার ফলে কার্যত বিহারে নতুন মুখ্যমন্ত্রী পদের জন্য বিজেপির পথ প্রশস্ত হল ৷ তবে নীতীশের এই পদক্ষেপে হতাশ জনতা দল ইউনাইটেড (জেডিইউ) কর্মী-সমর্থকরা ৷

বৃহস্পতিবার সকালে পটনায় মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনের বাইরে বিক্ষোভ দেখায় জেডিইউ কর্মী ও সমর্থকরা ৷ এমনকী নীতীশ কুমার মুখ্যমন্ত্রীর পদ ছাড়বেন তাও বিশ্বাস করতে রাজি নন তাঁরা ৷

এদিন সকাল এক্স পোস্টে নীতীশ কুমার রাজ্যসভায় যাওয়ার কথা নিজেই ঘোষণা করেন ৷ যার প্রেক্ষিতে জেডিইউ-র এক নেতা বলেন, "সম্ভবত তাঁর অ্যাকাউন্ট হ্যাক করা হয়েছে ।" অন্য আরও এক জেডিইউ-র মহিলা কর্মী জানান, মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমার যদি তাঁর সিদ্ধান্ত পরিবর্তন না-করেন তবে তিনি গায়ে আগুন দিয়ে নিজেকে শেষ করে দেবেন ৷ তাঁর কথায়, "নীতীশ কুমার জনগণের রায়কে অপমান করতে পারবেন না। বড় ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে তাঁর উপর প্রচণ্ড চাপ দেওয়া হয়েছে ৷" জেডিইউ নেতা-কর্মীদের দাবি, নীতীশ কুমারকে তাঁর সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করার আর্জি জানানোর পাশাপাশি তাঁকে মুখ্যমন্ত্রী পদে থাকারও আহ্বান জানিয়েছেন ৷

নীতীশ কুমার রাজ্যসভার মনোনয়ন নিশ্চিত করার কয়েক ঘণ্টা পরই রাষ্ট্রীয় জনতা দলের নেতা মৃত্যুঞ্জয় তিওয়ারি বৃহস্পতিবার জানান, বিধানসভা নির্বাচন শেষ হওয়ার কয়েক মাস পরেই এই ঘোষণা কার্যত অন্য সমীকরণের ইঙ্গিত দেয় ৷ এই ঘটনাকে বড় রাজনৈতিক অপহরণ বলে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেন, "এই ঘোষণা বিজেপির তাদের মিত্রদের প্রতি কী মনোভাব রাখে তা প্রকাশ করেছে ।"

আরজেডি নেতা বলেন, "নির্বাচনের পর বিজেপি এত তাড়াতাড়ি মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারকে সরিয়ে দেবে তা কেউ কল্পনাও করতে পারেনি ৷ আমাদের নেতা তেজস্বী যাদব ধারাবাহিকভাবে বলে আসছিলেন যে, বিজেপি জেডিইউ-কে ধ্বংস করবে এবং নীতীশ কুমারকে মুখ্যমন্ত্রীর চেয়ার থেকে সরিয়ে দেবে। জেডিইউ-র অনেকেই বিজেপির সঙ্গে যোগসাজশ কাজ করছে, আবার অনেকেই চাইছেন নীতীশ কুমার থাকুন ৷ এটি একটি বিশাল রাজনৈতিক অপহরণ ৷ তাদের মিত্রদের সঙ্গে বিজেপির মনোভাব কী তা ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে উঠছে ৷"

এর আগে নীতীশ কুমার এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করেছিলেন, "আমি এবারের নির্বাচনে রাজ্যসভার সদস্য হতে চাই। আমি আপনাদের সম্পূর্ণ সততার সঙ্গে আশ্বস্ত করতে চাই যে, ভবিষ্যতেও আপনাদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক অব্যাহত থাকবে এবং উন্নত বিহার গড়ে তোলার জন্য একসঙ্গে কাজ করার আমার সংকল্প অটুট থাকবে ৷ যে নতুন সরকার গঠিত হবে তাতে আমার পূর্ণ সহযোগিতা এবং আস্থা থাকবে ৷" 2025 সালে নীতীশ কুমার পঞ্চমবারের মতো ভোটে জয়ী হয়ে রাজ্যে দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের পর দশমবারের মতো মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ নিয়েছিলেন ৷ তিনি বিহারের সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী মুখ্যমন্ত্রী।

TAGGED:

NITISH KUMAR
নীতীশ কুমার
নীতীশ কুমার রাজ্যসভায়
NITISH KUMAR FILES NOMINATION
NITISH KUMAR RAJYA SABHA

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.